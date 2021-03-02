Hafıza sorunlarının 5 şaşırtıcı nedeni

Bir şeyleri hatırlamakta güçlük çekiyorsanız, yaşam tarzınızda bazı yanlışlar yapıyor olabilirsiniz. İşte hafıza kaybının ve unutkanlıkların şaşırtıcı nedenleri.

Anahtarlarınızı bulamadığınız veya bir randevuyu unuttuğunuz zamanlar olmuştur. Orta yaş ve üstü birçok insan için, bunlar gibi basit unutkanlık eylemleri korkutucudur çünkü Alzheimer hastalığı riskini ortaya çıkarırlar.

Ancak uzmanlara göre, unutkanlığa yol açabilecek tek sağlık sorunu Alzheimer değil. Unutkanlığın nedenleri genellikle tedavi edilebilir ve hafıza kaybı her yaşta ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Çeşitli unutkanlıklar ve hafıza kayıpları zaman zaman yaşanabilir ancak önemli olan altta yatan bir sorunun olup olmamasıdır. Ancak bir doktor beynin hangi kısımlarının etkilendiğini ayırt edebilir. Bazı durumlarda, hafıza kayıplarında aşağıdaki sorunlardan biri veya daha fazlası bir rol oynayabilir.

UYKU APNESİ

Oldukça yaygın görülen ve tedavi edilebilen bir uyku bozukluğu olan uyku apnesi, gece boyunca solunumun kısa sürelerle ve sık sık durmasına neden olur. Uzmanlara göre uyku apnesi, hafıza kaybı ve bunama ile bağlantılı. Baş ağrısıyla uyanıyor ve gündüz yorgunluk çekiyorsanız veya yüksek sesle horluyorsanız uyku apneniz olabilir.

Çalışmalara göre uyku apnesi, hafızanın talimatları hatırlayabilmeyi veya anahtarlarınız gibi şeyleri nereye koyduğunuzu içeren bölgesini etkileyebilir. Araştırmalar ayrıca REM uykusu olarak da bilinen derin uykunun hafızada önemli bir rol oynadığını öne sürüyor.

Uyku apnesi olan insanlarda gece boyunca beyne oksijen dağıtımı onlarca kez kesiliyor. Bu nedenle beyinde oluşan stres, uyanmaya yol açıyor. Uyku apnesinin neden olduğu bu durum, çeşitli hafıza kaybı semptomları olarak ortaya çıkabiliyor.

SESSİZ İNME

Daha küçük kan damarlarını etkileyen sessiz inmeler, hafif hafıza sorunlarınaneden olabiliyor. Beyin fonksiyonundaki hafiften şiddetliye kadar değişebilen bu değişikliklere Vasküler Kognitif Bozukluk adı verilir.

Beyin, kan akışını oksijenden ve gerekli besinlerden mahrum bırakan bloke veya azalmış kan akışına karşı özellikle savunmasızdır. Hafıza kaybı olan kişiler felç için daha büyük risk altındadır. Bir araştırmaya göre unutkanlık inmenin erken bir uyarı işareti olabilir.

İLAÇLAR

Hafıza kaybı, ilacınızın ayarlanması gerektiğinin bir işareti olabilir. Uzmanlara göre, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli ilaç türleri hafızayı etkileyebilir:

- Uyku hapları

- Antihistaminikler

- Anti-anksiyete ilaçları

- Antidepresanlar

- Belirli ağrı kesiciler

- Kolesterol düşürücü ilaç

- Bazı diyabet ilaçları

Uzmanlar ayrıca kolesterol düşürücü olarak kullanılan bazı ilaçların hafif geri dönüşümlü bilişsel yan etkilerin riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

YETERSİZ BESLENME

Normal sinir fonksiyonu için gerekli olan B vitaminlerinden biri olan B12 vitamininin eksikliği, kafa karışıklığına ve hatta bunamaya neden olabilir. Her gün süt ürünleri, et ve balık gibi doğal kaynaklardan yaklaşık 2,4 mikrogram B12 almalısınız.

STRES

Ciddi stres veya kaygı, dikkat ve hafıza ile ilgili sorunlara yol açabilir. Bu, özellikle ev ve iş sorumluluklarıyla uğraşan ve iyi uyumayan insanlar arasında yaygındır. Stresi hafifletmek, hafızayı geliştirebilir.

Araştırmalara göre, tedavi edilmeyen kronik stres, depresyona yol açabilir ve bu da beyin işlevini etkileyebilir.

HAFIZA PROBLEMLERİNİN DAHA AZ GÖRÜLEN NEDENLERİ

Hafızayla ilgili sorunlara yol açabilecek diğer durumlar arasında şunlar vardır:

Enfeksiyon: Hafıza kaybı, nörosifiliz de dahil olmak üzere beyin çevresindeki ciddi enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkabilir.

Kafa travması: Hafif beyin hasarının semptomları arasında kafa karışıklığı ve hafıza ve konsantrasyon sorunları olabilir.

Tümörler: Hafıza ve bilgiyi işleme becerisi, beyin tümörlerinden etkilenebilir. Ek olarak, bir tümör tedavisi, beyin ameliyatı, kemoterapi veya radyasyon tedavisi hafızanızı etkileyebilir.

Alkolizm ve madde bağımlılığı: Hem alkolizm hem de madde kullanımı hafızayı etkileyebilir. Araştırmalara göre, alkol tüketen erkeklerin, tüketmeyenlere göre zihinsel düşüş belirtileri gösterme ihtimali çok daha yüksek.