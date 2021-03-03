Hafıza ve konsantrasyonu geliştirmenin doğal yolları

Hafıza ve konsantrasyon problemleri her yaşta ortaya çıkabilen yaygın sorunlardır. Ancak, doğru yaşam tarzı değişiklikleri ve ipuçlarıyla doğal yollarla bu sorunlarla mücadele edebilmek mümkün.

Hepimizin bazı ayrıntıları hatırlamakta zorlandığı anlar olmuştur; arabanızın anahtarlarını en son nerede bıraktığınız ya da bu bir filmdeki repliği hatırlamakta zorlandığınız anlar...

Her yaştaki sağlıklı insanlar hafıza kaybı veya hafıza bozulması yaşayabilir ve bu hafıza kusurlarından bazıları yaşla birlikte daha belirgin hale gelir. Unutkan olmak ve bilgiyi işlemeye daha fazla zaman ayırmak, yaşlanmayla ilişkili yaygın bilişsel değişikliklerdir ve 40 yaşın üzerindekilerde daha yaygındır.

Güçlü bir hafıza beyninizin sağlığına ve iyiliğine bağlıdır. İster final sınavları için okuyan bir öğrenci, ister dikkat gerektiren çeşitli sorumluluklara sahip çalışan bir profesyonel olun, hafızanızı ve konsantrasyonunuzu geliştirmenin birçok doğal yolu vardır.

HAFIZAYI VE KONSANTRASYONU GELİŞTİREN BESİNLER

Konsantrasyonu artıracak sihirli bir hap olmadığı gibi, yaşlandıkça keskin bir zihin sağlayabilecek tek bir yiyecek de yoktur. En önemli strateji, bol miktarda sebze, meyve, baklagil ve tam tahıl içeren sağlıklı bir diyet uygulamaktır.

Ancak, bazı yiyecekler beyin sağlığını destekleyen sağlıklı besinler açısından zengindir. Bu yiyecekleri düzenli olarak sağlıklı bir diyete dahil etmek beyin sağlığınızı iyileştirebilir ve bu da gelişmiş hafıza ve konsantrasyona dönüşebilir.

1. Yağlı balık

Yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri ve birçok sağlık yararı olan sağlıklı yağlar açısından zengindir. Omega-3 yağları, bunama ve Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bebeklerde omega-3 yağları beyin, sinir ve göz gelişimine yardımcı olur.

Somon, uskumru ve ton balığı gibi (daha hafif ve civa oranı düşük çeşitleri) yağlı balıkları tercih ederek haftada en az iki kez yağlı balık yemeyi hedefleyin. Balık yemeyi sevmiyorsanız, öğütülmüş keten tohumu , avokado ve ceviz gibi bitki bazlı omega-3 kaynaklarını seçin. Bir sağlık uzmanıyla omega-3 takviyeleri alma konusunda da konuşabilirsiniz.

2. Meyveler

Meyveler, onlara parlak tonlarını veren doğal pigmentler olan flavonoidler bakımından zengindir. Flavonoidler antioksidan etkileri ve antienflamatuar sağlık yararları ile bilinir ve beyne kan ve oksijen akışını uyarmaya yardımcı olarak hafızayı ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olabilir.

3. Yeşil yapraklı sebzeler

Lahana, ıspanak, roka ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler lutein, K vitamini, nitrat, folat, alfa-tokoferol ve beta-karoten gibi besinler açısından zengindir. Araştırmalar, bu besin maddelerinin beyin sağlığı ile olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. 2018'de yayınlanan bir rapor, günde yaklaşık bir porsiyon yeşil yapraklı sebze içeren bir diyetin yaşa bilişsel düşüşü azalttığını göstermektedir.

4. Kabuklu yemişler ve yağlı tohumlar

Badem, kaju, ceviz, antep fıstığı, kabak çekirdeği, fındık ve ceviz gibi kuruyemiş ve yağlı tohumlar, beyin sağlığı ve ideal bilişsel performans için önemli olan çeşitli besinler açısından zengindir. Bunlar sağlıklı yağları, proteinleri ve antioksidanları içerir.

Kuruyemişler ayrıca çeşitli B vitaminleri, E vitamini ve kalsiyum, demir, çinko, potasyum, magnezyum, selenyum, manganez ve bakır gibi mineralleri içerir. Düzenli olarak kuruyemiş yemek, öğrenme, iyileşme, hafıza ve bilişle ilişkili beyin dalgalarını güçlendirmeye yardımcı olur.

5. Çay ve kahve

Sabah içtiğiniz kahvedeki kafein, konsantrasyonunuzda kısa vadeli bir artıştan daha fazlasını sağlayabilir. Kafein, beyinde adenozin adı verilen ve kişinin uykulu hissetmesine neden olabilecek bir maddenin bloke edilmesine yardımcı olur. 2018'de yapılan bir araştırma, uyanıklığı artırmanın ötesinde, kafeinin beynin bilgiyi işleme yeteneğini de artırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

HAFIZA VE KONSANTRASYONU GELİŞTİRMEK İÇİN YAŞAM TARZI UYGULAMALARI

Hafızanızı ve konsantrasyonunuzu geliştirmenin doğal yolları söz konusu olduğunda, doğru yiyecekleri yemek savaşın sadece yarısıdır. Bu doğal konsantrasyon artırıcıların etkinliğini deneyimlemek için, aynı zamanda birkaç basit ve sağlıklı davranışı benimsemelisiniz.

1. Beyin egzersizleri yapın

Tıpkı bir kas gibi, hafıza da sürekli kullanmazsanız kaybolur. Beyinizi ne kadar çok çalıştırırsanız, bilgileri hatırlamak o kadar mümkün olur. Beyniniz için en iyi aktiviteler yeni ve zorlayıcı olanlardır. Farklı bir dil öğrenmek, piyano çalmak veya dans öğrenmek gibi her zaman denemek istediğiniz bir şeyi düşünün. Farklı bir rotadan eve gitmek veya kullanmadığınız elinizle dişlerinizi fırçalamak kadar basit aktiviteler bile, sizi zorlayıp meşgul tuttukları sürece hafızanızı geliştirmenize yardımcı olabilir.

2. Egzersiz yapın

Egzersiz, fiziksel ve zihinsel sağlık için önemlidir. Fiziksel egzersiz yoluyla ter atmak beyninizin keskin kalmasına yardımcı olabilir. Beyninize kan ve oksijen taşınmasını artırır, stres hormonlarını azaltır ve yararlı beyin kimyasallarının etkilerini artırır. Belki de en önemlisi, egzersiz nöronların (sinir sistemi içindeki diğer sinir hücrelerine, kaslara veya bez hücrelerine bilgi aktaran hücreler) büyümesini ve gelişmesini iyileştirmeye yardımcı olabilir ve çocuklardan yaşlı yetişkinlere kadar her yaştan insanda hafızanın gelişmesine katkıda bulunur.

İş yerinde hızlı bir egzersiz molası bile öğleden sonra yaşanan o çöküşü atlatmanıza yardımcı olabilir. Düzenli kısa yürüyüşler bile hayatınızda büyük değişiklikler için yeterli olabilir.

3. Uykunuzu alın

Uyku eksikliği, zayıf hafıza ile ilişkilidir. Araştırmalar, uykunun, kısa süreli hatıraların güçlendiği ve uzun süreli anılara dönüştüğü bir süreç olan hafıza konsolidasyonu için gerekli olduğunu gösteriyor. Bu, uykunun en derin aşamalarında meydana gelen en önemli hafıza geliştirici aktivitedir.

Çoğu yetişkinin her gece 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçtan birkaç saatte az almak bile büyük farklara neden olabilir. Uykusuzluk; hafıza, yaratıcılık, problem çözme yetenekleri ve eleştirel düşünme becerilerinin tümünü tehlikeye atar.

4. Stresinizi yönetin

Az miktarda stres, bir motivasyon kaynağı olabilir. Ancak, çok fazla stres, bilişsel işlevi büyük ölçüde bozabilir. Çok fazla stres, anıları oluşturma ve geri alma şeklimizi engelleyebilir ve hafızamızın çalışma şeklini etkileyebilir. Sağlıklı odaklanma için, stres seviyenizi düşürmeniz gerekir.

5. Sosyal olun

Zengin bir sosyal hayata sahip olmanın birçok sağlık faydası vardır. Zengin bir sosyal ağ, stresi azaltmaya, depresyonla mücadeleye, entelektüel uyarımı artırmaya yardımcı olabilir ve destek sağlayabilir. Araştırmalar, en çok sosyal etkileşime sahip olanların en yavaş hafıza düşüşü yaşadığını gösteriyor.