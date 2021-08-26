Hafızanızı güçlendirecek en iyi 8 yiyecek

Beyin sağlığınızı zinde tutma etkisine sahip besinleri ve takip etmeniz gereken beslenme şeklini öğrenerek bilişsel yaşınızı 7,5 yıl geriye götürmeye ne dersiniz?

olabileceğini zaten biliyorsunuz, ancak sağlıklı bir diyet uygulamak beyninizi zinde tutabilir. Gıdalar birçok yönden nörolojik sağlığımıza sistemik inflamasyon ve kritik vitamin sağlar. İşin püf noktası, beyin gücünüzü optimize eden ve sürdürülebilir bir beslenme tarzı bulmaktır.

MIND diyeti olarak karşımıza çıkan beslenme şekli, bilişsel yaşınızdaki zamanı 7,5 yıl geriye çevirebilme etkisine sahiptir. Akdeniz ve DASH diyetlerinin en iyilerinin birleştiren bu diyet, demans üzerinde oldukça etkilidir. Zeytinyağı gibi iyi yağlar ve sebzeler, Akdeniz diyetinin beyin açısından sağlıklı bileşenleridir. Bu arada, cıva oranı düşük sebzeler ve doğada yakalanan balıklar, DASH diyetinin beyin açısından sağlıklı bileşenleridir.

Beyin dostu besinleri tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise, etkiyi tersine çevirebilecek yiyecekleri diyetinize dahil etmektir. Kızartma, fast food, tatlı ve hamur işi tüketirseniz beyin güçlendiren diyetinizin hiçbir anlamı kalmamış olur.

İşte, Alzheimer hastalığı ile savaşma etkisine sahip besinlerden bazıları;

1. ÇİLEK

Hedeflenecek haftalık porsiyonlar: 2

Bir porsiyon: 1/2 fincan

Araştırmalar, meyvelerin, büyük olasılıkla antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklerinden dolayı beyindeki sinyalleri iyileştirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Antioksidan olma özelliğiyle meyveler arasında zirveyi çeken çilek ise, hafızanızı güçlendirmek için ara öğünlerini renklendirmeye geliyor.

2. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Hedeflenecek haftalık porsiyonlar: 6

Bir porsiyon: 1 su bardağı pişmiş, 2 su bardağı çiğ

Folatı yüksek gıdalar (yapraklı yeşillikler gibi) homosistein düzeyini azaltarak Alzheimer riskini azaltıyor. Brokoli ve Brüksel lahanası gibi turpgillerden sebzeler ise detoksifikasyonu destekliyor. Mevsiminde taze olan yeşil yapraklı sebzelere ve turpgillere sofralarınızda yer açmayı ihmal etmeyin.

3. FASULYE

Hedeflenecek haftalık porsiyonlar: en az 3

Bir porsiyon: 1/2 fincan pişmiş

Lif beyin gelişimi için oldukça önemlidir. Lif oranı oldukça yüksek olan fasulye ise, hafızanız için vazgeçilmez besin kaynağıdır.

4. TAM TAHILLAR

Hedeflenecek günlük porsiyonlar: en az 3

Bir porsiyon: 1/2 su bardağı pişmiş tam tahıl, %100 tam tahıllı makarna veya %100 tam tahıllı sıcak tahıl; 1 dilim %100 tam tahıllı ekmek

Beyin sağlığı için basit karbonhidratlardan (beyaz pirinç veya makarna gibi) kaçınmamız gerekiyor. Alzheimer hastalığı riskini artıran metabolik sendromla ilişkilendirildiği için tam tahıllı gıdalar tüketmekte fayda var.

5. KÜMES HAYVANLARI

Hedeflenecek haftalık: 2 veya daha fazla

Bir porsiyon: 75 gr

Et yemek istiyorsanız, kümes hayvanları kırmızı etten çok daha sağlıklı bir seçenektir. Daha yağsızdır ve daha az doymuş yağ içerir. Ana öğünlerinizde kümes hayvanları beyniniz için sağlıklı olacaktır.

6. BALIK

Hedeflenecek haftalık porsiyonlar: 1

Bir porsiyon: 75 ila 100 gr

Somon, araştırmaların Alzheimer hastalığı riskinizi azaltabileceğini gösteren omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için özellikle akıllı bir seçimdir.

7. FINDIK

Hedeflenecek haftalık porsiyonlar: 5

Bir porsiyon: küçük bir avuç 50 gr fındık veya 2 yemek kaşığı fındık ezmesi

Kuruyemişler, bir kişinin bunama geliştirme riskini azalttığı gösterilen polifenollerde yüksektir.

8. ZEYTİNYAĞI

Hedeflenecek haftalık porsiyon: MIND diyeti zeytinyağı için bir kota belirlemez; sadece diğer yağlar ve tereyağı yerine kullanın ve sızma çeşitle savurganlık yapın.

Zeytinyağı sağlıklı tekli doymamış yağ bakımından zengindir. İyi yağlar bakımından yüksek olan düşük karbonhidratlı bir diyet, beyin işlevini destekleyen yağ yakımını teşvik eder.