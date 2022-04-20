Hafızayı gençleştiriyor, kan şekerini düşürüyor, idrar söktürüyor! Yemekten sonra bir bardak tüketmek yetiyor…

Bol miktarda antioksidan içeren ve anti-bakteriyel bir bitki olan ada çayı, düzenli tüketildiğinde birçok sağlık problemine iyi geliyor. İşte her derde deva olan ada çayının faydalarını derledik.

Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yetişen ve ballıbabagillerden olan ada çayı bitkisi, ''diş otu'' veya ''meryemiye'' olarak da biliniyor.

Nane ile aynı aileden gelen bir bitki olan, alternatif ve geleneksel tıpta kullanılan ada çayı, hem baharat hem de çay olarak tüketilebiliyor.

Aynı zamanda sabun ve kozmetik ürünlerinde de kullanılan ada çayının yapraklarından elde edilen aromatik bir içecek olan ada çayı ise en fazla tüketilen bitki çayları arasında yer alıyor.

Zengin bir antioksidan kaynağı olan ada çayında; K, B6, C, E, A, B3, B9 vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum ve bakır mineralleri bulunuyor.

Genellikle zayıflatmaya yardımcı olması ve regl dönemlerinde karın ağrısını geçirmesiyle bilinse de ada çayının sağlığa olan faydaları bunlarla sınırlı değil.

Antimikrobiyal özelliklere sahip olan bu çayın faydalarını görmek için sadece regl dönemlerinde değil, günde en az bir defa içmek gerekiyor. İşte her derde deva olan ada çayının faydalarını ve kullanım şeklini sizler için derledik.

Ada çayının mucizevi faydaları

Bulaşıcı bakterileri, virüsleri ve mantarları hem bulunduğunuz ortamdan hem de bedeninizden uzak tutmanızı sağlar.

Sinüs hastalıkları, boğaz iltihapları, baş ağrıları gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltır.

Ağız, kolon, karaciğer, göğüs, deri ve böbrek de dahil olmak üzere belirli kanser türleriyle savaşır.

Sıcak basması veya sinirlilik gibi menopoz semptomlarının yoğunluğunu ve sıklığını azaltır.

Romatizmal sorunların ve enfeksiyonların iyileşmesine yardım eder.

Kötü kolesterolü düşürmede ve kolesterolü dengelemede etkilidir.

Belirli bir süre düzenli kullanıldığı takdirde terlemeyi azaltır.

İdrar yolu enfeksiyonlarının hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Mideyi rahatlatırken ishal sorununa da iyi gelir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Depresyona iyi gelir.

Kan şekerini düşürür.

Cilt sağlığına iyi gelir.

Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Kas gerginliğini azaltır.

Enerji verir ve yorgunluğu atar.

Masaj yağı olarak kullanılabilir.

Sinir, stres ve bu sorunlardan kaynaklı uykusuzluk problemlerine iyi gelir.

Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etki gösterir.

Dişleri güçlendirir ve beyazlatır.

Düzenli olarak kullanıldığında hafızayı güçlendirici bir etkisi vardır.

Bunama, Alzheimer rahatsızlığı gibi sorunlara yakalanma riskini en aza indirir.

Ada çayı nasıl demlenir?

Ada çayı yapmak için taze ve kurutulmuş ada çayı yapraklarından faydalanabilirsiniz.

Öncelikle suyu kaynatın ve ardından ada çaylarını kaynamış suyun içerisine atın.

Yaklaşık 10 dakika demlenmesi için bırakın.

Daha sonra demlenen ada çayı yapraklarını süzün ve fincana doldurup servis edin.

Dilerseniz içerisine bal ve limon ilave edebilir, böylece ada çayını daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Ada çayı nasıl ve ne zaman içilmeli?

Ada çayının günde 1 fincan tüketilmesi önerilir. Ancak kış mevsiminde günde 2 fincan tüketebilirsiniz.

Ada çayının gün içerisinde ara öğünlerden sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Öğünlerde sonra tüketilen ada çayı hazmı kolaylaştırır. Akşam yemeğinden sonra içildiğinde ise uykuya geçişi kolaylaştırır.

Uyarı: Kronik kalp ve tansiyon ilacı kullananlar, gebe olanlar, emziren anneler ve ciddi rahatsızlığı bulunan kişiler, ada çayını tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışması önerilir.