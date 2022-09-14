Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendiren en iyi 11 bitki

Birçok farklı nedenden kaynaklanabilen hafıza ve konsantrasyon bozuklukları, bazı besinlerin alınmasıyla önlenebiliyor. İşte hafızayı geliştiren, odaklanmayı ve konsantrasyonu artıran en iyi 11 bitki.

Hafıza kaybı, yaşlanma ve hücresel bozulmayla ilgili bir problemdir. Tüm vücut gibi zihin de zamanın etkilerine maruz kalır ve çeşitli bozukluklar yaşamaya başlar. Alzheimer hastalığı veya bunama gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Ancak, son yıllarda hafıza kaybından ve bilgileri hatırlamakta zorluktan şikayet eden daha çok genç insan ortaya çıktı. Giderek daha fazla insan yaşlanma belirtileri göstermeden, zihinsel olarak daha az performans gösterdiklerini ve hafıza problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Sadece hafıza eksikliği değil, daha genel bir zihinsel rahatsızlık olan dikkat ve konsantrasyon eksikliği de oldukça yaygın olarak görülüyor.

Hafıza sorunları ve nedenleri

21. yüzyılda özellikle modern yaşam tarzının getirdiği yüksek stres yükü ve zihinsel yorgunluk yaygın ve endişe verici bir sorun haline geldi. Bir nesnenin nerede saklandığını, bir başkasının birkaç dakika önce yapmanızı istediği bir şeyi, tanıdığınız bir kişinin adını unutmak özellikle en zorlu ve bunaltıcı günlerde pek çok kişinin başına gelebilir. Bu durum aslında hafıza kaybından ziyade azalmış konsantrasyon ve dikkattir.

Konsantrasyon ve hafıza birbiriyle yakından ilişkili iki kavramdır. Hafıza kayıplarına yol açabilecek Alzheimer hastalığı ve bunama gibi hastalıklar vardır. Ancak, özellikle genç ve sağlıklı insanalrda hafıza eksikliği veya gecikmeleri, genel olarak bilişsel performans ve zihinsel aktivitedeki düşüş nedeniyle ortaya çıkar.

Genellikle yaşam tarzı, beslenme, bilişsel aktivite ve vücudun düzgün çalışması için önemli olan besinlerin eksikliği, stres, kaygı ve uyku bozuklukları konsantre olmayı, dikkat etmeyi, hatta birkaç saat önce öğrenilen kavramları, bilgileri veya verileri hatırlamayı zorlaştırır.

Peki genç yaşta ve yaşlılıkta farklı şekillerde yaşanabilen küçük ve büyük hafıza bozukluklarının nedenleri nelerdir?

Hafıza bozuklukları ve bilgileri hatırlamada zorluk hem sağlıklı hem de genç kişilerde ve yaşlı kişilerde ortaya çıkabilir. Hücresel bozulmalara neden olan genellikle çeşitli mikroorganizmalar ve serbest radikallerin fazlalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol, hormonal dengesizlikler gibi durumlar tarafından hafıza hasarının gelişmesi hızlanabilir.

Yaşlanma durdurulamaz, fiziksel bir süreçtir ve bu, yaşlılık bunaması veya Alzheimer hastalığı gibi hastalıkların önlenmesinin zor olduğu anlamına gekir. Tüm yaşlılar bu tür bozukluklar geliştirmez, ancak yıllar içinde hücreler bozulur ve bununla birlikte zihin de yaşlanır. Bu nedenle, sadece yaşlılık nedeniyle hafıa bozuklukları ortaya çıkabilir. Düzenli bir yaşam tarzı ve sağlıklı bir diyetle alınacak vitaminler, mineraller, omega 3 ve antioksidanlar hücresel yaşlanma süreçlerini yavaşlatabilir. Bu da sizi daha sağlıklı ve yaşlılığa daha hazır hale getirebilir.

Birçok genç ve sağlıklı insanın karakteristik özelliği olan hatırlamadaki zorluklar, doğal yaşlanma süreçlerinden kopuktur. Gittikçe daha fazla genç insan hafıza kaybından şikayet ediyor. Bu durum esas olarak konsantrasyon güçlüğü ve dikkat eksikliği olarak görülüyor.

Bu tür problemler stres, her gün maruz kalınan duygusal yükler, çoğu insanın sürdürdüğü çoklu görevler, hatırlanması gereken az ya da çok önemli kavramlardan oluşan muazzam bir bilgi yükü nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Sağlıksız beslenme, düzensiz bir yaşam tarzı, çok yetersiz uyku, anksiyete, korku, endişe ve stres nöronların belirli bilgileri işleyememesine yol açabiliyor.

Hafıza ve konsantrasyon için doğal çözümler

Hafıza, dikkat ve konsantrasyon eksikliği durumlarında kişinin beyin fonksiyonlarını doğal ilaçlar, şifalı otlar, besinler ve bilişsel aktiviteyi iyileştirmenize izin veren takviyelerle desteklemek mümkündür. Yaşam tarzınızdaki dengeyi yeniden kurmaktan, beslenmenize şifalı bitkilerin eklenmesine kadar, hafıza ve konsantrasyon için birçok doğal çözüm vardır.

Sağlıklı beslenin

Sağlıklı, dengeli ve hücrelerin hayati fonksiyonlarını yerine getirmek için gerekli olan en önemli besinler açısından zengin bir diyet izlemek sağlıklı bir yaşam tarzı için ilk adımdır ve zihinsel performansı iyileştirmenin doğal ilacıdır.

Sağlıklı beslenerek odaklanmayı yeniden sağlayabilir ve geçici hafıza kayıplarını ve konsantrasyon güçlüğünü giderebilirsiniz. Bu nedenle, doğru kalori alımına sahip olmak, ağır ve çok yağlı gıdalardan kaçınmak, kaliteli proteinler, lifler ve tam tahıllar tüketmek, öğün atlamamak, doğru miktarda besinleri düzenli olarak almak önemlidir.

Oksidatif strese karşı koyan antioksidan gıdaları diyetinize dahil etmek çok önemlidir, çünkü bunlar hücresel yaşlanmayı yavaşlatır. A vitamini, C vitamini, selenyum, magnezyum ve fosfor, hafıza kaybına karşı mücadele eden, odaklanmayı geliştiren ve zihinsel yorgunluğa karşı savaşan, ayrıca küçük hafıza bozukluklarını ve enerji düşüşlerini önleyen önemli besinlerdir.

Yeterli omega 3 alımı da önemlidir. Omega 3 yağ asitleri vücut tarafından üretilemez, ancak beyin sağlığı ile ilişkilidir. Dolaşımı iyileştirir ve bilişsel bozuklukları önler. Çalışmalar, iyi omega 3 seviyelerinin beyin hücrelerini koruyarak yaşlanmanın neden olduğu dejenerasyona karşı mücadeleye destek verdiğini göstermiştir. Bu nedenle dejeneratif hastalıkların önlenmesinde faydalıdırlar.

Fiziksel olarak aktif olun

Fiziksel aktivite, zihinsel aktivite ve bilişsel işlevler de dahil olmak üzere tüm organizmanın sağlığı ile yakından ilişkilidir. Hafif ve düzenli fiziksel aktivite yapmak zihni genç tutmaya yardımcı olur ve bunama gibi hücresel dejenerasyona bağlı hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynar.

Araştırmalar, sürekli fiziksel egzersizin dikkat ve konsantrasyon seviyelerini yüksek tutmaya yardımcı olduğunu, genel sağlığı artırdığını, stres seviyelerini düşürdüğünü ve sağlıklı uykuyu teşvik ettiğini göstermiştir.

Uyku kalitesini artırın

Hafıza sorunları genellikle stres, aşırı bilgi yüklemesi, endişe, duygusal travma ve ayrıca enerji eksikliğine neden olan uyku eksikliğinin neden olduğu konsantrasyon ve dikkat eksikliğinden kaynaklanır. Odaklanma güçlüğü, yorgunluk ve gün içinde bize iletilen bilgilere dikkat etmeyi ve dolayısıyla onu hatırlamayı zorlaştıran yorgunluktur.

Bu nedenle uyku bozuklukları, zihinsel performansı etkileyen çeşitli nedenlere bağlı olarak, hafıza kayıplarının ve konsantrasyon eksikliğinin ana nedenlerinden biridir. İyi ve dinlendirici bir uyku, zihnin gün boyunca aktif kalmasına yardımcı olur ve gün boyunca öğrenilen bilgileri pekiştirmek için bir dinlenme zamanı verir.

İyi bir uyku için rahatlatıcı bitki ve uçucu yağların kullanılmasının yanı sıra çeşitli gevşeme tekniklerine başvurmak da faydalı olabilir. Çeşitli çalışmalar gevşeme tekniklerinin hafıza ve konsantrasyon üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.

Hafıza ve konsantrasyon için 11 bitki

Çok sayıda araştırma, doğada bulunan farklı maddelerin konsantrasyonu ve dikkati artırmaya, yaşlanma ve hücresel dejenerasyonun neden olduğu hafıza kaybını önlemeye, bilişsel işlevleri ve kısa süreli hafızayı iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Organizmanın farklı organları ve metabolizmaları üzerindeki etkisine göre hafıza için en faydalı bitkiler hangileridir?

1. Ginkgo biloba

Ginkgo biloba, beyindeki dolaşımı iyileştirmek için faydalı olan doğal bir takviye olan hafıza ve konsantrasyon sorunları ile ilgili olarak belki de en iyi bilinen bitkidir. Ginkgo biloba bitkisinin dolaşım üzerinde önemli bir etkinliği vardır, kan sulandırıcı olarak işlev görür, beyne kan akışını iyileştirir ve nöronların uyarılmasını sağlar.

Bu nedenle ginkgo biloba, bunama ve hafıza kaybına karşı ve kısa süreli hafızayı iyileştirmek için tavsiye edilir. Ayrıca kulak çınlaması, konsantrasyon güçlüğü, ruh hali düşüşleri ve baş ağrıları gibi beyin dokularının kan dolaşımının azalmasıyla ilişkili yaşlanma ile ilgili durumları da iyileştirebileceği biliniyor. Ginkgo bilobanın kaygıyı azaltmada ve zihinsel aktiviteyi iyileştirmede etkili olduğunu doğrulayan çalışmalar da vardır.

2. Ginseng

Ginseng, hafıza ve dikkat eksikliği için son derece faydalı bir bitkidir. Ginseng konsantrasyonu artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kaygıyı azaltır, ayrıca kalbi destekler, çarpıntıları ve taşikardiyi azaltır.

3. Çarkıfelek

Çarkıfelek, uykuyu teşvik etmek ve böylece gün boyunca uyanıklığı ve konsantrasyonu geliştirmek için yararlı olan rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir bitkidir. Çarkıfelek, içindeki aktif bileşen olan passiflorine sayesinde kaygıyı iyileştirir, stresi ve uykusuzluğu giderir. Bitki çayı şeklinde alınabilir. Yatmadan önce kurutulmuş çarkıfelek çiçeği kullanarak bir çarkıfelek çiçeği çayı hazırlayabilirsiniz. Kaynar suda 15 dakika demlenmeye bırakmanız yeterlidir. Uyumadan önce idealdir, etkisini artırmak için misket limonu veya kediotu ekleyin.

4. Lavanta

Lavanta, uykuyu teşvik etmek ve uykusuzluğu gidermek için kullanılan rahatlatıcı ve stres önleyici etkisi olan bir bitkidir. Sinirleri gevşetmeye ve sakinlik hissi sağlamaya yardımcı olur. Lavanta esansiyel yağını doğal bir gevşetici olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, uyumadan önce şakaklara biraz sürerek veya koku alma, ağız ve deri yoluyla alınabilir. Stresle mücadeleye yardımcı olan lavanta çayı da içebilirsiniz.

5. Zerdeçal

Zerdeçal, her zaman çeşitli rahatsızlıkları, özellikle de mide ve karaciğer sorunlarını gidermek için kullanılan bir bitki olmuştur. Ancak son yıllarda, daha derinlemesine yapılan çalışmalar zerdeçalın antioksidan özelliği sayesinde oksidatif hasarı azalttığını ve yaşlanma ile ilişkili bilişsel işlevleri önlediğini gösteriyor. Özellikle zerdeçal ve karabiber tüketiminin, kronik stresin neden olduğu bilişsel bozukluklara ve oksidatif hasara karşı korumada faydalı olduğu gösterilmiştir.

6. At kuyruğu

At kuyruğu, mineral takviyesi için alınabilecek en iyi bitkilerden biri olarak kabul edilir. Bu bitki özellikle böbrek sağlığı için faydalıdır ve bu nedenle hafıza ve konsantrasyonun gelişmesine katkıda bulunur. İdrar söktürücü ve arındırıcı etkiye sahiptir, enfeksiyonlar sırasında iyileşmeyi destekler.

7. Biberiye esansiyel yağı

Biberiye esansiyel yağı, bilişsel işlevleri geliştirmek ve dikkat ve konsantrasyon seviyelerini geri kazandırmak için mükemmeldir. Genellikle bir hafıza otu olarak adlandırılır. Etkileri esas olarak beyin yaşlanmasını yavaşlatan antioksidan ve iltihap önleyici aktiviteden kaynaklanmaktadır. Yapılan araştırmalar, biberiye özütünün beyin fonksiyonu üzerindeki etkisini göstermiştir. Biberiye esansiyel yağının birkaç dakika çevreye dağılmış şekilde solunması, konsantrasyonu ve hafızayı geliştirmek ve zihinsel stres anlarında hafızayı eski haline getirmeye yardımcı olmak için yeterli olacaktır.

Biberiye esansiyel yağı, iki damla esansiyel yağı bir çay kaşığı bal ile karıştırarak ağızdan da alınabilir. Bu, odaklanmaya ve çalışmaya yardımcı olur, konsantrasyonu artırır ve enerji verici bir etkisi vardır.

Yaşlı hastalarda Alzheimer ve bilişsel dejenerasyona karşı koymada biberiye özütünün etkisine dair umut verici çalışmalar da vardır. Biberiye, büyük dikkat gerektiren anlarda konsantrasyonu artırmak ve bilişsel işlevleri desteklemek için bitki çayı olarak da alınabilir.

8. Gül esansiyel yağı

Gül esansiyel yağının kalbe faydalı olduğu bilinmektedir. Çevreye yayılabilir ve solunabilir. Kalbi güçlendirir, ruh halini iyileştirir ve olumsuz duyguları dengeler. Ayrıca stres, korku ve endişeyi uzaklaştırıcı etkisi vardır. Tüm bunlar özellikle stres anında hafızanın korunmasını sağlar.

9. Kakao

Kakao, içeriğindeki antioksidanlar ve kateşinler sayesinde hücresel yaşlanmayı yavaşlatır ve serbest radikallerle savaşır, hücre korumasını sağlar ve böylece kalp ve dolaşım sağlığını iyileştirir. Kakao ayrıca konsantrasyonu ve zihinsel varlığı iyileştiren maddeler olan teobromin ve kafein içerir, pıhtılaşma önleyici, iltihap önleyicidir ve tüketimi tansiyon, mikro dolaşım ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkilerle ilişkilidir.

10. Isırgan

Isırgan, kalp sağlığı için mükemmeldir ve bu nedenle hafıza ve konsantrasyon sorunları üzerinde de etkisi vardır. Hücre bozulmasını yavaşlatan ve hücreleri koruyan, böylece kalp ve damar hastalıklarının bir nedeni olan hücre zarının dejenerasyonunu önleyen güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir.

11. Yeşil çay

Yeşil çay zihinsel aktiviteyi güçlendirmek, nörolojik bozukluklara karşı koymak ve bilişsel işlevleri ve hafızayı geliştirmek için mükemmeldir. Düzenli yeşil çay tüketimi bilişsel yetenekleri, dikkati ve kısa süreli hafızayı geliştirmek için faydalıdır.

Yeşil çayın aynı zamanda güçlü bir antioksidan olduğu, bu nedenle serbest radikallerin neden olduğu hasarı önlediği, oksidatif strese ve hücresel dejenerasyona karşı etkili olduğu ve bunama gibi rahatsızlıklar üzerinde potansiyel olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.