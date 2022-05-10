Haftada 3 gün 30 dakika yürüyüş inme riskini önlüyor

Uzmanlar Türkiye'de her yıl 200 bin, dünyada ise 70 milyon kişinin inme geçirdiğine dikkati çekerek, haftada 3 gün minimum 30 dakika yürüyüşle inme riskinin önlenebileceğini söyledi.

İnme, beyne giden hayati kan ve oksijen akışının ani bir şekilde kesildiği ya da azaldığı bir beyin krizidir. Çünkü vücudun düzgün çalışması için birkaç temel işlevin yerine gelmesi gerekir.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, 10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Atilla Özcan Özdemir, ana damar tıkanıklığı tespit edilen hastalara anjiyo yoluyla veya damar açıcı ilaçlarla tedavi uygulandığını söyledi.

"İlk 6 saat çok önemli"

Özdemir, inme bulgularının görülmesinin ardından müdahale açısından ilk 6 saatin önemli olduğuna dikkati çekerek, "İnme bulgularının anlaşılmasının ardından ilk 6 saat içerisinde müdahale edilip tıkanan damar açılırsa hastaların yüzde 50-60'ı herhangi bir engel durumu olmadan yaşamlarını sürdürebiliyor. Bunun için hastanın tedavinin uygulanabileceği, anjiyo veya koldan ilaç yoluyla beyin damarlarının açılabildiği merkezlere ulaştırılması gerekiyor. Bu merkezlere 'İnme Merkezleri' diyoruz." dedi.

Zararlı ürünlerden uzak durulmalı

İnmenin, kalp ve damar hastalıkları gibi obezite, sigara kullanımı, hipertansiyon, şeker hastalığı, uyku apne sendromu, düzensiz beslenme sonucu oluşabildiğine işaret eden Özdemir, kilo alma, sigara içme, tuzlu gıda ve aşırı alkol tüketiminden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

"Haftada 3 gün 30 dakika yürüyüş yapılmalı"

"İnme riskinin önlenmesi için haftada 3 gün minimum 30 dakika yürüyüş yapılmalı." diyen Özdemir, şeker ve tansiyon hastalarının da ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.

"Oldukça sık görülen bir hastalık"

AA'ya konuşan Özdemir, Türkiye'de inme vakalarının yüzde 85'inin damar tıkanıklığına bağlı olduğunu ve dünyada her yıl 70 milyon kişinin inme geçirdiğini bildirerek, "Dünyada 6 milyon kişiyi de inmeden dolayı kaybediyoruz. İnme oldukça sık görülen bir hastalık. Türkiye'de yılda 200 bine yakın inme vakası var." bilgisini paylaştı.