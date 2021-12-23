Haftada 5 kilo verdiren meyve diyetinin artıları ve eksileri

Kısa sürede kilo vermeyi sağlayan meyve diyeti, uzun süre uygulandığında sağlığı bozsa da hızlı sonuç isteyenler için oldukça popüler bir yöntem olarak ön plana çıkıyor.

Meyvelerin birçok faydalı vitamin ve mineral içerdiğini herkes bilir. Meyveler özellikle beta karoten, antioksidanlar ve vitaminler içerir. Araştırmalar meyvelerin vücudu temizlediğini ve kanser gelişimi de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı vücut direncini artırdığını göstermektedir.

Tüm bu bilgiler, meyve diyetinin kilo vermenin popüler bir yolu haline gelmesini sağlamıştır. Ancak şeker, karbonhidrat ve asit oranı yüksek doğal gıdalar her zaman faydalı değildir.

Diğer diyetlerde olduğu gibi bu diyette de bir uzmana danışmadan uygulanmamalıdır. Yanlış meyve kullanımı ve yanlış meyve seçimi, diyete ani başlama veya bitirme sağlığı ciddi şekilde bozabilir.

MEYVE DİYETİNİN ÖZELLİKLERİ

Meyve diyeti ayda ortalama 15 - 20 kg kaybetmenize yardımcı olur. Kilo vermeye 30 dakikalık günlük egzersizler eklerseniz, sonuçları daha hızlı elde edebilirsiniz. Ancak sağlık açısından haftada 1-2 kg verilmesinin ideal olduğu unutulmamalıdır.

Beslenme uzmanları, tamamen besleyici olmadığı için uzun süre meyve diyetine bağlı kalmayı önermezler. Maksimum süre 7 gündür. Diyet bir haftadan fazla uygulanırsa, vücut protein açlığı yaşamaya başlayacaktır. Meyveler, eksikliği vücuda ciddi şekilde zarar verebilecek yağ asitleri, kalsiyum, B12, D vitaminleri ve sağlık için gerekli diğer birçok elementi içermez.

Meyve diyetinde kilo kaybı için meyve suları çok fazla şeker içerdiklerinden diyetten çıkarılmalıdır. Aynı nedenle kuru meyve de yiyemezsiniz. Üzüm, papaya, kavun, mango ve hurma da tüketilmez. Muz konusunda uzmanların görüşleri farklıdır. Bazıları bunun çok yüksek kalorili bir ürün olduğunu ve çok tüketilmemesi gerektiğini savunurken, diğerleri muzun, kiloya zarar vermeden açlık hissini mükemmel bir şekilde tatmin ettiğini söylüyor.

Kilo kaybı için meyve diyetinde karpuz, elma, şeftali, armut, ananas, erik, kivi, kiraz, kayısı, portakal, mandalina, greyfurt ve nektarin yenilmesine izin verilir. Bu meyvelerden taze sıkılmış meyve sularının ılımlı tüketimine izin verilir. Egzotik meyve sevenler, diyette çarkıfelek, lychee ve guava tüketebilir.

Birçok beslenme uzmanı, 7 günlük meyve diyetinden sonra diyete 1 günlük ara verilmesini önermektedir. Bu yaklaşım, vücudun büyük bir stres altına girmeden kendini temizlemesine yardımcı olur.

Meyve diyetinde orta tatlılıkta meyveler seçmeli ve düzenli aralıklarla günde beş kez 250 gr tüketilmelidir. En az 2,5 litre sıvı (su veya yeşil çay) tüketimi şarttır. Bazı beslenme uzmanları, meyveyi birkaç yemek kaşığı süzme peynir veya bir bardak yoğurtla birleştirmeyi önerir. Bir porsiyon protein vücudu mükemmel şekilde doyurur.

MEYVE DİYETİNİN ARTILARI

Meyve diyetinin birçok olumlu yönü vardır:

- Sindirimi iyileştirmek

- Vücudu temizlemek

- Cildin durumunu iyileştirmek

- Minimum kalori miktarı

- Hızlı sonuçlar

- Yemek pişirmek için harcanan zamandan tasarruf

Akşam 18.00'den sonra yemek yemenin yasaklanması gibi net ilkelerin olmaması, meşgul insanların meyve diyetini uygulamasına olanak sağlar. Meyve günün herhangi bir saatinde bir kişi için uygun olduğunda yenebilir.

MEYVE DİYETİNİN EKSİLERİ

Meyve bazlı bir diyetin tamamen güvenli kabul edilemeyeceğini unutmayın. Gebelik ve emzirme döneminde, gastrit, şeker hastalığı, mide ülseri, pankreas veya böbrek hastalığı ve meyve alerjisi varlığında çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

MEYVE DİYETİ ÇEŞİTLERİ

Çeşitli diyet seçeneklerini kullanarak meyve yiyerek kilo verebilirsiniz. Bunlardan en tehlikelisi tek üründür (mono diyet) ancak daha yumuşak ve daha verimli yöntemler de vardır.

Mono Diyet

Bir tür meyve tüketiminden oluşur. Gün içerisinde 2 kg meyve yiyebilir ve 1 litre taze meyve suyu içebilirsiniz. Muz, elma, portakal, greyfurt ve ananas en yaygın olarak kullanılır. Diyet, vücuda normal yaşam için gerekli maddeleri sağlamadığı ve çok az kalori içerdiği için 1 günlük bir detoks günü olarak önerilir.

Çok Meyveli Diyet

Bir hafta sürer, çeşitli meyvelerden ve bol miktarda sudan oluşur. Meyveler çiğ, pişmiş, salata, taze meyve suları, püre veya güveçte yenebilir.

Meyve + Sebzeler

Sebzelerle birleştirilmiş bir meyve diyeti açlığı daha iyi giderecektir. Bitkisel kombinasyon vücuda vitamin ve enerji sağlayacak, ancak onu proteinden mahrum bırakacaktır. Aktif olarak egzersiz yapanlar için böyle bir diyet önerilmez.

Meyve + Protein

Bir meyve ve protein diyeti, meyve ve meyvelerin et, balık ve tahıllarla bir kombinasyonunu içerir. Bu yaklaşım sağlığı etkilemeden fazla kilolardan kurtulmanızı sağlar.

Meyve + Kefir

Günde 0,5 litre az yağlı kefir tokluk hissi verir. 5 gün boyunca kilo kaybı için bir içeceği meyve ile birleştirebilirsiniz. Kefirin yanı sıra yoğurt ve süte de izin verilir.

Meyve + Süzme Peynir

En doyurucu ve sağlıklı meyve diyetlerinden biti süzme peynir ile yapılan bir karışımdır. Bileşenler, normal sağlık ve kilo kaybı için birçok vitamin ve mineral içerir. 1 kg meyve için 0,4 kg süzme peynir ve bol miktarda sıvı kullanılır.

7 GÜNLÜK ÖRNEK MENÜ

Çok meyveli bir diyet için yaklaşık bir menü şu şekildedir:

1. Gün: 2 muz, 2 elma, 1 portakal, 2 karpuz dilimi

2. Gün: 2 muz, 1 portakal, 1 salkım üzüm, mango, yarım 2 avokado

3. Gün: 2 mango, 1 portakal, 1 greyfurt, 1 armut, 1 rendelenmiş havuç

4. Gün: 1 salkım üzüm, 1 armut, 1 mango, 1 muz, birkaç dilim ananas

5. Gün: 1 mango, 2 muz, 1 armut, 1 salkım üzüm, 2 kavun dilimi

6. Gün: 2 muz, 1 kivi, 1 portakal, 1 elma, 1 rendelenmiş havuç, 1 avokado

7. Gün: 2 kivi, 1 portakal, 2 mango, 1 muz, 1 elma

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.