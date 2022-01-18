Haftada bir kez çiğ patlıcan yerseniz...

Haftada bir kez çiğ patlıcan yerseniz...

Bol miktarda lif içeren, kalp çarpıntısı ve strese iyi gelen patlıcan, çiğ olarak tüketilebiliyor. İlk etapta kulağa enteresan gelen bu durum, faydaları ile herkesi şaşırtıyor.

Birçok mineral ve vitamin açısından zengin olan patlıcan, oldukça yararlı bir sebze olarak öne çıkmaktadır.

Bu nedenle haftada en az iki kez patlıcan tüketmek vücut için faydalı ve bulunmaz bir nimettir. Kalp çarpıntısı ve strese iyi gelen patlıcan, insanı sakinleştirmeye yardımcı olur.

Bol miktarda demir içeren patlıcan sayesinde, kansızlık sorunu tamamen ortadan kalkacaktır. Ödem atmaya yardımcı olan patlıcan, aynı zamanda iyi bir idrar sökücüdür.

Lif, potasyum, C vitamini, B6 vitamini içeriği sayesinde kanseri önler ve yakalanma riski olan hastaların iyileşmesine destek olur.

Sindirim sisteminde hacim artırıcı olarak görev yapan patlıcan, diyet listelerinde en başa yazılır. Çünkü tok tutar ve sık sık acıkmanın önüne geçilmiş olur.

Karaciğeri belli toksinlerden koruyan ve sağlıklı kalmasını sağlayan patlıcan, haftada bir ya da iki kez çiğ tüketilebilir.

Patlıcanın yukarıda saydığımız faydalarına sahip olmak isteyenlerin, çiğ tüketim konusunda da bilgilenmesi oldukça önemlidir.

ÇİĞ PATLICANIN FAYDALARI

Bacaklarda ve basenlerde selülit oluşmasını önler. Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır.

Yüksek miktarda içerdiği su sayesinde cildi nemlendirir. Kuru cilt ve kuru saçlara iyi gelir.

Beyin sağlığının yanı sıra sinir sisteminde deforme olmuş hücreleri yeniler.

Kötü kolesterolün düzenlenmesine yardım eder. Ayrıca vücuttaki pis kanı temizler.

Yine kötü kolesterolün düzenlenmesine yardım ederek kalp hastalıklarına yakalanma oranını düşürür.

PATLICANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram patlıcanda aşağıdakiler bulunur: