Halsizlikle kendini gösteriyor: Hipotiroidi hastalığı nedir?

Hipotiroidi, tiroid bezinin vücudun ihtiyaç duyduğu düzeyde tiroid hormonu üretemediği zaman ortaya çıkan bir hastalıktır. Peki hipotiroidi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Boynun ön kısmında yer alan tiroid bezi, vücudun en önemli organlarından biri olarak kabul ediliyor. 20 gram ağırlığındaki bu bezde salgılanan T3-T4 hormonları, kan dolaşımına girerek metabolizmayı düzenliyor.

Bunun yanı sıra kalp atımı, kolesterol, kilo, ruhsal durum ve adet düzeni gibi pek çok fonksiyonu etkileyebiliyor. Hipotiroidi ise tiroid bezinin yeteri kadar hormon üretememesinden kaynaklanıyor.

Peki hipotiroidi nedir, belirtileri nelerdir? Hipotiroidi nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...

HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tiroid hormonun nodüller içerisinde az salgılanması olarak bilinen hipotiroidi, vücut sistemini olumsuz etkileyen bir hastalıktır.

Tiroid bezinin yetişkinlerde az çalışması veya çalışmaması, vücudun tümünü etkilemektedir. En belirgin belirtileri; halsizlik, yorgunluk, hareketlerde yavaşlama, cillte kuruluk, saç dökülmesi, unutkanlık, sürekli uyku ve konsantre olamama olarak sıralanmaktadır.

Tiroid bezinin az çalışması; kabızlık, göz çevresinde ve ayaklarda ödem oluşumu, gebe kalamama ile cinsel isteksizlik gibi rahatsızlıklara yol açabilmektedir.

Hipotiroidi hastalığında karşılaşılan belirtiler hormonlardaki eksikliğin düzeyine göre değişiklik gösterebilmektedir. İlk başlarda belli belirsiz seyreden belirtiler, birkaç yıl içerisinde kendini iyiden iyiye hissettirmektedir.

İlk zamanlarda gözlenen işaretler, yorgunluk ve kilo alımıdır. Tiroid hormonlarının eksikliğine bağlı olarak metabolizma hızında yavaşlama arttığı zaman şu belirtiler ortaya çıkmaktadır:

Halsizlik

Kiloda artış

Ciltte kuruluk

Kabızlık

Ses kısıklığı

Kandaki kolesterol düzeyinde yükselme

Soğuğa karşı hassasiyet

Kaslarda güçsüzlük

Kaslarda ağrı, sertlik ve hassasiyet

Yüz, el ve ayaklarda şişme

Uykusuzluk

İşitme problemleri

Eklemlerde şişlik, ağrı ya da sertlik

Düzensiz adet dönemleri

Ağrılı adet görme

Saçlarda seyrekleşme

İnce, kırılgan saçlar ve tırnaklar

Kalp hızında yavaşlama

Hafıza zayıflıkları

Tiroid bezinde büyüme (Guatr)

Libido kaybı

Terlemede azalma

Depresif ruh hali

Kansızlık

Kaşlarda seyrekleşme

Denge ve koordinasyon problemleri

Diş gelişiminde gecikme

Büyümede yavaşlama

Zihinsel gelişimde gerilik

Geciken ergenlik

HİPOTİROİDİ NEDEN OLUŞUR?

Çok farklı sebeplere bağlı olarak gelişebilen hipotiroidinin yaygın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Tiroid bezinin otoimmün hastalığı: Hipotiroidizmin en sık görülen nedeni Hashimoto tiroidi olarak bilinen otoimmün bir hastalıktır.

Tiroid ameliyatı

Hipertiroidi tedavisinin komplikasyonu

Radyasyon tedavisi

Doğumsal hastalıkla

Hipofiz bezinde bozukluk

İyot eksikliği

İlaçlar

Gebelik: Bazı kadınlarda hamilelik sürecinde ya da sonrasında hipotiroidizm gelişebilmesinin nedeni, çoğunlukla gebelik esnasında vücudun kendi tiroid bezi hücrelerine karşı antikor üretmesidir.

HİPOTİROİDİ NASIL ANLAŞILIR?

Tiroid bezi hormonlarının yeteri kadar salgılanıp salgılanmadığı; T3, T4 ile hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH hormonu testi ile değerlendirilmektedir. TSH testinin 3.90'dan fazla olması, tiroid bezinde bir sorun olduğu anlamına gelmektedir.

TSH testinin anormal olması halinde, tiroid bezine karşı üretilen antikorlar ve tiroid ultrasonografisi gibi yardımcı tanı testlerine başvurulmaktadır.