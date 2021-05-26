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- Halsizlikle kendini gösteriyor: Hipotiroidi hastalığı nedir?
Halsizlikle kendini gösteriyor: Hipotiroidi hastalığı nedir?
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 16:12
Boynun ön kısmında yer alan tiroid bezi, vücudun en önemli organlarından biri olarak kabul ediliyor. 20 gram ağırlığındaki bu bezde salgılanan T3-T4 hormonları, kan dolaşımına girerek metabolizmayı düzenliyor.
Bunun yanı sıra kalp atımı, kolesterol, kilo, ruhsal durum ve adet düzeni gibi pek çok fonksiyonu etkileyebiliyor. Hipotiroidi ise tiroid bezinin yeteri kadar hormon üretememesinden kaynaklanıyor.
Peki hipotiroidi nedir, belirtileri nelerdir? Hipotiroidi nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...
HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Tiroid hormonun nodüller içerisinde az salgılanması olarak bilinen hipotiroidi, vücut sistemini olumsuz etkileyen bir hastalıktır.
Tiroid bezinin yetişkinlerde az çalışması veya çalışmaması, vücudun tümünü etkilemektedir. En belirgin belirtileri; halsizlik, yorgunluk, hareketlerde yavaşlama, cillte kuruluk, saç dökülmesi, unutkanlık, sürekli uyku ve konsantre olamama olarak sıralanmaktadır.
Tiroid bezinin az çalışması; kabızlık, göz çevresinde ve ayaklarda ödem oluşumu, gebe kalamama ile cinsel isteksizlik gibi rahatsızlıklara yol açabilmektedir.
Hipotiroidi hastalığında karşılaşılan belirtiler hormonlardaki eksikliğin düzeyine göre değişiklik gösterebilmektedir. İlk başlarda belli belirsiz seyreden belirtiler, birkaç yıl içerisinde kendini iyiden iyiye hissettirmektedir.
İlk zamanlarda gözlenen işaretler, yorgunluk ve kilo alımıdır. Tiroid hormonlarının eksikliğine bağlı olarak metabolizma hızında yavaşlama arttığı zaman şu belirtiler ortaya çıkmaktadır:
- Halsizlik
- Kiloda artış
- Ciltte kuruluk
- Kabızlık
- Ses kısıklığı
- Kandaki kolesterol düzeyinde yükselme
- Soğuğa karşı hassasiyet
- Kaslarda güçsüzlük
- Kaslarda ağrı, sertlik ve hassasiyet
- Yüz, el ve ayaklarda şişme
- Uykusuzluk
- İşitme problemleri
- Eklemlerde şişlik, ağrı ya da sertlik
- Düzensiz adet dönemleri
- Ağrılı adet görme
- Saçlarda seyrekleşme
- İnce, kırılgan saçlar ve tırnaklar
- Kalp hızında yavaşlama
- Hafıza zayıflıkları
- Tiroid bezinde büyüme (Guatr)
- Libido kaybı
- Terlemede azalma
- Depresif ruh hali
- Kansızlık
- Kaşlarda seyrekleşme
- Denge ve koordinasyon problemleri
- Diş gelişiminde gecikme
- Büyümede yavaşlama
- Zihinsel gelişimde gerilik
- Geciken ergenlik
HİPOTİROİDİ NEDEN OLUŞUR?
Çok farklı sebeplere bağlı olarak gelişebilen hipotiroidinin yaygın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
- Tiroid bezinin otoimmün hastalığı: Hipotiroidizmin en sık görülen nedeni Hashimoto tiroidi olarak bilinen otoimmün bir hastalıktır.
- Tiroid ameliyatı
- Hipertiroidi tedavisinin komplikasyonu
- Radyasyon tedavisi
- Doğumsal hastalıkla
- Hipofiz bezinde bozukluk
- İyot eksikliği
- İlaçlar
- Gebelik: Bazı kadınlarda hamilelik sürecinde ya da sonrasında hipotiroidizm gelişebilmesinin nedeni, çoğunlukla gebelik esnasında vücudun kendi tiroid bezi hücrelerine karşı antikor üretmesidir.
HİPOTİROİDİ NASIL ANLAŞILIR?
Tiroid bezi hormonlarının yeteri kadar salgılanıp salgılanmadığı; T3, T4 ile hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH hormonu testi ile değerlendirilmektedir. TSH testinin 3.90'dan fazla olması, tiroid bezinde bir sorun olduğu anlamına gelmektedir.
TSH testinin anormal olması halinde, tiroid bezine karşı üretilen antikorlar ve tiroid ultrasonografisi gibi yardımcı tanı testlerine başvurulmaktadır.