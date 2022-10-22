Hamile kalmanın yolları nelerdir? Folik asit tedavisi nedir? Doğal yolla gebe kalmanın yöntemleri!

Çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlar, "Hamile kalmanın yolları nelerdir? En uygun dönem ne zamandır? Folik asit tedavisi nedir? Nasıl hamile kalınır?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin hayallerine kavuşabilmeleri için son çare olarak gördükleri tüp bebek tedavisi yerine öncesinde doğal tedavi yollarını arayarak hamilelik şansını arttırmaları daha doğru olacaktır.

Hamilelik için uygun zamanda ilişkiye girmenin gerekliliği kadar, kişinin kendi vücudunu da çok iyi tanıması gerekiyor.

Çiftler çocuk sahibi olmak için, en kolay hamile kalmanın yollarını araştırıyor. Peki hamile kalmanın yolları nelerdir? En kolay nasıl gebe kalınır? Nasıl hamile kalınır? Folik asit ne işe yarar? İşte detaylar…

Hamile kalmanın yolları nelerdir?

Sağlık kontrolünden geçin

Bir kadın doğumcu ile görüşerek hamilelik öncesinde neler yapmanız gerektiği konusunda fikir alın ve vücudunuzu hamileliğe hazırlayın. Eşinizde ya da sizde bebek sahibi olmanızı engelleyen herhangi bir sağlık problemi varsa bu önceden tespit edilebilir ve vakit kaybetmeden tedavi olabilirsiniz.

Yumurtlama döneminizi hesaplayın

Hamile kalmak için düzenli olarak cinsel ilişkiye girmek hamilelik şansını artırır ancak yumurtlama döneminizi bilir ve bu dönemlerde daha çok seks yaparsanız hamile kalma ihtimaliniz oldukça yükselecektir. Yumurtlama dönemine yaklaştığınızda ve yumurtlamanın gerçekleştiği her gün mümkün olduğunca sık ilişkiye girin.

Kafein tüketiminizi sınırlandırın

Araştırmalara göre kafeinin hamile kalma şansını yarı yarıya düşürüyor. Bu nedenle günlük kahve tüketiminizi sınırlayın ve bu sınır günde yarım fincan kafeinsiz kahveyi geçmesin.

Beslenmenize dikkat edin

Hamile kalmanızı çabuklaştırmak istiyorsanız hem kendi beslenmenize hem de eşinizin beslenmesine özen göstermelisiniz. Bol bol taze meyve ve sebze tüketin ve haftada en az bir kez uskumru, somon, alabalık gibi yağlı balıklardan ve çinko bakımından zengin olan istiridyeyi mutlaka tüketmeye çalışın.

Sizin için Folik Asit, eşiniz için Çinko, E vitamini ve Selenyum…

Kendiniz için hamile kalmaya karar verdiğiniz andan itibaren folik asit almaya başlayabilirsiniz. Çünkü Folik asit kan hücrelerini ve alyuvarların sayısını artırır ve vücudunuzun hamileliğe hazırlanmasına yardımcı olur.

Eşinizin ise Çinko E vitamini ve Selenyum alması gerekir. Selenyum testosteron ve sperm sayısını artırır. Aynı şekilde C Vitamini de eşinizin sperm kalitesini arttırır ve böylece hamile kalma şansınız yükselmiş olur.

Kayganlaştırıcı vb ürünleri kullanmayın

Kozmetik ürünler, kayganlaştırıcı olarak kullanılan krem ve yağlar spermlere zarar verir ve hamileliği zorlaştırır. Bu ürünleri kullanıyorsanız bırakmanızda fayda var.

Çok sıcak ortamlardan uzak durun

Hamile kalmak isteyen çiftlerin kendilerini aşırı yüksek ısıdan korumaları gerekir. Sauna, buhar banyosu, hamam gibi aşırı sıcak ortamlardan kaçının. Erkeğin yumurtalıklarının fazla ısıya maruz kalması sperm kalitesini bozar. Ayrıca sperm kalitesi için eşinizin pamuklu iç çamaşırlar giymesi ve dar pantolonlardan vazgeçmesi gerekir.

Alkol ve sigara tüketiminden vazgeçin

Alkol ve sigara hem kadının hem de erkeğin üreme faaliyetlerini olumsuz etkiler. Sigara erkeklerde sperm sayısını azaltır. Aynı şekilde alkol da sperm kalitesini bozar ve bundan dolayı hamile kalmak zorlaşabilir.

Cinsel ilişki sonrası sırt üstü yatın

Cinsel ilişki pozisyonunuz ne olursa olsun ilişki sonrası mutlaka bir müddet sırt üstü yatın. İlişki sonrası hemen ayağa kalkıldığında spermlerin rahim ağzındaki açıklıktan geçmeleri güçleşir. Bu da hamile kalma ihtimalinizi düşürür.

Stresten uzak durun

Hamile kalmak için üzerinizde baskı hissetmeyin ve kendinizi strese sokmayın. Çünkü stres düzeyiniz arttıkça adet düzeniniz bozulabilir. Kronik stres vücudumuzda kortizol adı verilen bir hormonun salgılanmasına neden oluyor. Bu hormon ise sinir sisteminin işleyişini etkilediği için hormon üretimi ve işleyişi bozuluyor. Bu nedenle hamile kalmak isteyenlerin kesinlikle stresten uzak durmaları gerekmektedir.