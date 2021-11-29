Hamile kalmaya engel olan nedenlerin listesi

Bazı çiftler kolayca anne-baba olabilirken bazılar ise bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan anne-baba adayları, bebek sahibi olmaya neden olan sebepleri araştırıyor.

Anneliği yaşamak ve hamile kalmak isteyen bazı kadınlar, bu konuda her türlü bilgiyi araştırıyor.

Çünkü bazı çiftler kolayca anne-baba olmayı başarırken bazıları ise anne-baba olma konusunda zorluk yaşıyor.

Anne-baba olma konusunda zorluk yaşayan çiftler, buna neden olan sebepleri merak ediyor.

Anne-baba olmaya birçok neden engel olurken, en önemlisi ise sağlıklı beslenmemekten geçiyor.

Kısırlığa neden olan birçok yiyecek ve içecek var ancak hamile kalmaya engel olan nedenler bu kadarla bitmeyebiliyor.

Peki, Hamile kalmaya neden olan engeller nelerdir? İşte detaylar...

HAMİLE KALMAYA ENFGEL OLAN NEDENLER

Diyabet

Yumurtalıklarda oluşan kistler

Çikolata kisti

Alkol ve sigara kullanımı

Erkeklerin yaşadığı rahatsızlıklar

Kistik fibrozis gibi genetik geçişli hastalıklar

Daha önce yumurtalık ve tüplerde operasyon gerçekleştirilmiş olması

Pıhtılaşama bozuklukları

Karaciğer hastalıkları

Metabolik hastalıklar

Aşırı stres

Tiroit hastalıkları

Rahimde ufak myomların bulunması

Sperm kalite ve sayısının azalması

Bir veya birden fazla kez düşük yapmak

Genital bölgede gerçekleştirilen estetik uygulamaları

Aşırı zayıflık ya da aşırı şişmanlık

Vajinal kuruluk

Kanser ilaçları

Emzirme döneminde olmak

Rahimde myom ve poliplerin bulunması

İleri seviyede mevcut olan kronik rahatsızlıklar

Yukarıda belirtilen nedenler veya başka birçok neden, hamile kalmaya engel olabilir. Bu nedenleri ortadan kaldırmak ve yaşam kalitenizi yükseltmek oldukça önemlidir.

Bunların dışında da düzenli doktor muayenesi olmak ve önerileri dikkate almak gerekiyor.

KISIRLIĞI ÖNLEYEN YİYECEKLERİN LİSTESİ

Biiter çikolata

Muz Ispanak

Keçiboynuzu

Antioksidanlardan zengin meyve ve sebzeler

Balık özellikle soğuk deniz balıkları

Süt ve süt ürünleri

Karnitin içeren buğday ve buğday ürünleri

Brokoli ve karnabahar

Susam, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar

Kuzu eti başta olmak üzere kırmızı et ve et ürünleri

Ceviz

Nar

Isırgan otu

Maca kökü

Sarımsak

Tarçın

Yeşil kivi

Erik suyu ve kuru erik

Armut

Et suyu

Zeytinyağı