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- Hamile kalmaya engel olan nedenlerin listesi
Hamile kalmaya engel olan nedenlerin listesi
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 19:26
Anneliği yaşamak ve hamile kalmak isteyen bazı kadınlar, bu konuda her türlü bilgiyi araştırıyor.
Çünkü bazı çiftler kolayca anne-baba olmayı başarırken bazıları ise anne-baba olma konusunda zorluk yaşıyor.
Anne-baba olma konusunda zorluk yaşayan çiftler, buna neden olan sebepleri merak ediyor.
Anne-baba olmaya birçok neden engel olurken, en önemlisi ise sağlıklı beslenmemekten geçiyor.
Kısırlığa neden olan birçok yiyecek ve içecek var ancak hamile kalmaya engel olan nedenler bu kadarla bitmeyebiliyor.
Peki, Hamile kalmaya neden olan engeller nelerdir? İşte detaylar...
HAMİLE KALMAYA ENFGEL OLAN NEDENLER
- Diyabet
- Yumurtalıklarda oluşan kistler
- Çikolata kisti
- Alkol ve sigara kullanımı
- Erkeklerin yaşadığı rahatsızlıklar
- Kistik fibrozis gibi genetik geçişli hastalıklar
- Daha önce yumurtalık ve tüplerde operasyon gerçekleştirilmiş olması
- Pıhtılaşama bozuklukları
- Karaciğer hastalıkları
- Metabolik hastalıklar
- Aşırı stres
- Tiroit hastalıkları
- Rahimde ufak myomların bulunması
- Sperm kalite ve sayısının azalması
- Bir veya birden fazla kez düşük yapmak
- Genital bölgede gerçekleştirilen estetik uygulamaları
- Aşırı zayıflık ya da aşırı şişmanlık
- Vajinal kuruluk
- Kanser ilaçları
- Emzirme döneminde olmak
- Rahimde myom ve poliplerin bulunması
- İleri seviyede mevcut olan kronik rahatsızlıklar
Yukarıda belirtilen nedenler veya başka birçok neden, hamile kalmaya engel olabilir. Bu nedenleri ortadan kaldırmak ve yaşam kalitenizi yükseltmek oldukça önemlidir.
Bunların dışında da düzenli doktor muayenesi olmak ve önerileri dikkate almak gerekiyor.
KISIRLIĞI ÖNLEYEN YİYECEKLERİN LİSTESİ
- Biiter çikolata
- Muz Ispanak
- Keçiboynuzu
- Antioksidanlardan zengin meyve ve sebzeler
- Balık özellikle soğuk deniz balıkları
- Süt ve süt ürünleri
- Karnitin içeren buğday ve buğday ürünleri
- Brokoli ve karnabahar
- Susam, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar
- Kuzu eti başta olmak üzere kırmızı et ve et ürünleri
- Ceviz
- Nar
- Isırgan otu
- Maca kökü
- Sarımsak
- Tarçın
- Yeşil kivi
- Erik suyu ve kuru erik
- Armut
- Et suyu
- Zeytinyağı
- İncir