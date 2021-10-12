Hamileler kaçıncı ayda korona aşısı olmalı? Sağlık Bakanlığı aşı rehberini güncelledi

Hamile olan ve koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen anne adayları, kaçıncı aydan sonra aşı olunması gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, Hamileler kaçıncı ayda korona aşısı olmalı? İşte aşı detayları

Koronavirüs vaka sayıları artarken, en fazla hamile olan anne adayları panik yaşamaya başladı.

Bazı anne adayları aşı olmak istemezken bazıları ise aşı olmaya dair detayları araştırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesin aşı olması gerektiğini belirterek, sık sık Twitter hesabı üzerinden bilgilendirme yapıyor.

Vaka sayıları 33 bine çıkarken, hastanelerin yoğun bakımlarında yatanlar ise aşı olmayı reddedenler...

Bu nedenle herkesin aşı olması ve bu konuda aşı olmayanları teşvik etmesi gerekiyor.

Peki, Hamile olanlar ne yapmalı, ne zaman aşı olmalı? Bu soru hamileler tarafından gündeme taşındı.

HAMİLE OLANLAR NE ZAMAN AŞI OLMALI?

Hamilelere ilk 3 aydan sonra koronavirüs aşısının yapılmasını öneren Sağlık Bakanlığı aşı rehberini güncelledi. Bakanlık hamilelere, ebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılmasını önerdi.

Rehberde; Kovid-19 gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyrederek, daha fazla ölümle sonuçlandığını ve bu yüzden birçok ülkede Kovid-19'un anne ölümlerinin birinci nedeni haline geldiği vurgulandı.

Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edildi.