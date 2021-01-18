Hamileler koronavirüs aşısı olacak mı? Emziren anneler aşı olabilir mi? Anne sütüne aşı geçer mi?

Koronavirüs aşısı hakkında birçok soru işareti oluşmaya devam ederken, hamile ve emziren annelerin aşı olup olmayacağı merak konusu oldu. Koronavirüs aşısı anneye ve bebeğe zarar verir mi?

Türkiye Çin'den sipariş ettiği Sinovac adlı koronavirüs aşısı 1 milyona yakın sağlık çalışanına uygulandı.

Öncelik sırasına göre yapılması planlanan aşı süreci ile ilgili vatadaşların kafasında soru işaretleri oluştu. Özellikle hamile ve emziren anneler aşı olacak mı sorusu gündeme taşındı.

Konuyla ilgili uzmanlardan açıklamalar geldi. Peki hamileler koronavirüs aşısı olacak mı? Emiren anneler aşı olacak mı, aşı anne sütüne geçer mi? İşte detaylar..

HAMİLELER KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK MI?

Türkiye’de aşılamanın başlamasıyla beraber vatandaşın kafasında oluşan çeşitli sorulara Sağlık Bakanlığı tarafından yanıtlar verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Covid-19 aşısının, hamileliğin ilk 3 ayında uygulanması tercih edilmediği bilgisi verildi.

EMZİREN ANNELER AŞI OLACAK MI?

Hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabileceği ve aşı yaptırmadan 10 gün içinde bir Covid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmayacağı belirtildi.

Koronavirüsü ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.

AŞI ANNEYE VE BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Aşılama programı başlanılan ülkelerde gebelerde kullanılan aşıların yapılma teknolojisine bağlı olarak, canlı aşı olmayan mRNA aşılarının (Pfizer-BioNtech ve Moderna) hücre çekirdeğine girmediği ve insan DNA ‘sını değiştirmediği için anne ve bebekte genetik değişiklik ve hastalık yapmayacak olduğu düşünülmektedir.

Sağlık Bakanlığının duyurusuna göre: CoronaVac aşısının gebelerde ve emzirenlerde bir verisi bulunmamaktadır; Covid-19 hastalığının ağır geçirme riski yüksek olan gebelere, kendi istekleri halinde uygulanabilir; gebeliğin ilk 3 ayında yani organogenezis denilen fetüsün organlarının gelişme döneminde ise uygulanmaması tercih edilir.