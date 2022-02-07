Hamilelik tarih oluyor! Çinli bilim insanları çığır açtı, tıp tarihinde böylesi görülmedi

Çinli bilim insanları, yapay zeka ile yönetilen bir sistem geliştirdi. Bu sistem sayesinde kadınlardaki hamilelik süreci sona erecek ve doğmamış bebeklerin olası hastalıkları dahi tespit edilebilecek.

Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka teknolojisi de giderek farklı bir boyuta evriliyor.

Günümüzde, yapay zekanın kullanım alanları gittikçe genişlerken bu alanlarda yapılan çalışmalar da artış gösteriyor.

Çin'de hizmet veren Suzhou Biyomedikal Mühendisliği ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde çalışan bilim insanları, tıp tarihine devrim yaratacak bir çalışma yürüttü.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda yapay zekanın yönettiği yapay bir rahim oluşturmayı başaran uzmanlar, bu rahimde embriyo büyütmeyi başardı.

Şu an için yalnızca fareler için kullanılan sistemin ilerleyen dönemlerde insanlar için de kullanılabilir hale getirilebileceği söyleniyor.

HAMİLELİK TARİH OLUYOR

Webtekno'nun aktardığı habere göre; bilim insanları, yaptıkları çalışmalar sonucunda rahim ortamını tam anlamıyla kopyalamış oldu. Bu da bir embriyonun yapay bir rahimde gelişmesini sağladı.

Embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için gerekli olan tüm molekülleri kullanan ve bunların iletimini yapay zeka ile gerçekleştiren bilim insanları, bu çalışma ile kadınları hamilelik sürecinden kurtarabileceklerine inanıyor.

Üstelik embriyoyu her an takip eden bu sistem sayesinde anne rahmindeki olası hastalık riskleri de ortadan kalkıyor.

İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMESİ YASAK

Ancak Çinli bilim insanlarının geliştirdiği yapay rahim ile ilgili dikkat çeken bir konu bulunuyor.

Uluslararası yasalara göre, bir insan embriyosunun aylar boyunca rahim dışında tutulması yasak. Bu nedenle bilim insanlarının elini kolunu bağlıyor.

Zira yapay zeka, şu anda sadece fareler üzerinden eğitim alıyor. Bu durum çalışmanın insanlar üzerinde etkili olup olmayacağının anlaşılmasını imkansız hale getiriyor.

Ancak ilerleyen dönemlerde bu durum değişebilir ve böylece Çinliler, bir insan embriyosu ile yapay zekayı eğitebilir.