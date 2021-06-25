Hamilelikte kaçınılması gereken 14 gıda

Zararlı mikroorganizmalar içerme olasılığı daha yüksek olan, hamilelik döneminde yasaklanan ve bebeğe zarar verebilecek potansiyelde olan 14 gıdayı listeledik.

Hamilelik sırasında, yaşam tarzında bazı değişiklikler ve ayarlamalar yapılmalıdır, çünkü bu dönemde vücudun doğru çalışması için ilgilenilmesi ve dikkate alınması gereken farklı ihtiyaçları doğar. Bu değişikliklerden biri diyettedir, çünkü plasentayı geçen ve bebeği etkileyebilecek zararlı mikroorganizmalar içerme olasılığı daha yüksek olan ve bu aşamada önerilmeyen bazı gıdalar vardır.

Bebek bekleyen annelerin duyacağı ilk ve en önemli şeylerden biri hamilelikleri sırasında yiyemeyecekleri şeylerdir. Zevklerinizi kontrol etmek biraz zor olabilir ancak iyi haber şu ki, yiyemediklerinizden çok yiyebileceğiniz şeyler var. Hamilelik döneminde annelerin yemek konusunda daha dikkatli olmaları gerekir.

Annelerin tükettiği besinler çocuğun sağlığını doğrudan etkileyebilir. İşte hamilelikte yasak olan ve bebeğinize zarar verebilecek 14 gıda:

ÇİĞ SÜT

Çiğ süt, zararlı bakterileri öldürmek için pastörize edilmemiş inek, koyun veya başka herhangi bir hayvanın sütüdür. Çiğ süt Salmonella, E. coli, Listeria, Campylobacter ve gıda kaynaklı hastalık yapan birçok tehlikeli bakteriler taşıyabilir. Bu bakteriler çiğ sütte ve çiğ sütten yapılmış ürünlerde bulunabilir. Unutmayın ki çiğ süt kaynatmak her zaman yetmeyebilir, özellikle hamilelik döneminde güvenli olmasını sağlamanın tek yolu pastörizedir.

PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ SÜT ÜRÜNLERİ

Çiğ süt gibi pastörize edilmemiş süt ürünleri de listeria içerebilir, bu nedenle hamilelik döneminde her süt ürününün etiketinde pastörize sütten yapıldığının belirtildiğinden emin olunmalıdır. Hamile kadınlar, çiğ sütte bulunabilen ve düşük, erken doğum, enfeksiyon veya yenidoğanın ölümüne yol açabilen protein açısından zengin gıdalarda yaygın olarak bulunan Listeria bakterisinin neden olduğu listeriosis için ciddi risk altındadır. Pastörize edilmemiş süt ürünleri, yoğurtlar, kremalar, dondurma veya donmuş yoğurt ve yumuşak peynirler gibi sütten elde edilen ürünlere dikkat edilmelidir.

PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ YUMUŞAK PEYNİRLER

Pastörize edilmemiş süt ürünleri gibi, özellikle yumuşak peynirlere de listeriosis riskinden dolayı dikkat edilmelidir. Ürünlerin hamilelik döneminde güvenle tüketilmesi için pastörize sütle yapıldıkları etiketini taşımaları gerekir ve sahip oldukları ambalajlarından şüphe edilen ürünler kesinlikle tüketilmemelidir.

ROKFOR PEYNİRİ

Rokfor peyniri, yumuşak bir beyaz peynir türüdür ve hamilelik döneminde tüketilmesi önerilmez. Çünkü gebelik sırasında bakterilerle kontamine olma riski taşırlar. Kaşar peyniri, parmesan ve mozzarella gibi sert ve yarı sert peynirlerin tüketimi hamilelikte güvenlidir. Krem ​​peynir gibi sürülebilir peynirler ve süzme peynir de tüketilmesi güvenli kabul edilir.

ÇİĞ BALIK

Çiğ balık ve/veya tütsülenmiş balık ve kabuklu deniz ürünlerinden yapılan yiyeceklerin, pişmiş balıktan yapılan yiyeceklere göre parazit veya bakteri içerme olasılığı daha yüksektir. Çiğ ve/veya tütsülenmiş balık ve kabuklu deniz ürünleri iyi pişmiş olmadığı için Listeria riski taşırlar. Suşi, somon füme, balık carpaccio, gibi gıdalardan uzak durulmalıdır.

ÇİĞ DENİZ ÜRÜNLERİ

Hamile kadınlar, anisakis riski nedeniyle karides, istiridye ve midye gibi çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz ürünleri yemekten kaçınmalıdır. Ayrıca, böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilecek bir metal olan yüksek oranda kadmiyum içerdiğinden, karides özellikle önerilmez.

BÜYÜK BALIKLAR

Hamilelikte balık tüketimi, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri gibi besinler nedeniyle iyi olsa da çok yüksek düzeyde cıva içerdikleri için bu aşamada kaçınılması gereken bazı balık türleri vardır. Kaçınılması gereken büyük, yüksek cıvalı balıklar arasında okyanuslarda yaşayan ton balığı, kılıç balığı, Kral Uskumru ve turna bulunur. Balık tüketmeye devam etmek ve hamilelik sırasında sağlayabileceği tüm faydaları elde etmek için somon, sardalya, hamsi, alabalık, ve konserve ton balığı gibi güvenli ve düşük civalı seçenekler tercih edilebilir.

ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ ETLER

Hamilelik sırasında, yemek pişirme işleminin doğru yapılması son derece önemlidir. Düzgün pişirmemek, birçok hayvanın çiğ etinde ve enfekte olmuş bir kedinin dışkısında bulunan toksoplazma gondii adı verilen bir parazit olan toksoplazmoz riskini taşır. Verebileceği zararlardan bazıları; erken doğum, düşük doğum ağırlığı, ateş, sarılık, retinada anormallikler, zihinsel gelişimde gecikme, nöbetler, anormal kafa büyüklüğü ve beyinde kireçlenmelerdir. Tüm kırmızı ve beyaz etler iyi pişirilmiş olarak tüketilmelidir.

ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ YUMURTA

Özellikle çiğ kümes hayvanlarında bulunan salmonella bakterilerinin yanı sıra çiğ veya az pişmiş et ve yumurtaların neden olduğu olası salmonelloz riski nedeniyle çiğ yumurtalardan kaçınılmalıdır. Vücuda girerse, dehidratasyon, bakteriyemi, reaktif artrit veya Reiter sendromu ve menenjite neden olabilir. Unutulmamalıdır ki sadece çiğ yumurtanın kendisi değil, hazırlanırken çiğ yumurta kullanılan ve sonradan pişirilmeyen yiyeceklerden de kaçınılmalıdır.

YIKANMAMIŞ SEBZELER

Sebzeler hamilelik sırasında sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olsa da, tüketmeden önce onları doğru şekilde hazırlamak önemlidir. Bu hazırlık, toksoplazmoz ile olası kontaminasyonu önlemek için onları iyice yıkamayı içerir, çünkü bu toksik madde, yetiştirildikleri toprakta mevcut olabilir. Ayrıca çiğ etlerle temastan kaçının ve mutfak gereçlerini kullandıktan sonra iyice temizleyin.

ÇİĞ FİLİZLER

Sağlığa çok faydalı olmalarına rağmen, hamilelik sırasında belirli önlemler almalı ve tercihen çiğ filizlerden kaçınmalıyız, çünkü geliştikleri koşullar nedeniyle E. Colli ve Salmonella gibi bakterilerle kontamine olmaya eğilimlidirler. Yonca, turp, soya fasulyesi gibi filizleri tüketmenin daha güvenli bir yolu, mevcut olabilecek olası bakterileri yok etmek için onları pişirmektir.

PAKETLİ SANDVİÇLER

Hamile kadınlar sebzeler, yumurta, et, söğüş, balık ve türevlerini ihtiva eden paketlenmiş endüstriyel sandviç gibi hazır gıdalardan kaçınmalıdır.

KAHVE

Öte yandan, hamilelikte aşırı kafein tüketmek, düşük ve erken doğum riskinin artmasıyla ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütü, hamile kadınlarda maksimum kahve tüketimini günde 300 miligram olarak belirlemiştir. Uzmanlar, bu miktarın olabildiğince azaltılmasını ve hamile kadınlara günlük kafein alımını 200 miligramdan az ile sınırlamalarını tavsiye ediyor. Bu, günde bir su bardağına veya iki küçük fincana eşittir, ancak yakın tarihli bir çalışma, güvenli kabul edilen miktarlarda bile kafeinin bebeğin doğum ağırlığını etkileyebileceğini göstermektedir. Çikolatada ve bazı alkolsüz içeceklerde de kafein bulunduğunu unutmayın.

ALKOL

Ve tabii ki, bir gıda olarak kabul edilemez, ancak hamilelikte alkol kesinlikle yasaktır. Güvenli bir minimum miktar olmadığından, alkolden tamamen kaçınmak en iyisidir. Annenin içtikleri bebeğe geçer ve hamilelikte alkol kullanımı zeka geriliğinin genetik olmayan en yaygın nedenidir. Hamilelik sırasında bir damla alkol içmek bile bebeğe büyük zararlar verebilir.