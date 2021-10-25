Hangi bölüm bakar derdine son: Sağlık Bakanlığı'ndan 'Neyim var' uygulaması

Hangi bölüm bakar derdine son: Sağlık Bakanlığı'ndan 'Neyim var' uygulaması

Sağlık Bakanlığı'nın, hastaların sağlık şikayetlerini yapay zekayla değerlendirerek doğru polikliniğe yönlendiren "Neyim Var?" uygulaması hayata geçti.

Sağlık Bakanlığı e- nabız üzerinden 'Neyim Var' adlı uygulamayı erişime açtı.

Uygulama vatandaşların hangi doktora hangi bölüme gitmesi gerektiğini sorduğu sorular ile yönlendirecek ve uygun bölümlere yönlendirmeler yapacak.

Uygulama ile ayrıca hastaların doğru ve uzmanlık alanlarına yönlendirilecek ve geçmiş hastalıkları da online olarak kayıtta olacak.

'NEYİM VAR' NEDİR

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamaya konulan Neyim Var uygulaması, hastanın şikayetlerine ilişkin alınan bilgiler ile hastanın geçmiş sağlık verilerini kullanıp zenginleştirilmiş bir sorgulama süreci başlatarak hastaya gitmesi gereken bölümü öneren, üzerinden önerilen doktora randevu alınabilen, hastanın sorgulama verilerini ve muhtemel tanılarını hastanın gideceği doktorla paylaşabilen yapay zeka destekli bir "uzman sistem" (expert system) uygulamasıdır.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, uygulama hakkında, "Bu uygulama ne yapıyor? Kişiye tıbbi, anlayacağı sorular soruyor. Sonra branş önerisinde bulunuyor ve 5 tanıda en çok hangisi, oranların yüksekliğine göre de kendisine bilgi veriyor. " açıklamasını yaptı.

TANILARA GÖRE BRANŞ SEÇİMİ

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Neyim Var uygulamasının amacı hasta kişinin doğru branş ve uzmanlık alanına yönlendirilerek hemen tedavi altına alınabilmesini sağlamak ayrıca hastaların uygulama üzerinden seçtiği tanıları doktora haber vermek ve kişinin daha önceki hastalıklarını da kayıt altın alarak karşılaştırmalar yapabilmektir.



