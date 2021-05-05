Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 24-30 Nisan haftası vaka yoğunluğu..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki, vaka sayısı en çok azalan iller hangileri? İşte detaylar..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 24-30 Nisan haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında artış ve azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

Kısmi kapanma sona ererken hangi illerin vaka sayısında artış ve azalış yaşandığı merak edildi. Tabloda tam kapanmanın bir nebze etkili olduğu görüldü.

Peki, 24-30 Nisan haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Bakan Koca, 24-30 Nisan tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olduğunu bildirdi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars"

TÜRKİYE'DE SON 24 SAAT

Son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu.

Son 24 saatte 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.