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- Hangi maskeler güvensiz? Bakanlığın açıkladığı güvensiz ve sahte maskeler hangileri?
Hangi maskeler güvensiz? Bakanlığın açıkladığı güvensiz ve sahte maskeler hangileri?
- Haber Merkezi
- 16.02.2021 - 15:52
- Güncelleme : 17.02.2021 - 08:42
Koronavirüs'ten korunmak için onlarca marka ve model maske kullanan ve maskeye aşırı para harcayan vatandaşlar, 'Hangi maskeler güvensiz ve kalitesiz?' sorusunun cevabını merak ediyordu. Konuya ilişkin Bakanlıktan açıklama geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu güvensiz ve kalitesiz maske marka ve modelleri tespit edildi.
Bakanlık, salgını fırsat bilen kişilerin internet üzerinden satmaya çalıştığı maske marka ve modellerini açıklayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Peki, Hangi maskeler güvensiz? Bakanlığın açıkladığı güvensiz ve sahte maskeler hangileri? İşte, güvensiz ve kalitesiz maske marka ve modelleri..
HANGİ MASKELER GÜVENSİZ VE KALİTESİZ?
Güvensiz olduğu tespit edilen ve Bakanlığın piyasadan toplatılması yönünde karar aldığı maskelerin marka ve modelleri şu şekildedir:
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Safeguard marka 2315 Model Ffp3v Nr
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Nez Mask marka Ts En 149+A1 model maske
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Arızon marka Kn 95 model maske
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Dna marka2934 Ffp3v model maske
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Bozkurt-Bzk44 marka Ventilli- Ffp2-Nr model maske
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Emr Natural marka 1202 V (Ventilli, Ffp2v) model maske
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Wogi marka Ffp2 model maske
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Kgt marka Tk-N95 model maske
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Aytı marka 20532 model maske
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Temsan marka Tm 34 V Ffp1 model maske
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Grup Helin marka 1120 Ffp2 model maske
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Ert Plus marka 400 (Ffp3) model maske
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Hori marka Ffp2 V model maske
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Ares marka Ffp2 V model maske
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Mist marka maske
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Awon marka maske
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Vip Mask marka Ffp2 V model maske
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Minion marka Mn 953 model maske
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Safeguard marka 2313 model maske