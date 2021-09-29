Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir

Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir

Tüketildiğinde vücuda fayda sağlayan bitkiler, sabun olarak kullanıldığında da ciltteki sorunlara iyi geliyor. Peki hangi sabun hangi cilt sorununa iyi geliyor? Tüm detaylarıyla sizin için araştırdık.

Çeşitli bitki özleriyle hazırlanan doğal sabunların, kanıtlanmış birçok faydası bulunuyor. Tamamen doğal malzemelerden üretilen sabunlar, sivilcelenme, kırışıklıklar ve sarkmalardan saç bakımına kadar pek çok alanda etki sağlıyor.

Birçok farkı çeşitleri olan bu doğal sabunlar doğru kullanıldığı takdirde cildin yapısını iyileştirmede etkili oluyor. İşte sabun çeşitleri ile ilgili merak edilenler...

TARÇIN SABUNU

Saça ve cilde canlılık, parlaklık kazandırıyor. Uzun süreli kullanımda dudakları olgunlaştırıyor. Doğal kas gevşetici olarak kullanıldığı ve Afrodizyak etkisinin de olduğu biliniyor.

LAVANTA SABUNU

Cilde canlılık kazandırarak hoş kokusuyla da doğal bir parfüm etkisi yaratıyor. Düzenli kullanımda sivilceleri azaltabiliyor.

KİL SABUNU

İçerdiği özler sayesinde cilt bakımında çok yönlü bir sabundur. Derin bir temizleyici olup kiri epidermisin derinliklerinden çıkarıyor. Cildi besleyip, sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Özellikle siyah noktaların giderilmesinde etkilidir.

ÇAM TEREBENTİ SABUNU

Doğal yağ dengesinin korunmasına yardımcı olarak saçta meydana gelen dökülme ve kepeklenmeleri önlüyor.

BITTIM SABUNU

Yabani fıstık olan bıttım ve menengiç yağından yapılan bir sabun çeşididir. Saç köklerini besliyor, kepeği, yağlanmayı önleyip kuru saçları nemlendiriyor. Antiseptik özelliğinden dolayı saç diplerindeki yara ve tahrişleri tedavi ediyor.

ARGAN YAĞLI SABUN

Hassas ciltlerin eski yumuşaklığına ve esnekliğine kavuşmasına yardım ederek cilde rahatlık hissi veriyor. Argan yağının yaşlanmayı geciktirici özelliği sayesinde cildi nemlendiriyor ve besliyor. Cilt kuruluğuna karşı savaşıyor. Saçları hızlı biçimde nemlendiriyor ve güzelleştiriyor.

GÜL YAPRAĞI SABUNU

Hassas ciltler için makyaj temizliğinde kullanılıyor. Etkili bir temizleme sağlarken cildi bakterilerden de arındırıyor.

ÇÖREKOTU SABUNU

Çörek otu yağının canlandırıcı ve arındırıcı özelliğinden faydalanan muhteşem bir cilt sabunudur. İçeriğinde bulunan cilt besleyici yağ asitleri sayesinde cildinizi nemlendirir, canlandırır ve peeling etkisi ile ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olur.

PAPATYA SABUNU

Papatya çiçeklerinden elde edilen yağdan üretilen papatya sabunu düzenli kullanıldığında cildi güzelleştiriyor, cildin parlaklığını geri kazanmasına ve saçların güçlenmesine yardımcı oluyor.

KAHVE SABUNU

Selülit tedavisine kullanılıyor. Ayrıca ciltteki kötü kokunun da giderilmesini sağlıyor.

DEFNE SABUNU

İçeriğindeki defne yağı ve defne özleri sayesinde cildin yatışmasına ve ferahlamasına yardımcı oluyor. Saç üzerindeki kepek oluşumunu engelliyor.

EŞEK SÜTÜ SABUNU

Sivilce, siyah nokta ve aknelerin giderilmesini sağlıyor. Cilt kararmaları ve cilt lekelerine iyi geliyor. Cildi gençleştiriyor ve kırışıklıkları gideriyor. Cildin sıkılaşmasını ve dolgunlaşmasını sağlıyor. Ciltteki nem oranını dengeleyerek sağlıklı ve parlak bir görünüm sağlıyor.