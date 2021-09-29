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    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir

    Tüketildiğinde vücuda fayda sağlayan bitkiler, sabun olarak kullanıldığında da ciltteki sorunlara iyi geliyor. Peki hangi sabun hangi cilt sorununa iyi geliyor? Tüm detaylarıyla sizin için araştırdık.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 20:02
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 20:07
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    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir

    Çeşitli bitki özleriyle hazırlanan doğal sabunların, kanıtlanmış birçok faydası bulunuyor. Tamamen doğal malzemelerden üretilen sabunlar, sivilcelenme, kırışıklıklar ve sarkmalardan saç bakımına kadar pek çok alanda etki sağlıyor.

    Birçok farkı çeşitleri olan bu doğal sabunlar doğru kullanıldığı takdirde cildin yapısını iyileştirmede etkili oluyor. İşte sabun çeşitleri ile ilgili merak edilenler...

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #1

    TARÇIN SABUNU

    Saça ve cilde canlılık, parlaklık kazandırıyor. Uzun süreli kullanımda dudakları olgunlaştırıyor. Doğal kas gevşetici olarak kullanıldığı ve Afrodizyak etkisinin de olduğu biliniyor.

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #2

    LAVANTA SABUNU

    Cilde canlılık kazandırarak hoş kokusuyla da doğal bir parfüm etkisi yaratıyor. Düzenli kullanımda sivilceleri azaltabiliyor.

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #3

    KİL SABUNU

    İçerdiği özler sayesinde cilt bakımında çok yönlü bir sabundur. Derin bir temizleyici olup kiri epidermisin derinliklerinden çıkarıyor. Cildi besleyip, sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Özellikle siyah noktaların giderilmesinde etkilidir.

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #4

    ÇAM TEREBENTİ SABUNU

    Doğal yağ dengesinin korunmasına yardımcı olarak saçta meydana gelen dökülme ve kepeklenmeleri önlüyor.

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #5

    BITTIM SABUNU

    Yabani fıstık olan bıttım ve menengiç yağından yapılan bir sabun çeşididir. Saç köklerini besliyor, kepeği, yağlanmayı önleyip kuru saçları nemlendiriyor. Antiseptik özelliğinden dolayı saç diplerindeki yara ve tahrişleri tedavi ediyor.

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #6

    ARGAN  YAĞLI SABUN

    Hassas ciltlerin eski yumuşaklığına ve esnekliğine kavuşmasına yardım ederek cilde rahatlık hissi veriyor.  Argan yağının yaşlanmayı geciktirici özelliği sayesinde cildi nemlendiriyor ve besliyor. Cilt kuruluğuna karşı savaşıyor. Saçları hızlı biçimde nemlendiriyor ve güzelleştiriyor.

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #7

    GÜL YAPRAĞI SABUNU

    Hassas ciltler için makyaj temizliğinde kullanılıyor. Etkili bir temizleme sağlarken cildi bakterilerden de arındırıyor.

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #8

    ÇÖREKOTU SABUNU

    Çörek otu yağının canlandırıcı ve arındırıcı özelliğinden faydalanan muhteşem bir cilt sabunudur. İçeriğinde bulunan cilt besleyici yağ asitleri sayesinde cildinizi nemlendirir, canlandırır ve peeling etkisi ile ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olur.

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #9

    PAPATYA SABUNU

    Papatya çiçeklerinden elde edilen yağdan üretilen papatya sabunu düzenli kullanıldığında cildi güzelleştiriyor, cildin parlaklığını geri kazanmasına ve saçların güçlenmesine yardımcı oluyor.

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #10

    KAHVE SABUNU

    Selülit tedavisine kullanılıyor. Ayrıca ciltteki kötü kokunun da giderilmesini sağlıyor.

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #11

    DEFNE SABUNU

    İçeriğindeki defne yağı ve defne özleri sayesinde cildin yatışmasına ve ferahlamasına yardımcı oluyor. Saç üzerindeki kepek oluşumunu engelliyor.

    Hangi sabun hangi cilt sorununa iyi gelir #12

     

    EŞEK SÜTÜ SABUNU

    Sivilce, siyah nokta ve aknelerin giderilmesini sağlıyor. Cilt kararmaları ve cilt lekelerine iyi geliyor. Cildi gençleştiriyor ve kırışıklıkları gideriyor. Cildin sıkılaşmasını ve dolgunlaşmasını sağlıyor. Ciltteki nem oranını dengeleyerek sağlıklı ve parlak bir görünüm sağlıyor.

     

     

     

     

     

     

     

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