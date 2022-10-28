Hangi tarafta uyumanın daha iyi olduğu ortaya çıktı

Uykunuzun kalitesi temelde uyumak için başımızı çevirdiğiniz pozisyondan etkilenir. Ayrıca sağ tarafınıza mı yoksa sol tarafınıza mı yattığımız çok önemli olabilir.

Yeterli miktarda ve kalitede uyku vücudun sağlıklı çalışması için gereklidir. Uykuyu iyileştirmeye yardımcı olabilecek birçok yöntem vardır. Bazı insanlar yatmadan önceki saatlerde ekranlardan yayılan mavi ışıktan kaçınır, bazıları ise rahatlamak için müzik dinler.

Peki, uyurken hangi pozisyonda olduğunuzun ya da başınızı hangi yöne çevirdiğinizin bir önemi var mı? Sağ veya sol tarafta yatmanın faydaları ve zararları var mıdır?

Sağ ve sol tarafa yatmanın etkileri

Sol tarafınıza dönersniz mideniz kalp kası altında yer alacaktır. Bu, yemek borusunun mideye girdiği noktadır, yerçekimi nedeniyle mide içeriği yemek borusuna geri akmaz ve reflünün bilinen semptomları ortaya çıkmaz. Reflü, mide içeriği özofagusa geri döndüğünde oluşur ve yemek borusunda yanma hissine neden olur. Bütün bunlar çeşitli rahatsızlıklara neden olur, gece dinşenmesini bozar ve aynı zamanda uzun vadede ülserlerin gelişmesine yol açar. Daha önce reflü teşhisi konmuş veya geceleri mide ekşimesi yaşayanlar geceyi sol tarafına doğru geçirmelidir.

Bazı mide problemleri olan kişiler için sol taraf iyi bir seçim gibi görünse de, sağ tarafa yatmak uyku apnesi olan kişilerin daha rahat nefes almasına yardımcı olur. Araştırmalar, uyku pozisyonunun geceleri nefes darlığı sorununu etkilediğini gösteriyor. Çalışmalara göre, sağ tarafa yatmak, orta ve şiddetli hastalığı olan hastalarda obstrüktif hava yolu olaylarının sıklığını önemli ölçüde azaltır.

Uyku pozisyonlarının kalp üzerindeki etkilerinin incelendiği bir çalışmada, kalp yetmezliği olan hastaların çoğunlukla sağ tarafına yattığı gözlemlenmiştir.

Yüzüstü uyumak iyi değil

Birçok insan yüzüstü uyumayı tercih eder, ancak bu pek iyi bir fikir değildir. Bu pozisyon sadece omurgayı sağlıksız bir pozisyona zorlamakla kalmaz, aynı zamanda göz kürelerindeki sıvı basıncını da arttırır. Bu da glokom gibi çeşitli göz problemlerinin gelişmesine neden olabilir. Yüz üstü uyumak cilt sağlığı üzerinde de etki gösterir ve kırışıklıkları artırabilir.

Ortalama olarak, gece boyunca 20 kez pozisyon değiştiririz ve ne kadar uzun süre hareketsiz kalırsak, cildimizi etkileme olasılığı o kadar artar. Uyku sırasında oluşan bu kırışıklıklar, mimiklerin neden olduğu kırışıklıklar dışında yüzün diğer bölgelerinde oluşur. Sırt üstü yatmak cildinizi koruyabilir, ancak bu pozisyon solunum güçlüğüne yol açarak horlama ve uyku apnesine neden olabilir.