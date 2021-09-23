Hangi ülkeler çocukları koronavirüse karşı aşılıyor

Çocukların koronavirüse karşı aşılanması tartışması son günlerde oldukça alevlendi. Hangi ülkelerin, neden çocukları koronavirüse karşı aşıladığını ve hangi yaştan itibaren aşılandıklarını araştırdık.

Şimdiye kadar koronavirüse karşı aşılama, yetişkin nüfusa, özellikle ciddi hastalıkları olan veya koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetme riski en yüksek olan 60 yaş üstü kişilere odaklanmış ve daha sonra 18 yaş üstüne kadar aşamalarla geçilmişti.

Şimdi ise gündemde, salgının başında koronavirüsten en az risk altında olan yaş grubu olduğu açıklanan çocuklar var.

Koronavirüse bağlı olarak küçük bir enfekte çocuk grubunda (tahminen 5 binde 1'i) pediatrik multisistemik inflamatuar sendrom (PIMS) adı verilen nadir fakat ciddi bir hastalık gelişirken, çocukların büyük çoğunluğunun çok hafif semptomları vardır veya asemptomatiktir.

Bununla birlikte, bazı aşı üreticileri, küçükler için güvenli olduklarını onayladıktan sonra, bazı ülkeler çocuklarını aşılamaya başladı.

Pfizer-BioNTech aşısını 12 yaşından küçüklerde başarıyla test etti ve iki Çin aşısı olan Sinovac ve Sinopharm, 3 yaşın üzerindekiler için onaylandı.

Bu ülkeler sadece önceden var olan hastalıklara sahip olma riski daha yüksek olan çocukları aşılamakla kalmıyor. Bazı ülkeler 2 veya 3 yaş gibi daha küçük yaşlarda bile aşılama yapsa da, çoğu ülke çocuk nüfusunu 12 yaşından itibaren aşılıyor.

ÇOCUKLAR NEDEN AŞILANIYOR?

Bu ülkeleri genç nüfuslarını aşılamaya karar vermeye iten birkaç neden var.

12-15 yaş arası çocukların bir doz Pfizer-BioNTech aşısı yaptırmasını tavsiye eden İngiltere, bunun sebebinin eğitimlerinde kesinti olmaması gerektiğini belirterek kararını açıkladı.

İngiliz Hükümeti Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty, bunun 'zor bir karar' olduğunu, ancak özellikle ülkenin en yoksun bölgelerinde okulların kapatılmasının ve eğitimi kaybetmenin çocuklar için olağanüstü zor olduğunu söyledi.

Okula uzun süre ara verilmesinin zihinsel sağlık sorunlarına neden olabileceğini ve uzun vadeli etkileri olabileceğini de sözlerine ekledi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi tarafından temmuz ayında yayınlanan bir anket, neredeyse her 10 ebeveynden 9'unun çocuklarını aşılamayı kabul ettiğini göstermiştir.

İngiliz hükümeti, bu önlemin, ülkede yeni bir enfeksiyon dalgasına neden olan koronavirüsün en bulaşıcı olan Delta varyantının yayılmasını engellemeye yardımcı olacağını düşünüyor. Tek bir dozun, bu varyantla temas etme riskini yaklaşık yüzde 55 oranında azalttığına, ayrıca hastalığının seyrinin hafifleyebileceğine ve virüsü yayma riskini de azalttığına dikkat çekiyorlar.

ÇOCUKLARA AŞI YAPILMASINI ÖNEREN ÜLKELER

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, geçen mayıs ayında 12 yaşından başlayarak çocukları aşılamaya başladı.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) son raporuna göre ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuk sayısı, en az aşı yapılan eyaletlerde nüfusuna göre 3,4 ila 3,7 kat daha fazla.

Hatta o ülkedeki bazı okul kurulları, 12 yaş ve üzeri çocukların derslere katılması için aşının zorunlu olduğuna karar verdi.

Pfizer-BioNTech, aşısını 5 ila 11 yaş arası çocuklarda test etmeye başladı ve bu sonuçların bu ay hazır olması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, klinik verileri gözden geçirmesinden sonra bu yaş grubu için aşıların yakında hazır olacağını belirtti.

Delta varyantı vakalarında bir artışla karşı karşıya olan Çin de, geçen haziran ayında 3 yaşından büyük çocukların Sinovac ve Sinopharm aşılarıyla aşılanmasını onayladı.

Böylece bu kadar küçük yaş grubunun aşılanmasına izin veren ilk ülke oldu ve onu ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri izledi ve 3 yaşında çocukları aşılamaya başladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, 2021'in başlarında 12 ila 17 yaşları arasındaki küçükleri aşılamaya başladı ve ağustos ortasına kadar bu yaş grubuna 60 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Şimdi okullara odaklanan yeni bir salgın, bazı uzmanların aşı programının 3 ila 12 yaş arasındaki çocukları kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulunmasına neden oldu.

Yetişkinlerin büyük bir bölümünün halihazırda aşılanmış olduğu bazı ülkelerde, çocuklar önemli bir enfeksiyon kaynağı olarak görülebiliyor. Bu, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Mayıs ayında bu yaşlar için Pfizer-BioNTech aşısının kullanımını onaylamasının ardından neden 12 ila 15 yaş arasındaki çocukları aşılamaya başladığını açıklıyor.

Yalnızca önceden sağlık sorunları olan küçüklerin aşılanmasına izin veren Almanya, ağustos ayında aşı programını 12 yaş ve üstü tüm çocukları kapsayacak şekilde genişletti.

Bu arada, İspanya, Danimarka ve Fransa, o yaştaki nüfuslarının çoğunu en az bir dozla aşıladı.

Fransız yetkililer, ekim ayı itibariyle tüm çocukların, yetişkinlerde olduğu gibi sinema, müze, restoran ve alışveriş merkezi gibi yerlere giriş için aşı olmaları veya negatif koronavirüs testi sunmaları gerektiğini bildirdi.

Benzer bir sistemi uygulayan başka bir ülke 'yeşil geçiş' olarak adlandırılan yetişkin nüfusunun çoğunluğunu en hızlı şekilde aşılayabilen ülkelerden biri olan İsrail. İsrail, 3 yaşından itibaren çocukları aşılamaya başladı. Ayrıca kütüphaneler, spor salonları ve yüzme havuzları da dahil olmak üzere birçok kapalı yere erişmek için o yaştaki çocukların yeşil geçişlerini göstermelerini istemeye başladı.

Uruguay da haziran ayı başlarında 12-17 yaş arasındaki çocuklara Pfizer-BioNTech aşısını aşılamaya başlayan ilk ülkelerden oldu. Uruguay gibi dünyadaki en yüksek aşı oranlarından birine sahip olan Şili de birkaç hafta sonra aynısını yapmaya başladı. 13 Eylül'de ülke, Güney Amerika'da Sinovac aşısı ile 6 yaşına kadar olan çocukların aşılanmasına yeşil ışık yakan ilk ülke oldu.

Arjantin, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Panama, Paraguay, Peru ve Dominik Cumhuriyeti de haziran ve temmuz ayları arasında 12 yaşından itibaren riskli olan çocukları aşılamaya başladı.

Bu arada Küba, bu ay başından itibaren 2 yaşından itibaren çocukları aşılayan dünyadaki ilk ülke oldu.

TÜRKİYE'DE 15 YAŞ ÜSTÜ HERKES YAPTIRABİLİYOR

Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı, aşılama takvimine 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar ile 15 yaş üstündeki tüm kişileri dahil etti. 15 yaş üstündeki herkes ve 12 yaş üstünde kronik hastalığı bulunanlar aşı randevusu alarak koronavirüs aşılarını olabiliyor.

Sağlık Bakanlığı son verilerine göre Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 106 milyon 876 bin 829, 1. doz uygulanan kişi sayısı 53 milyon 180 bin 277 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 42 milyon 991 bin 979 olarak görülüyor.