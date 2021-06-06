Hangisi daha faydalı: Beyaz ve kahverengi yumurta arasındaki farklar

Birçok besin maddesi ve yüksek kaliteli protein içeren yumurtalar, beyaz, kahverengi ve hatta zaman zaman çok daha farklı renklerde karşımıza çıkabiliyor. Peki, hangi renk daha sağlıklı?

Yumurtalar hakkında sık sık yeni şeyler söyleniyor, yumurta tüketmenin faydalı olup olmadığı sorgulanıyor ancak kesin olan bir şey varsa pek çok besleyici ve kaliteli protein içeren bir besin olduğudur.

Yumurta kaliteli protein açısından zengindir, yani gerekli tüm amino asitleri ve kaliteli yağları içerir. Ayrıca C vitamini dışındaki tüm vitaminleri sağlar ve özellikle A ve E vitamini (antioksidan) açısından çok zengindir.

Yumurta, düzenli olarak diyete dahil edilmesi gereken bir besindir. Yumurta tüketiminin kolesterolü bir miktar yükselttiği doğrudur, ancak HDL yani iyi kolesterol ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

YUMURTANIN SAĞLIĞA ETKİSİ

Yumurta tüketmek önemlidir, çünkü bazı vitaminlerin ve elementlerin antioksidan etkisi, vücudumuzu kanser veya diyabet gibi hastalıkların yanı sıra kardiyovasküler hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca, vücudumuzun gelişimi ve normal işleyişi için temel bir besin olan kolinin ana kaynaklarından biridir ve ayrıca göz sağlığı için koruyucu etkileri olan lutein ve zeaksantin içerir.

Uzmanlar genellikle her kahvaltıda haşlanmış yumurta tüketilmesini öneriyor. Ancak kahvaltınızda balık, hindi veya tavuk gibi gibi diğer proteinli gıdalara yer açmak için haftada 3 veya 4 kez de kahvaltılarınızı yumurta ile taçlandırabilirsiniz.

YUMURTA TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

Beyaz kabuklu ve kahverengi kabuklu yumurtalar, uzun yıllardır faydaları açısından tartışmalara konu olmuştur. Peki, en iyi yumurta hangisidir? Uzmanlara gçre ne farklı renkteki yumurtalar arasında ne de daha küçük veya daha büyük olan yumurtalar arasında hiçbir besin farkı yoktur.

Ancak, yumurtalar arasında kökenleri açısından ayrımlar yapabilmek mümkün. Açık havada ve kapalı alanda yetiştirilen tavukların yanı sıra serbest dolaşan tavuklardan elde edilen yumurtalarda çok küçük besin değeri farklılıkları olabilir. Genel olarak yumurta üretimide; tavuklar organik tarımdan elde edilen hammaddelerle besleniyor ve hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor (yönetmeliğin izin verdiği durumlar dışında).

Yumurta tüketirken en çok dikkat edilmesi gereken şey tazeliğidir. Kabuğun veya yumurta sarısının rengine, boyutuna veya üretim sistemine bağlı değildir: Uzmanın tavsiyesi, yalnızca uygun şekilde işaretlenmiş ve etiketlenmiş yumurtaların satın alınmasıdır. Taze kalmaları için evde buzdolabında saklanması gerekir.

PRATİK TAZELİK KONTROLÜ

Yumurtanın taze olup olmadığını belirlemenizi sağlayan çok pratik bir yöntem var. Yumurtayı kabuklu bir şekilde bir bardak suya atın. Yumurta dibe düşerse tazedir. Ek olarak taze bir yumurtayı açarken, beyazın tabakta genişlememesi (sıvı değil jelatinimsi olmalı) ve sarının renginin parlak turuncuya daha yakın olması gerekir (ne kadar yoğun o kadar iyi).