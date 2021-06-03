Hangisi daha faydalı: Yumurtanın beyazı mı yoksa sarısı mı?

Hangisi daha faydalı: Yumurtanın beyazı mı yoksa sarısı mı?

Tek başına tüketilebilmesinin yanı sıra yüzlerce tarifte de kullanılan yumurtaların, beyazının ve sarısının ayrı ayrı birçok faydası bulunuyor. Peki, yumurtanın en sağlıklı kısmı hangisi?

Yumurta, birçok besin ögesi içeren, yüzlerce tarifte kullanılan ve sağlık açısından büyük faydalar sağlayan bir besindir.

Çoğu kişi gibi sürekli yumurta tüketen biriyseniz, yumurtanın beyazının mı yoksa sarısının mı daha faydalı olduğunu merak etmiş olabilirsiniz.

Uzmanlar, genel olarak yumurtanın tamamını tüketmenin çok sağlıklı olduğunu söylüyor. Yumurtalar, yüksek bir besin kaynağı olarak diyetimizin önemli bir parçası olmalıdır.

Yüksek kolesterol seviyesiyle ilgili yanlış efsane hakkında endişelenmenize gerek yok. İçlerinde baskın olan doymamış yağ asitleri, kalp sağlığı için idealdir.

Şimdi, bilimsel çalışmalar ışığında, sizi, yumrutanın iki kısmını da keşfetmeye davet ediyoruz.

YUMURTA BEYAZININ FAYDALARI

Hangisini daha çok seviyorsunuz, yumurtanın beyazını mı yoksa sarısını mı? Bir kısmını diğerinden ayıran ve bu şekilde kolesterollerini daha iyi koruduklarını düşünen birçok insan var.

Beyazın yumurtadaki en sağlıklı şey olduğu düşünülüyor. O halde, tüm faydalarının neler olduğunu görelim:

Beyaz, yumurtanın toplam ağırlığının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturur ve işlevi, döllenme ve embriyonik gelişimin gerçekleştiği germ hücrelerini içerirken, yumurta sarısını korumaktır. Beyaz, ağırlıklı olarak proteinler, karbonhidratlar, mineraller ve su içerir.

Yumurta beyazı hiç yağ içermez. Çok az kalori içerir. Genel olarak sağlıklıdır. B vitaminleri açısından zengindir. Beyazlar, sarılardan daha az kaloriye sahiptir. Genellikle kilo vermek için çok uygundurlar. Protein, vitamin sağlama ve ayrıca tok tutma özelliğine sahip oldukları için pek çok kişi kahvaltılarında tek başına yumurta tüketir. Kahvaltıda "sadece" yumurta beyazı tüketmek, uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmiyor.

Yumurta beyazı birçok güzellik formülünde yer alır. Mükemmel bir cilt sıkılaştırıcıdır, yumuşatıcı görevi görür ve ayrıca her türlü tahrişi tedavi eder. Yumurta beyazı ayrıca kan basıncını düşürmemizi sağlayan bir tür peptit içerir.

YUMURTA SARISININ FAYDALARI

Yumurta beyazının faydaları hakkında biraz daha bilgi sahibi olduğumuza göre, sarısının bizim için neler yapabileceğine bir bakalım.

Yumurtanın sarısında tüm yumurtanın proteinlerinin ve riboflavinlerinin yarısını bulabiliriz. Yumurta sarısı ayrıca göz sağlığı için çok önemli iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin içerir.

Yumurtanın sarısı beyazından daha fazla protein içerir. Sarısı yağ bakımından zengindir. İçeriği yumurta başına yaklaşık 4 gram yağ olup, bunun sadece 1.5'i doymuş yağdır. Gerisi doymamış yağlardır ve vücut için çok faydalıdır. Kolesterol seviyesi çok düşüktür ve bu nedenle sağlıklı insanlar için zararsızdır. Kolesterolünüz yüksekse, tüketimini biraz kısıtlayabilirsiniz, ancak içerdiği protein çok faydalı olduğu için tamamen kesemezsiniz.

Yumurta sarısı güçlü bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Yumurta sarısı önemli miktarda protein, demir, çinko, fosfor, A, D, E, B6 ve B12 vitaminleri, folik asit, pantotenik asit, tiamin ve riboflavin içerir. Ayrıca D vitamini açısından zengin birkaç gıdadan biri olduğu da unutulmamalıdır.

Yumurtanın sarısı ile ilgili göz ardı etmememiz gereken bir diğer gerçek ise kolin adlı bir maddeye sahip olmasıdır. Kolin, beyin sağlığımız, hafızamız ve Alzheimer veya bunama gibi hastalıklarla savaşmak için çok önemlidir.

Yumurtanın sarısı lesitin açısından çok zengindir. Bu element, vücudumuz tarafından tamamen emilmesini önlemek için kolesterole bağlanır. Lesitin, kemik iliğimizi, beynimizi, karaciğerimizi, kalbimizi ve sinir sistemimizi beslemek ve onlara bakmak için önemli bir parçadır. Kalp dostudur ve ayrıca hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmemizi sağlar.

Tüm proteinlerini elde etmek için genellikle çiğ yumurta sarısını tüketen birçok insan vardır. Bu bir hatadır. Yumurta sarısını çiğ tüketmek salmonelloz gibi hastalıklara yakalanmamıza neden olabilir. Bilmelisiniz ki, özellikleri aynı kalacağı ve herhangi bir sorun yaşamamış olacağımız için özellikle haşlanmış yumurtanın sarısını tüketmek her zaman daha iyidir.

HANGİSİ DAHA FAYDALI?

Peki, yumurtanın beyazı mı yoksa sarısı mı daha faydalı? Her iki kısım da sağlıklıdır. Beyazı yağsızdır ve sarısı, küçük bir doymuş yağ seviyesine sahip olmasına rağmen, protein açısından çok zengindir.

Uzmanların tavsiyesi yumurtaları bütün olarak tüketmektir. Yumurta beyazı da sarısı da faydalıdır.