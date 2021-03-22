Hardal tohumu nedir, faydaları nelerdir? Hardal tohumu nasıl tüketilir?

Yemeklerin yanında sos olarak kullanılan turpgillerden bir bitki olan hardal, tohumu alındığında birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Peki hardal tohumu faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir?

İçerisinde C, K, E ve B vitaminleri olan hardal tohumu birçok sağlık problemlerine fayda sağlıyor.

Potasyum ve demir mineralleri bulunan hardal tohumunun faydaları ve nasıl tüketildiği araştırılıyor.

Beyaz, siyah ve kahverengi olmak üzere üç çeşidi olan hardal tohumunun kanserden, migren ağrılarına pek çok faydaları bulunuyor. Peki, Hardal tohumunun faydaları nelerdir? Hardol tohumu nasıl tüketilmelidir? İşte detaylar..

HARDAL TOHUMU NEDİR?

Birçok hastalığa şifa olduğunu bilinen hardal tohumunun faydaları içerisinde yer alan vitaminler ve minerallerden kaynaklanır.

Hardal tohumunun içerisinde B vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini yanı sıra bolca potasyum, demir, magnezyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineraller de yer almaktadır.

Brassica familyasına mensup bir bitki olan hardalın, içerisinde yer alan ve bakla şeklini andıran tohumları bulunmaktadır.

Beyaz, siyah ve kahverengi hardal tohumu olmak üzere 3 çeşit hardal tohumu bulunmakta ve bunlar ülkemizde genellikle Anadolu’da, Dünya’da ise Avrupa’nın ılıman iklime sahip bölgelerinde bulunmaktadır.

HARDAL TOHUMU FAYDALARI NELERDİR?

Hardal tohumunun içerisinde magnezyum ve potasyum mineralleri bulunmaktadır. Bu nedenle kas ağrılarına iyi gelmektedir.

Hardal tohumu kan basıncını düşürerek kan basıncının dengede kalmasına yardımcı olmaktadır.

Ani felç ve kalp krizi risklerine karşı önlem sağlamaktadır.

Huzursuz bacak sendromunu önler.

El ve ayak üşümesinin önüne geçer.

Damar tıkanıklığı ve kireçlenmesini önler.

Hardal tohumları vücudu toksinlerden arındırır. Böylece daha sağlıklı olmanıza yardımcı olur.

Özellikle kadınların menopoz dönemlerinde uykusuzluk problemlerine iyi gelmektedir.

Hardal tohumu çeşitlerinden olan siyah hardal tohumu pek çok kişi tarafından duyulmasa da tüketilmesi oldukça önemlidir. Siyah hardal tohumunun sağlık açısından pek çok yararı bulunur.

Özellikle iştahsız ve zayıf kişilerin iştahını açmada büyük yarar sağlamaktadır.

HARDAL TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Bir miktar su ile bir yemek kaşığı hardal tohumunu haşlayıp; yemek ve salatalara ekleyebilirsiniz.

Bir yemek kaşığı hardal tohumunu öğüttükten sonra yoğurt ya da yemeklere baharat misali ekleyebilirsiniz.

Bir bardak su ve 1 çay kaşığı hardal tohumunu cezvede kaynatın. Yaklaşık 5 dakika sonrasında çayınızı süzüp afiyetle içebilirsiniz. Çayınızı limon ve tarçın ile tatlandırabilirsiniz.