Harika faydaları ile ev yapımı 8 içecek

Kanıta dayalı faydaları ile birlikte, evde sadece bir karıştırıcı ile kolayca hazırlayabileceğiniz bu 8 içecek ile sağlık ve zindeliğe harika bir adım atabilirsiniz.

İnternette gezinirken, muhtemelen daha sağlıklı saçlardan daha hızlı kilo vermeye kadar her şey için evde hazırlayabileceğiniz içecek veya smoothieleri görmüşsünüzdür. Bazı meyve suları ve smoothieler gerçekten harika olabilirken, detoks programlarına dahil edilen bazı kısıtlayıcı içecekler kesinlikle sağlıklı değildir.

Bu nedenle, bilim destekli faydaları olan bileşenler içeren 8 sağlıklı içecek hazırladık. Besinlerle dolu bu güzel içecekleri hazırlayabilmek için ihtiyacınız olan tek şey bir blender veya meyve sıkacağı.

Bazı düşük karbonhidrat ilaveleri ile bu içeceklerin tadını tamamen istediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz. Bu ev yapımı içecekleri tatlandırmanın bazı lezzetli yolları;

- İçeceğinizi stevia, keşiş meyvesi veya eritritol gibi sıfır kalorili bir tatlandırıcı ile tatlandırın.

- Limon, misket limonu veya başka bir narenciye suyu ekleyin.

- Fazladan yeşillik veya lezzetli otlar ekleyin.

- Bir tutam öğütülmüş tarçın, zencefil, zerdeçal veya diğer baharatları ekleyin.

- Yoğurt ekleyin.

Süt ürünleri, fındık ezmesi, yağlar, tozlar, avokado ve yulaf gibi bazı ürünlerin suyunun sıkılamayacağını unutmayın. Bu nedenle, tarifini vereceğimiz içeceklerden bazıları en iyi smoothie olarak tüketilir. Her bir malzemenin miktarını damak zevkinize göre ayarlamaktan çekinmeyin.

İşte evde yapabileceğiniz 8 harika içecek.

LİF TAKVİYESİ

İçindekiler: Karnabahar, Ispanak, Avokado, Çilek

Bazı sağlıklı içeceklerle ekstra lif almak, özellikle sindirim sistemi için oldukça önemlidir. Lif, sindirim sisteminden geçerken suyu emer ve genişler. Huzursuz bağırsağı hafifletmekten düzenliliği sağlamaya kadar, lif bağırsak sistemindeki basıncı düşürerek şişkinlik gibi küçük ve divertikülit gibi büyük sorunları önler. Unutmayın ki lif aynı zamanda sizi tok tutar ve daha az kalori almanızı sağlar. Karnabahar, ıspanak, avokado ve çilek içeren lifli bir içecek deneyin.

DETOKS ZAMANI

İçindekiler: Zeytinyağı, Domates, Salatalık, Fesleğen, Roka

Alkol, rafine karbonhidratlar, şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi gıdalar, vücutta iltihaplanmaya neden olur. Çilek, yaban mersini, kiraz ve portakal gibi bazı meyveler ise iltihaplanmayı ve neden oldukları hastalıkları azaltmaya yardımcı olabilir. Vücuttaki toksinleri söküp atmaya yardımcı olacak bu iştah açıcı smoothie'yi mutlaka deneyin. İltihapla savaşan malzemelerle dolu lezzetli bir içecek için zeytinyağı, domates, salatalık, fesleğen ve rokayı karıştırın.

RUH HALİNE POZİTİF BİR DESTEK

İçindekiler: Yulaf, Kakao Tozu, Ispanak, Badem Ezmesi

Bu kremsi, çikolatalı içecek, ruh halini iyileştirmeye yardımcı olduğu gösterilen maddeler içerir. Diyetteki yetersiz demir anemiye neden olabilir ve bu da depresyona benzer semptomlar ortaya çıkarır. Ekleyin: Demir açısından zengin yulaf.

Çalışmalar, kakao flavanollerinin yoğun çalışma veya konsantrasyon dönemlerinde ruh halini artırmaya ve net düşünmeyi sürdürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ekleyin: Şekersiz kakao tozu.

Ayrıca folat açısından zengin bir diyet olmadan, kendinizi depresyonda hissetme ve antidepresan tedavilere yanıt verme olasılığınızın daha düşük olur. Ekleyin: Ispanak.

Kuru yemişler de harika bir ruh hali artırıcı E vitamini kaynağıdır. Ekleyin: Badem ezmesi.

Ayrıca bir tutam tarçın ve tercihinize göre biraz buz ekleyerek bu malzemelerle sağlıklı bir içecek hazırlayabilirsiniz.

KALP SAĞLIĞINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ

İçindekiler: Pancar, Greyfurt, Ahududu, Zerdeçal

Bu güzel kırmızı içeceği sağlıklı içecekler listenize mutlaka ekleyin. Kalp ve damar sağlığını geliştirdiği gösterilen besleyici bileşenlerle dolu bu içecek, vazgeçilmeziniz olacak. Araştırmalar, pancarların oksijen kullanımını optimize ederek kan basıncını düşürmeye ve egzersiz performansını artırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca turunçgiller kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Ekstra antioksidanlar için içeceğinize bir avuç ahududu ve küçük bir parça zerdeçal kökü ekleyebilirsiniz. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşır ve hücrelerinizi kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara yol açan hasarlardan korur. Zerdeçalın ana aktif bileşeni olan kurkumin, kalp sağlığına oldukça faydalıdır. Kurkuminin, damarların astarı olan endotelin işlevini iyileştirdiği bilinmektedir.

ELEKTROLİT TAKVİYESİ

İçindekiler: Ispanak, Fıstık Ezmesi, Yoğurt

Elektrolitler vücutta elektrik yüklü temel minerallerdir. Örnekler arasında sodyum, kalsiyum, magnezyum ve potasyum bulunur. Sinir sistemi, kas kasılması, hidrasyon ve pH dengesi gibi birçok bedensel işlevde kullanılırlar. Yeşil yapraklı sebzeler potasyum açısından zengindir, süt ürünleri kalsiyum içerir ve fıstık ezmesi size magnezyum ve sodyum sağlar. Elektrolitlerinizi yenilemek için kremsi yeşil bir smoothie'yi ıspanak, fıstık ezmesi ve yoğurt ile karıştırın.

GÖZ SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRİN

İçindekiler: Kara Lahana, Portakal Suyu, Havuç

Lutein, zeaksantin ve A vitamini yönünden zengin sebzelerin genel göz sağlığını geliştirdiği ve ayrıca katarakt ve makula dejenerasyonunu önlediği bilinmektedir ve luteinin, periferik retinadaki baskın bileşendir Lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler lutein ile doludur. Doğal portakal suyu, lutein ve zeaksantin içerir ve lahananın acılığını hafifletebilir. Bu malzemeleri ayrıca yüksek miktarda lutein ve beta-karoten (A vitamini öncüsü) için biraz taze havuçla birleştirebilirsiniz. Bu karışım, gözler için harika, doğal olarak tatlı bir yudum için bir smoothie veya bir meyve suyu haline getirilebilir.

BAĞIŞIKLIĞA DESTEK

İçindekiler: Zencefil, Kefir, Yaban Mersini

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi gereken yiyeceklerin çoğunun iltihabı önlediği de gösterilmiştir. İltihabı önlemeye ve bağışıklı güçlendirmeye yardımcı olabilecek bu zencefil, kefir ve yaban mersini karışımımızı mutlaka denyin. Zencefil, efsanevi mide yatıştırıcı faydasına ek olarak, gingerol adı verilen bir anti-enflamatuar bileşik sayesinde bizi hastalıktan koruyabilir. Araştırmalara göre gingerolün özellikle artritli insanlar için faydalı olduğu görülüyor. Zencefil alırken taze zencefil kökü seçtiğinizden emin olun. Taze ve kurutulmuş zencefilin insan hücrelerindeki solunum virüsü üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma, taze zencefilin virüsü önlediğini, ancak kurutulmuş zencefilin bunu yapmadığını göstermektedir.

Probiyotik açısından zengin fermente bir içecek olan kefir, tipik olarak laktoz intoleransı olan kişiler tarafından tolere edilebilir. Araştırmalar, fermente süt içmenin laktoz intoleransıyla ilgili semptomları ortadan kaldırdığını veya büyük ölçüde azalttığını gösteriyor. Ayrıca, kefirde bulunan belirli mikroorganizmaların laktozu sindirmek için gereken enzimi içerebileceği biliniyor. Çok sayıda çalışma kefirin antibakteriyel ve antiinflamatuar etkilere sahip olduğunu, antioksidan aktiviteyi artırdığını ve iyileştirici etkileri olduğunu gösteriyor.

Yaban mersini, antosiyanin adı verilen güçlü bir flavonoid içerir. Aaraştırmalar, flavonoid desteğinin üst solunum yolu enfeksiyonlarını yüzde 33 azalttığını gösteriyor. Lezzetli ve doyurucu bir içecek için kefir, yaban mersini ve zencefili karıştırın.

UYKU ZAMANI

İçindekiler: Badem Sütü, Muz, Yulaf

Bademlerin gece boyunca açlığı uzak tutmaya yardımcı olan kalp dostu yağ ve proteinin yanı sıra melatonin adı verilen uyku düzenleyici bir hormon içerdiği biliniyor. Ayrıca, iltihabı azalttığı ve iyi uykuyu engelleyen kortizol gibi stres hormonlarını azalttığı düşünülen magnezyum içerirler. Badem sütünü, magnezyum ve triptofan açısından zengin muz ile karıştırın. Bir avuç yulaf ekleyin ve melatonin ve doyurucu lif içeren bu içeceğin keyfini çıkarın. Badem sütü yerine normal süt ve yanında badem ezmesi de kullanabilirsiniz.