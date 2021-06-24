Hashimato hastalığı nedir tanı ve tedavisinde neler yapılır? Doktorum yazdı!

Hashimato tiroiditi de denilen Hashimato hastalığı, tiroid bezinin otoimmün bir hastalığı olarak tanımlanabilir. İşte Hashimato hastalığıyla ilgili bilmeniz gereken tüm bilgiler..

Doktor Gülsüm UYSAL, son yazısını Hashimato rahatsızlığına ayırdı.

İşte Hashimato hastalığı ile ilgili tüm bilgiler:

Hashimato tiroiditi de denilen bu hastalık, tiroid bezinin otoimmün bir hastalığı olarak tanımlanabilir. Yani kişinin kendi savunma sistemi tiroid bezine saldırır ve bezin hormon üretmesine engel olarak hipotiroidi dediğimiz tabloya neden olur. Tiroid hormonunun dengesinin bozulduğu bu durumlarda kalp dahil birçok hayati organ olumsuz etkilenir, birçok sistem yavaşlar.

Orta yaş kadınlarda daha çok görülmekle birlikte her yaş ve cinsiyette görülebilen Hashimato hastalığı, hipotiroidinin en sık nedenidir.

HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

•Yorgunluk ve halsizlik,

•Çabuk üşüme,

•Kabızlık,

•Solgun cilt,

•Yüzde şişlik,

•Tırnaklarda kırılma,

•Saç dökülmesi,

•Dilde büyüme,

•Kilo artışı,

•Kaslarda ağrı ya da tutukluk,

•Uzun süren ya da aşırı âdet kanaması,

•Depresyon,

•Unutkanlık.

Yaşam kalitesini çok düşüren durumlara neden olabilen Hashimato tiroiditi, yavaş ilerleyen bir hastalıktır ve tanı konulduğunda kronik tiroid hasarı oluşmuş olabilir. Bu durumda hasta ömür boyu ilaç tedavisi almak zorunda kalır.

KİMLER HASHİMATO RİSKİ ALTINDA?

Orta yaş kadınların daha çok risk altında olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra, aile de Hashimato öyküsü önemlidir. Yaş, cinsiyet, radyasyona maruz kalma, kalıtımsal özelliklerin yanı sıra kişide başka bir otoimmün hastalığın olması da riski artırmaktadır.

Tüm dünyada görülme sıklığı 1000 kişide 0,3-1,5 arasındadır, erken tarama testleri ve uygun bir tedavi ile bu oranlar düşürülebilir.

HASHİMATO TANI VE TEDAVİSİ:

Genelde hastalar yorgunluk, saç dökülmesi, depresyon ve kabızlık gibi belirtilerle doktora başvururlar. Bu tür klinik belirtileri olan hastalarda ilk olarak TSH (tiroid stimulan hormon) değerlerine bakmak gereklidir. TSH seviyesi tiroid bezi yeterince T3 ve T4 hormonu salgılayamadığı için onu uyarabilmek için yüksek düzeylerde bulunur.

Hashimato hastalığı otoimmün bir hastalık olduğu için kanda antikor değerlerine de bakmak gerekir. Anti TPO nun bakıldığı antikor testleri önemlidir ve klinik tabloyla birlikte tanı konularak tedaviye başlanır.

Tedavide asıl amaç TSH hormon düzeylerinin normal seviyede tutmaktır. Bu nedenle dışarıdan tiroid hormonu takviyesi için T4 verilir. Verilen hormon düzeyinin yeterli olup olmadığı TSH ölçümleri ile takip edilerek, ilaç dozları ayarlanır.

Hashimato ve diğer hipotiroidi tabloları tedavi edilmezse özellikle kalpte büyüme ve kalp yetmezliğine neden olabilir. Depresyon ve yaşam enerjisi düşüklüğü nedeniyle hastalarda bir çok psikolojik rahatsızlık ortaya çıkabilir. Etkin bir tedavi başlanan hastalarda psikolojik durumun hızla düzeldiği tespit edilmiştir. Ayrıca gebelerde ve yeni doğanlarda tiroid hormonu taraması çeşitli gelişim bozukluklarını önlemek için mutlaka yapılmalıdır.

Uzun süre tedavi edilmeyen durumlarda guatr denilen tiroid bezinin aşırı büyüdüğü tablo oluşur.

HASHİMATO TİROİDİTİ KANSER YAPAR MI?

Geç tanı konulan durumlarda, uzun süre düşük hormon seviyesine maruz kalan tiroid bezinde çeşitli hasarlar oluşur. Çok nadir de olsa Hashimato hastalığı, tiroid lenfoması denilen bir tiroid kanserine neden olabilir. Tiroid lenfoma erken teşhisle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

HASHİMATO TİROİDİTİNE KARŞI ÖZEL BİR DİYET VAR MIDIR?

Birçok bilgi kirliliği olmakla birlikte Hashimato hastalığına karşı etkinliği kanıtlanmış bir diyet programı bulunmamaktadır. Otoimmün bir hastalık olması nedeniyle paketli ve çok katkılı gıdalardan uzak durulması gerektiği açıktır. Olabildiğince doğal beslenme, birçok hastalıkta olduğu gibi Hashimato tiroiditinde de önemlidir. Selenyum preperatlarının çokça adı geçmektedir, ancak etkinliği konusunda yeterince çalışma yoktur.

Kilo kontrolünün zorlaştığı Hashimato hastalığında diyete ve yeme alışkanlıklarına çok dikkat etmek gerekir. Ayrıca doktorunuzun verdiği tiroid ilacını etkinliğinin sağlanması için aç karnına içmeyi unutmayınız.