Haşlanmış yumurtadaki yeşillenmenin sebebi

Kahvaltıların baş proteini yumurta, haşlandıktan bir süre sonra yeşil renge dönmeye başlar ve yemeye çekiniriz. Peki yumurtadaki bu yeşil-gri tonlardaki halka kısımlar ne anlama gelir? İşte sebebi...

Yumurtanın her türlüsü, sofralarımıza her gün konuk olur. Haşlanmış yumurta ise kahvaltıda en çok tercih edilen seçenekler arasındadır.

Haşlama süresine dair herkesin farklı hassasiyeti vardır; kimisi katı sever, kimisi kayısı, kimisi de rafadan...

Protein bakımından zengin olmasıyla, gerçekten değerli bir besin olan yumurta dengeli beslenmenin olmazsa olmazlarından.

Bununla birlikte doğru şekilde pişirilmeyen yumurta da sandığınız kadar faydalı olmayabiliyor. Bu nedenle piştikten sonra etrafında yeşil bir halka görüyorsanız, bu o yumurtada sorun var demektir.

Peki haşlanmış yumurta neden yeşil renge döner? Yeşil halkalı yumurta yenir mi? İşte merak edilen soruların asıl yanıtı...

YUMURTADAKİ YEŞİL RENGİN SEBEBİ

Haşlanmış bir yumurta kesildiğinde sarısını çevreleyen yeşilimsi, siyahımsı bir halka ortaya çıkarsa, bu yumurtanın düzgün pişmediğinin bir işaretidir. Renk değişikliği, yumurtanın çok uzun süre pişirildiğini gösterir.

Oluşan yeşil-gri halkaya demir sülfür halkası denir. Uzun süre haşlanan yumurtalarda görülür. Yumurtada bulunan demir ile sülfür birleşerek demir-sülfür oluşturur. Bu durumda yumurtanın sindirimi güçleşir.

Renk özellikle iştah açıcı olmasa da, tüketilebilir.

YEŞİLLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN:

Yumurta sarısını sadece yumurtalarını sertleştirecek kadar pişirerek ve pişirmeyi bitirdikten hemen sonra yumurtalarını soğutarak yeşilin dönmesini engelleyebilirsiniz.

Bunu yapmanın bir yolu, pişirme süresi biter bitmez sıcak yumurtaların üzerinde soğuk su kullanmaktır.