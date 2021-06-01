Hastalara yolluk ödemesi 2021: SGK yolluk ödemesi şartları nelerdir?

Yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü bulunduğu hak sahiplerine yani anne,baba,eş ve çocuklara yapılır. Peki hastalara yolluk ödemesi nedir ve nasıl yapılır?

Sigortalı olan ve sağlık hizmetinden faydalanan bir hak sahibinin, şartları oluştuğunda yol ve refakatçi giderleri ile gündelikleri SGK’dan alması mümkündür.

Tedavi olunan ikinci ya da üçüncü basamak hastanede tedaviye devam edilememesi üzerine yine ikinci ya da üçüncü basamak bir sağlık kurumuna sevk edilen kişiler için refakatçi yol ücreti ödemesi yapılmaktadır.

Peki SGK yolluk ödemesi nedir, nasıl alınır ve şartları nelerdir? İşte yolluk ödemesine dair merak edilenler..

YOLLUK ÖDEMESİ NEDİR?

Yolluk ödemesi, genel sağlık sigortası bulunanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, müracaatta bulundukları sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan diş hekimi ya da hekimin muayenesi veya tedavisinin ardından gerekli teşhis ya da tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının olmaması gibi zorunlu ve tıbbi sebeplerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda yapılan ödemedir.

YOLLUK ÖDEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

510 Sayılı Kanun kapsamında yer alan sağlık yardımları SGK tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait işlemler; posta yoluyla ya da elden teslim edilmek suretiyle müracaat edilen İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından yapılan incelemenin ardından evrak geliş sırasına göre sonuçlandırılmaktadır.

Yolluk ödemeleri SGK tarafından PTT aracılığıyla yapılmaktadır.

SGK YOLLUK ÖDEMESİ HESAPLAMA 2021

SGK'dan yol ücreti alacak hastalara kurum tarafından yol ücreti ödeniyor. Bu yol ücretleri, gidiş ve dönüş olacak şekilde, hastanın yol için harcadığı tutara göre verilir. SGK, sevk edilen kuruma en yakın olan diğer hastanenin mesafesi kadar ödeme yapmaktadır.

Gereksiz bir şekilde daha uzak bir mesafedeki hastaneye yönlendirilen hastalar için yol ücretinin tamamı ödenmemektedir.

SGK yol ücretinin tamamının ödendiği durumlar; Organ ve doku nakli yapılması gereken durumlar için yapılması gereken sevklerde, Üçüncü basamakta yer alan bütün sağlık kurumlarının yaptığı sevk işlemleri, Meslek hastalığı sonucunda ilgili hastane tarafından yapılmış sevklerde yol ücreti kesinti olmadan ödenir.

Bütün durumlara göre SGK tarafından yol ücreti hesaplaması şöyle yapılıyor: Sigortalı olan kişi sevk edildiği kuruma toplu taşıma araçları ile gidiyorsa, toplu taşımada geçerli olan ücretler esas alınır. Sigortalı olan kişi şahsi aracı ile gidip geliyorsa, yine otobüs, minibüs v.s ücreti ödenir. Kullanılan taşıt için SGK'ya herhangi bir belge ibrazı yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

YOLLUK ÖDEMESİ ŞARTLARI

Bunun ön şartı elbette, tedavi görmektir. Ancak bu tedavinin, bazı şartları taşıması gerekir: