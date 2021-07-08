Hastalığı geçirenler aşı sertifikası alabilecek mi? Merak ediliyordu! Bakan Koca yanıtladı..

Koronavirüsü atlatan kişilerin merakla araştırdığı 'Hastalığı geçirenler aşı sertifikası alabilecek mi?' sorusuna, Bakan Koca'dan yanıt geldi. Peki hastalığı geçirenler aşı sertifikası alabilecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınladığı video ile toplantıda alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalanıp atlatan kişilerin aşı sertifikası alıp alamayacağı konusu ile ilgili bilgi verdi.

Bilindiği üzere aşı sertifikası, koronavirüs aşılarını yaptıran vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından veriliyor. 2. doz aşısı tamamlanmış olanlar, e-Nabız üzerinden ''COVID-19 Aşı Durumu'' menüsüne, ardından ''COVID-19 Aşı Kartı'' sekmesine girerek aşı kimliklerini oluşturabiliyor.

Peki hastalığı geçirenler aşı sertifikası alabilecek mi? İşte Bakan Koca'nın açıklaması...

HASTALIĞI GEÇİRENLER AŞI SERTİFİKASI ALABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşların aşı sertifikasını E-Nabız ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarından oluşturabileceğini bildirdi.

Bakan Koca, vatandaşların hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak aşı sertifikasını oluşturabilceklerini söyledi.

Bakan Koca'nın konuya ilişkin tam açıklaması şu şekilde:

''Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte tüm ülkelerle görüşerek karşılıklı sertifika anlaşmaları imzalamaktadır. Buna göre ülkemizde hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir. Benzer şekilde hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını E-Nabız ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarımızdan oluşturabilirler. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler. Dijital aşı sertifikası konusunda en öndeki birkaç ülkeden biriyiz.''