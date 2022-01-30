Hastalık habercisi ellerle ilgili 10 sağlık sorunu

Eller, vücut düzgün çalışmadığında belirti veren yerlerden biridir. Bu nedenle belirtilere dikkat etmek hastalıkları erken fark edebilmek için oldukça önemli. İşte dikkat edilmesi gereken 10 durum.

Sağlığınız hakkında tahminler almak için doktorların avuç içi okuyucuları olması gerekmez. Ancak elleriniz sağlığınız hakkında çok şey söyler.

Özellikle vücutta ters giden bir şey olduğunda ellerde belirtiler belirginleşebiliyor. Şekilleri, işlevleri ve görünümleri, sağlık durumunuz hakkında önemli tahminler ve teşhisler sunabiliyor.

Ellerinizin sağlığınız hakkında ortaya çıkarabileceği birçok durum bulunuyor.

HASTALIK HABERCİSİ ELLERLE İLGİLİ 10 SORUN

İşte ellerle ilgili 10 sorun ve bu sorunların gösterebileceği hastalıklar.

Zayıf El Sıkışma

İş dünyasında zayıf bir el sıkışma kişiliğiniz hakkında bir şeyler söylerken tıpta sağlığınızın bozulduğunun bir işareti olabilir. International Journal of Cardiology'de 2016 yılında yayınlanan bir incelemeye göre, yavaş yürüme ile birlikte zayıflamış kavrama gücü, yaşlılarda kalp hastalığından ölüm riskinin daha yüksek olmasına neden olabilir. 40 ila 69 yaş arası yetişkinlerde yapılan bir araştırma, daha güçlü bir el sıkışmanın sağlıklı kalp fonksiyonu ve yapısının bir işareti olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar bu bulgulara dayanarak, el sıkışmanın kalp hastalığı geliştirme riski yüksek olan kişileri belirlemek için yararlı bir önlem olabileceğine inanıyorlar.

Küçük Kırmızı Noktalar veya Kabarcıklar

El veya bilekte bazen kabarcıklara dönüşen kırmızı bir döküntü, nikel alerjisinin bir işareti olabilir. Nikel duyarlılığı alerjik egzamanın en yaygın nedenlerinden biridir. Bilezikler, saatler, yüzükler ve hatta cep telefonları gibi cildinize değen birçok eşya nikel içerir. Ellerde döküntü fasulye, çikolata, yer fıstığı, soya ve yulaf ezmesi gibi nikel içeren yiyeceklerin tüketiminden dolayı da gelişebilir.

Ellerde Uyuşma veya Karıncalanma

Birçok insan, bilekleri bükülmüş halde uyudukları için gece karıncalanma veya uyuşukluk yaşar. Bilekten ele giden orta sinir sıkışır ve bu uyuşma gerçekleşir. Doktorunuz sinir veya kas hasarını araştırmak için bir bazı testler isteyebilir. Karpal tünel sendromu durumunda basit çözümlerden cerrahiye kadar çeşitli tedaviler vardır. Ancak ellerde uyuşma ve karıncalanmanın başka birçok nedeni vardır. Örneğin, endişeli hissettiğiniz için hiperventilasyon (derin ve hızlı nefes alma) yaşıyorsanız, parmaklarınızda geçici bir karıncalanma hissedebilirsiniz. Ayrıca kol veya eldeki herhangi bir ani uyuşma veya güçsüzlük olası bir felçle ilgili bir işaret olabilir.

Tetik Parmak

Tetik parmak, bükmeye ve düzeltmeye çalıştığınızda dışarı çıkabilen veya sıkışabilen bir parmağınız olduğu anlamına gelir. Tetik parmak, kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve yaygın olarak yüzük parmağını veya baş parmağı etkiler. Durum, içinden geçtiği tendon veya tünelin iltihaplanmasıdır, bu da tendonun hareket etmesini zorlaştırır. Herkes tetik parmak yaşayabilir, ancak artrit, tiroid hastalığı ve diyabetli kişilerde ve ayrıca ellerini çok kullanan kişilerde daha yaygındır.

İltihaplı Kırmızı Pullar veya Şişlikler

Sedef hastalığı, cilt yüzeyinde soyulmaya neden olan ve ellerde veya tırnaklarda oluşabilen kronik otoimmün bir hastalıktır. Ellerdeki sedef hastalığı kırmızı, pullu, kabarık yaralar gibi görünebilir ve bazen avuç içlerinde beyaz pürülan topaklar oluşabilir. Tırnaklarda çökme, tırnak altında sarımsı lekeler veya tırnağın ayrılması gibi değişiklikler de meydana gelebilir. Sedef hastalığınız olduğunu düşünüyorsanız, artrit ve kardiyovasküler hastalıklarla da bağlantılı olabileceğinden mutlaka bir uzmana başvurmanız önemlidir.

Beyaz, Mavi veya Kırmızı Parmaklar

Soğuk ve stresli olduğunuzda parmaklarınız soluyor veya rengini kaybediyor ve mavi, mor veya siyah oluyorsa Raynaud hastalığınız olabilir. Sıcaklıktaki veya duygusal durumdaki ani bir değişiklik, bu duruma neden olabilir, bu da el veya ayak parmaklarında geçici bir kan akışı kaybına neden olabilir. Sonuç olarak, parmaklar uyuşur, üşür veya ağrır. Kan akışı devam ettikçe parmaklarınız titreyebilir veya uyuşabilir ve kırmızıya dönebilir. Raynaud hastalığı tehlikeli olmayabilir, ancak çoğunlukla lupus veya skleroderma olan bir otoimmün hastalıkla bağlantılı olabilir.

El Titremesi

Bazen titreyen eller önemli değildir, bazen de nörolojik bir hastalığın belirtisi olabilir. Herkesin elleri bazen biraz titrer ve buna fizyolojik titreme denir. Çoğu zaman uykusuzluk durumunda, aşırı kafein tüketildiğinde, bazı ilaçlar alındığında veya alkol bağımlılığın aniden durdurulmasında ortaya çıkar. Esansiyel tremor adı verilen başka bir titreme türü, ellerin ve kolların titremesine neden olur. Genellikle aileden kalıtsaldır ve bir eylem sırasında, yemek yemek gibi bir iş yaparken ortaya çıkar. Hastalıkla ilişkili çeşitli titremeler de vardır. Örneğin Parkinson titremesi genellikle bir kolu etkiler veya bir kolda daha belirgindir. Eller dinlenirken titreme oluşur. Titremeden etkilenen uzuvdaki hareket yavaşlığına sertlik de eşlik ederse, Parkinson hastalığının bir belirtisi olabilir.

Parmaklarda Mor Nodüller

Osler nodülleri olarak adlandırılan parmak uçlarındaki kırmızı veya mor yumrular, endokardit belirtisi (kalp kapakçıklarının bakteriyel bir enfeksiyonu) olabilir. Endokardit ayrıca avuç içi derisinin altında kanamaya neden olabilir, mor veya kahverengi lekeler bırakabilir, ayrıca tırnak altında veya tırnağa yakın deride kanamaya neden olabilir. Ciltteki bu belirtiler gelip geçicidir ancak genellikle ateş ve terleme gibi enfeksiyon belirtileriyle birlikte gelir.

Kolda Ağrı, Sertlik ve Şişlik

Ağrıyan ve iltihaplı eller çeşitli iltihaplı hastalıkların bir belirtisi olabilir. Muhtemel durumlar romatoid artrit, psoriatik artrit, lupus, vaskülit (kan damarlarının iltihabı), skleroderma (bağ dokusu hastalığı) ve dermatomiyozittir (cilt ve kas hastalığı). Şişmiş eller inflamatuar bağırsak hastalığına da işaret edebilir, ancak bu hastalık daha sık dizleri ve ayak bileklerini etkiler.

Uzun Yüzük Parmağı

İşaret parmağı ve yüzük parmağının uzunluğu, uterusta (rahim) artan testosteron maruziyeti olup olmadığını tespit edebilir. Kadınlarda bu iki parmak genellikle aynı uzunluktayken, erkeklerin yüzük parmağı işaret parmağından daha uzundur, bu da işaret parmağı ve yüzük parmağı oranının daha düşük olduğunu düşündürür. Yüzük parmağının işaret parmağına oranı da kişinin atletik yeteneğini belirleyebilir. Kesin olarak teyit edilemese de, düşük işaret parmağı ve yüzük parmağı oranı sörf, kürek çekme ve koşu gibi sporlarda daha iyi performans ile ilişkilendiriliyor.