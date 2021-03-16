Hastalık hastalığı: Hipokondriyazis nedir? Belirtileri ve tedavisi..

Hastalık hastalığı, son yıllarda artış gösteren ve kişinin sağlıklı olması halinde kendini hasta hissetmesi durumudur. Kişi kendinde ciddi bir hastalık olduğuna inanır. İşte belirtileri ve tedavisi..

Halk dilinde hastalık hastalığı olarak bilinen Hipokondriyazis, kişinin herhangi bir hastalığı olmadığı halde, ciddi bir hastalığı olduğuna inanması ve bu konuda yoğun bir kaygı yaşamasıdır.

Özellikle pandemi süreciyle daha fazla görülmeye başlanan bu durum, koronavirüsün insan psikolojisine olumsuz etkileri arasında yer alabilir.

Bu kişiler sağlıklı olmalarına rağmen normal bedensel tepkileri, kalp atışı, terleme, öksürme, baş ağrısı gibi, yanlış yorumlarlar. Sık sık hastaneye giderler, pek çok tahlil yaptırarak ve muayenelerden geçerek sorunu bulmaya çalışırlar.

Sonuçların iyi çıkması ise kişiyi kısa süreli olarak tatmin eder. Kısa bir süre sonra kişi tekrar huzursuz olmaya başlar.

HASTALIK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Bu kişiler ağır bir hastalığı olduğunu ya da olacağını düşünüp durma halindedir.

Bedensel belirti yoktur ya da varsa bile ağır değildir. Başka bir hastalık durumu varsa ya da bir hastalık durumu çıkma olasılığı yüksekse bu konuda düşünüp durma açıkça aşırı bir düzeydedir ya da orantısızdır.

Sağlıkla ilgili yüksek düzeyde bir kaygı vardır ve kişi, kişisel sağlık durumuyla ilgili olarak kolaylıkla korkuya kapılır.

Kişinin sağlıklı ilgili davranışlarında aşırılıklar görülür ya da uygunsuz bir kaçınma içindedir.

Hastalıkla uğraşıp durma süresi en az altı aydır, ancak korkulan özgül hastalık bu süre içinde değişebilir.

Hastalıkla ilgili düşünüp durma, bedensel belirti bozukluğu, panik bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, bedensel algı bozukluğu, takıntı-zorlantı bozukluğu ya da sanrılı bozukluk, bedensel tür gibi başka bir ruhsal hastalıkla daha iyi açıklanamaz.

HİPOKONDRİYAZİS TEDAVİSİ

Hipokondriyazsis hastaları genellikle hekimler tarafından ruh sağlığı uzmanına yönlendirilirler.

Hastalık hastalığı olan kişilerin tedavisinde uygulanan Bilişsel – Davranışçı terapide amaç; kişinin sağlıkları ve bedenleri ile ilgili riskli varsayımların, olumsuz düşüncelerin ve felaket senaryolarının üzerinde çalışılarak kaygılarının azaltılması ve daha kontrol edilebilir bir hale getirilmesidir.

Davranış düzeyinde ise kişinin sorunlarının üstesinden gelme yeteneği geliştirilir ve stresle başa çıkma becerileri üzerinde çalışılır. Böylece kişinin gündelik yaşamını daha verimli ve kaliteli bir şekilde geçirmesi sağlanır.





