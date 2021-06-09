Hastalıklara karşı doğal savunma: Flavonoidler

Çeşitli meyve ve sebzelerde bulunan 1000'den fazla farklı bileşik olan flavonoidlerin sağlık yararlarını ve flavonoidler açısından zengin besinleri listeledik.

Flovonoidler, antioksidan ve antienflamatuarlar (iltihabı ve ödemi azaltan maddeler) etkileriyle öne çıkar ve özellikle kanser ve kardiyovasküler hastalıklar üzerinde çok büyük etkileri vardır.

Bu bileşikler birçok bitkisel gıdada bulunur ve sağlık yararları sonsuzdur, ancak özellikle hastalıkları önlemedeki potansiyelleri ile bilinirler. Hiçbir yiyeceğin tek başına mucizeler yaratmayacağı veya tek başına hareket etmediği, ancak bir beslenme ve yaşam tarzı modeli bağlamında hareket ettiği akılda tutulmalıdır.

Çok çeşitli flavonoid türü vardır. Bitkilerde büyük miktarlarda üretilen metabolitlerdir ve kimyasal olarak farklı 1000'den fazla flovonoid bileşik vardır. Bunlar bitkilerin ikincil metabolizma ürünleri ve fenolik bileşiklerdir ve bitkilerin rengini, tadını ve kokusunu etkilerler.

Flovonoidler, ilk başta P vitamini olarak ismlendirildi, ancak kimyasal formülleri ve işlevleri bakımından önemli ölçüde farklılık gösterdikleri için bu isimlendirmeye bir süre sonra son verildi.

Var olan sayısız flavonoid genellikle altı ana ailede sınıflandırılır: Flavanonlar, flavanoller, flavonlar, flavonoller, antosiyanidinler ve izoflavonoidler.

FLAVONOİDLER AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Flovonoidler, bitki kaynaklı birçok gıdada bulunur. Esas olarak meyve, sebze ve çay yapraklarında bulunurlar. Ayrıca özellikle bazı kozmetik ürünlerinde kullanılan çiçeklerde de bulunurlar.

Flavonoidler açısından zengin gıdaların kapsamlı olmayan bir listesi:

- Soğan

- Kuşkonmaz

- Marul

- Lahana

- Enginar

- Domates

- Kereviz

- Brokoli

- Çilek

- Yaban mersini

- Üzüm

- Portakal

- Fındık

- Kakao

- Çay

Şarap ve bira da flavonoidler içerir. Ancak, alkol içeriği nedeniyle tüketimi önerilmez.

ANTİOKSİDAN VE ANTİENFLAMATUAR ETKİLER

Antioksidan bakımından zengin gıdaların etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır ve çeşitli araştırmalar, düzenli olarak meyve ve sebze tüketen kişilerin belirli hastalıklara yakalanma oranlarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Flavonoidler, antioksidanlar olarak işlev görür, oksidatif hasarın önlenmesine karşı önemli bir rol oynar, serbest radikalleri azaltır ve onların zararlı kalıntılarını önler.

Flavonoidlerin bir diğer dikkat çekici özelliği, antienflamatuar etkileridir. Bu konuda hem hayvanlar üzerinde hem de insanlar üzerinde yapılmış birçok sağlam bilimsel çalışma vardır. Ayrıca, erken çalışmalari şiddetli vakalarda Covid-19 ile ilişkili iltihaplı süreçleri önlemede veya hafifletmede faydalı olabileceğini gösteriyor.

SAĞLIK YARARLARI

Flavonoidlerin sağlığa faydalı etkileri, diğer şeylerin yanı sıra, tüketilen miktara ve flavonoid tipine bağlıdır. Yapıları, onları içeren gıdaların pişirme teknikleri ile de değişebilir. Flavonoidlerin antioksidan kapasitesi, ısıl işlemlere, özellikle nemli ısıya (kaynama gibi) maruz kaldıklarında azalır. Pişirme süresi de dikkate alınmalıdır. Pişirme süresi ne kadar uzun olursa, fenolik bileşiklerin kaybı o kadar fazla olur.

Faydalarının değerlendirilmesini daha da zorlaştıran bir diğer husus, flavonoidlerin konsantrasyonunun gıdaya bağlı olarak değişmesi ve bazı bitki türlerinin bu bileşiklerin birkaç türünü içermesidir. Birkaç flavonoid kombinasyonunun birlikte daha iyi çalışabileceği veya tam tersi etki yapabilleceği göz önünde bulundurulduğunda bu karmaşık bir konudur. Ayrıca önemli olan, belirli bir gıdada iki, üç veya dört flavonoid bulunması değil, her birinin alınması gereken dozlarıdır.

Öte yandan uzmanlar, gıdalardaki pestisitlerin ve diğer zehirli bitki sağlığı ürünlerinin kontaminasyon düzeylerinin dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıyor. Eğer yükseklerse, toksik etkileri, o yiyeceği yemenin potansiyel sağlık yararından daha büyüktür.

Tüm bu karmaşıklık, en azından şimdilik, flavonoidler açısından zengin ve belirli dozlarda belirli gıdaların, kanseri veya miyokard enfarktüsü gibi kalp hastalıklarını önlemek için yenilebileceğini ancak bunun kesin tedavi olmayacağı anlamına gelir. Kesin olan bir şey varsa; meyve ve sebzelerin düzenli tüketiminin çok sayıda hastalığın ortaya çıkmasını engellediğidir.