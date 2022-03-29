Hastalıkları resmen resetliyor! Soğan kabuğunu kaynatıp içmenin 7 faydası

Soğansız bir yemek, neredeyse hayal bile edilemez. Peki ya kabukları? İşte vitamini kabuğunda olan soğanı kaynatıp içmenin vücudunuza sağlayacağı inanılmaz mucizeler....

Mutfakların olmazsa olmazı, yemeklerin ana gıdası, gözleri yaşlandıran ancak faydalarıyla kamaştıran soğan...

Kuru soğansız bir yemek, Türk mutfağında neredeyse imkansız. Peki soğan kabuklarının da kendisi kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz...

İster çiğ ister pişmiş tüketelim, soğanı öncelikle kabuklarından soyarız. Çöpe attığımız soğan kabukları aslında içerdiği vitamin değerleriyle birçok hastalığa çare olabilecek güçte.

Süper bir doğal antibiyotik olan soğan, kalp hastalıklarından tutun enfeksiyon hastalıklarına kadar onlarca derde devadır.

Peki soğan kabuklarını kaynatıp içmek neye iyi gelir? Soğan kabuğu suyunun faydalarını sıralıyoruz...

SOĞAN KABUĞU SUYU İÇMENİN 7 FAYDASI

Soğan kabuğundaki mikrop öldürücü maddeler, boğaz enfeksiyonlarını gidermede bir profesyoneldir.

Soğan kabuğunu kaynatıp içmek, solunum yolu problemlerini iyileştirir.

Soğan kabuğu, antibiyotik ve antioksidan özellikleri sayesinde diş ve diş eti bakımında da oldukça etkili. Soğan kabuğu suyunu ister içerek, isterseniz gargara yaparak ağız bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

Soğan kabuğu suyu aynı zamanda iyi bir ödem gidericidir. Soğan kabuğu ile el ve ayaklardaki şişlikleri önleyebilirsiniz.

Antioksidan zengini olan soğan kabuğu hücre onarıcı özelliği ile yara ve sivilcelerin hemen iyileşmesini sağlar.

Soğan kabuğu ile kan şekerini kontrol altına alıp daha az yemek yiyebilirsiniz. Öte yandan tokluk hissi vermesi ve yağ yakımını hızlandırıcı özelliği ile de dikkat çekiyor.

Kadınsal hormonları düzenleyici etkisi de olan soğan kabuğunun faydaları Maranki adet düzensizliği kürüne uygun şekilde kullanılırsa zararlı miyomlarla da mücadele etmektedir.