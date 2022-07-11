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    Hastanelerde koronavirüse karşı hatırlatma dozu kuyruğu

    Hastanelerde koronavirüse karşı hatırlatma dozu kuyruğu

    e-Nabız üzerinden koronavirüs hatırlatma dozu randevularının açılmasıyla birlikte 81 ilin hastanelerinde aşı yoğunluğu görüldü.
    • 11.07.2022 - 15:35
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    Koronavirüsle mücadele sürecinde aşılamada kaydedilen başarılarla birlikte vaka sayılarında sağlanan düşüş, tedbirlerin gevşetilmesiyle artış gösterdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozu yapılmasına ilişkin uyarılarının ardından e-Nabız'da da koronavirüs hatırlatma dozu randevuları için başvurular açıldı.

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişilere yeni hatırlatma dozu randevularını dün itibarıyla e-Nabız sistemine tanımladı.

    Hastanelerde hatırlatma dozu kuyrukları

    Koronavirüse karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından 81 ilin hastanelerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

    Bu kapsamdaki kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak hatırlatma dozlarını yaptırabiliyor. Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebiliyor.

    Uygulamanın başladığı ilk gün randevularını alarak Ankara Şehir Hastanesine gelenler de aşı polikliniğinde uzun kuyruk oluşturdu.

    Hastanelerde koronavirüse karşı hatırlatma dozu kuyruğu #1

    "Hatırlatma dozunu toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum"

    Hatırlatma dozunu yaptıran 61 yaşındaki Yaşar Sezgin, "Bu benim 4. doz aşım. Koruyucu ve önleyici bir tedbir olarak bu aşıyı yaptırıyorum. Bunu aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyorum. Buradaki yoğun ilgiden anladığım kadarıyla birçok kişi de böyle düşünüyor. Tüm vatandaşlarımızı bu duyarlılığı göstermeye davet ediyorum." dedi.

    Hastanelerde koronavirüse karşı hatırlatma dozu kuyruğu #2

    "e-Nabız'da görür görmez randevumu aldım"

    Sağlık çalışanı 24 yaşındaki Kübra Demir de randevu alarak hatırlatma dozunu olmaya geldiğini anlattı. Sağlık çalışanı olması nedeniyle de hemen aşısını olmak istediğini söyleyen Demir, koronavirüsün hafif geçirilebilmesi, toplumda yayılımının engellenmesi açısından hatırlatma dozunun önem taşıdığını ifade etti.

    Hastanelerde koronavirüse karşı hatırlatma dozu kuyruğu #3

    "Tüm insanlara tavsiye ediyorum"

    28 yaşındaki Abdülhamit Demir, "e-Nabız'da görür görmez hemen randevumu aldım. 4. dozumu oldum şu an. Tüm insanlara da tavsiye ediyorum. Her gün bir sürü insan bu hastalık yüzünden sevdiklerini kaybediyor. Hastalığın daha rahat atlatılabilmesi, hastalığın yayılımının engellenmesi için hatırlatma dozu olunmalı." diye konuştu.

    Hastanelerde koronavirüse karşı hatırlatma dozu kuyruğu #4

    Hastanelerde koronavirüse karşı hatırlatma dozu kuyruğu #5

    Hastanelerde koronavirüse karşı hatırlatma dozu kuyruğu #6

    Hastanelerde koronavirüse karşı hatırlatma dozu kuyruğu #7


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