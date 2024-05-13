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Hastanelerde "onaylı randevu" dönemi başladı

Hastanelerde "onaylı randevu" dönemi başladı Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) "onaylı randevu" dönemi bugün itibarıyla başladı. Artık hasta, randevu tarihinden bir gün önce ya onay verecek ya da gelemeyeceğini bildirmek zorunda..