Hatay'da koronavirüslü gelin, köylüler tarafından karantinaya alındı

Balayı dönüşü yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan gelinin, ilk günden itibaren evinden çıkmadığı öğrenildi. Köylüler, gelinin köydeki düğünlere katıldığı iddialarını yalanladı.

Hatay'ın Altınözü ilçesi Kozkalesi köyünde geçtiğimiz pazar günü bir çift evlendi.

İsimleri açıklanmayan çift, düğününün ardından balayı için Arsuz ilçesine gitti. Ancak iddiaya göre, gelin balayında rahatsızlandı. Eşi tarafından götürüldüğü hastanede koronavirüs testi yapılan gelin, sonucu beklemeden köye dönmek istedi.

GELİN, DİĞER DÜĞÜNLERE KATILMADI

Çift, balayını kesip, köye döndü. Köyde, yeni evli çift, dönmeden ve döndükten sonra 2 ayrı düğün daha yapıldı. Döndükten sonra yapılan düğüne gelin katılmazken, yeni damat gitti.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Cuma günü ise gelinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Yeni gelin kendisini evinde izole etti. Hatta eşiyle de odasını ayırdı. Ancak tedbir amaçlı köy, karantinaya alındı.

"DAMAT DA EŞİNİN POZİTİF OLDUĞUNU BİLSE GİTMEZDİ"

Gelinin koronavirüslü olmasına rağmen düğünlere katıldığı yönündeki iddialara köylüler, büyük tepki gösterdi. Giriş-çıkışları jandarma tarafından kapalı olan köyde yaşayan Kemal Yıldız, "Çiftin kendi düğünleri pazar günüydü. Salı günü balayında rahatsızlanınca test yapılmış. Testten sonra köye geldiler. Testin sonucu cuma günü geldi. Gelin , döndükten sonra test sonucu belli olmadan ayrı odaya ayrılıp, damatla biraraya gelmemiş. Damat sadece perşembe günkü düğüne gitti. Mesafeyi koruyarak, tedbirli şekilde gitti. Zaten eşinin pozitif olduğunu bilse, gitmezdi. Gelin, burada kimseyi tanımıyor. Düğünlere katılması zaten mantıksız. Testi pozitif çıkınca sağlık ekipleri geldi. Kontrol edildiler ve 14 gün karantinada kalacakları belirtildi. Tedbir amaçlı köy de karantinaya alındı" dedi.

"GELİN İLK GÜNDEN BU YANA EVDEN ÇIKMADI"

Gelinin köye döndükten sonra dışarı çıkmadığını ve düğüne katılmadığını vurgulayan Yıldız, "Köyde normal hayat devam ediyor. İnsanlar tedirgin oldu. Sanki herkes virüslü, temas etmiş, virüs yayılmış gibi bir hava yaratıldı. Komşu köylerdekiler tepkili. Oysa gelin ilk günden bu yana evden çıkmadı. Zannedildiği gibi değil. Bir hafta sonra bitebilir karantina. Çünkü kimseyle temas olmadı" diye konuştu.

Köylülerden Beyhan Avcı da gelinin düğüne katılmadığını söyledi.





