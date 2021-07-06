Hatırlatma dozlarının Faz-2 çalışmaları sonuçlandı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tüfek, sonuçlara ilişkin bilgi verdi. Tüfek, 3. doz Sinovac'ın vücutta 10-20 kata kadar antikor düzeyi oluşturduğunu söyledi.

Ülkemizde koronavirüse karşı başlatılan aşı mücadelesi sürüyor.

Haziran ayında hız kazanan aşılama çalışmalarında yeni bir uygulamaya geçildi.

1 Temmuz'dan itibaren "Hatırlatıcı doz" olarak da bilinen "3. doz aşı" uygulamaya kondu.

Buna göre, aşı programında ilk sırada yer alan 50 yaş üstü kişilere ve sağlık çalışanlarına, üçüncü aşı randevusu açıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi.

Küresel çapta tek ya da iki doz şeklinde uygulanan aşılar için üçüncü doza ihtiyaç olup, olmadığı yeniden konuşulmaya başlandı.

İsanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Tufan Tüfek, konuya ilişkin açıklama yaparak Sinovac ile yapılan hatırlatma dozlarının Faz-2 çalışmalarının sonuçlandığını açıkladı.

"10-20 KAT ANTİKOR ARTIŞI GÖZLENİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dr. Tükek, "2 doz Sinovac yapılanlara 3. doz Sinovac (hatırlatma) yapılmasının Faz 2 çalışmasının sonuçları açıklandı. Sonuçlar oldukça iyi, aşıdan 15 gün sonra 10-20 kat antikor artışı gözleniyor. Gerçek yaşam verilerini de bekliyoruz." dedi.