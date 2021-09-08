Hatırlatma dozu ne zaman, kaç ay sonra yapılır? Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada hatırlatma dozunun koruyuculuğunun önemine değindi. Peki hatırlatma dozu ne zaman, kaç ay sonra yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklamalarda bulundu

Bakan Koca, açıklamasında hatırlatma dozunun koruyuculuğunun önemine değindi. Ayrıca hatırlatma dozunun ne zaman yapılması gerektiğine dair detayları açıkladı.

Bu açıklamaların ardından hatırlatma dozu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, ''Hatırlatma dozu nedir, ne zaman, kaç ay sonra yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki hatırlatma dozu nedir, ne zaman, kaç ay sonra yapılır? İşte detaylar...

HATIRLATMA DOZU NEDİR, NE ZAMAN, KAÇ AY SONRA YAPILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında, Twitter hesabı üzerinden hatırlatma dozu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, ''2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

''Hastanelerimizdeki aktif vakaların %90'a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler %10 dolaylarındadır.

"Aşısı tamamlanmış" ne anlama geliyor? Aşısı tamamlanmış kişi, 2 doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA aşısı olan kişidir.

Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı %2'den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir.''