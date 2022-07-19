Vaka artışlarının yaşanmasıyla birlikte aşı randevuları yeniden açıldı. Bu kapsamda hatırlatma dozu olmak isteyen vatandaşlar, aşı randvularını almak için sıraya girdi.

2020 yılında hayatımıza giren koronavirüs salgını, başlayan aşılama ile birlikte etkisini kaybetmeye başladı.

Koronavirüs tam anlamıyla bitmedi ancak peş peşe getirilen yasaklar, aşılama sayesinde kaldırıldı.

Türkiye bu süreci oldukça iyi yönetirken, yaza giriş yaptığımız günlerde de maske kullanımı kaldırıldı.

Maske kullanımının kaldırılmasının ardından azalan vaak sayıları, kısa bir süre önce yeniden yükselişe geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakalarında 40 kat artış yaşandığını belirterek, “Yeniden kapanma ve benzeri durumlar olmayacak.” dedi.

Kapanma geri gelmeyecek ancak herkesin tebdirlere dikkat etmesi ve hatırlatma dozunu yaptırması gerekiyor.

Vakaların artışa geçmesiyle birlikte, hatırlatma dozları için randvular yeniden açıldı.

Peki, Hatırlatma dozu ne zaman yapılır? Hatırlatma dozunu kimler yaptırabilir? İşte yanıtı...

Hatırlatma dozu ne zaman yapılır?

Covid Aşı Randevusu mhrs.gov.tr ve enabiz.gov.tr"siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden alınabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Hatırlatma dozunu kimler yaptırabilir?

MHRS internet sitesinde yapılan duyuruda, "İhtiyaçları önceliğimiz olan 65 yaş üstü, kanser hastası, kimsesiz, riskli gebe ve engelli vatandaşlarımız için MHRS'de randevu önceliği uygulaması başlatıldı. Hekimlerimizin günlük belli kontenjanları otomatik olarak bu vatandaşlarımıza ayrılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı kayıtlarında "öncelikli" kaydı bulunan vatandaşlarımız kendilerine ayrılmış olan kontenjandan faydalanarak randevu alabilmektedirler." bilgisi yer almaktadır.



