Hatırlatma dozu ne zaman yapılır? Koronavirüs hatırlatma dozu randevu alma ekranı...

Hatırlatma dozu ne zaman yapılır? Koronavirüs hatırlatma dozu randevu alma ekranı...

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından, hatırlatma dozu için yeniden randevular açılmaya başladı. Peki, Hatırlatma dozu ne zaman yapılır?

2020 yılında hayatımıza giren ve aşılar sonrası hayatımızdan çıkmaya başlayan koronavirüs kabusu, geri döndü.

Son zamanlarda artışa geçen vakalar herkesi endişelendirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarılar geldi.

50 yaş üstü ve risk grubunun dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Koca, hatırlatma dozlarından bahsetti.

Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozuna dikkati çekmesinin ardından, koronavirüs aşısı randevusu için sistem tekrardan etkin hale getirildi.

Bu kapsamda vatandaşlar, "Hatırlatma dozu ne zaman yapılır?" sorusunu yeniden araştırmaya başladı.

Peki, Hatırlatma dozu ne zaman yapılır? İşte yanıtı..

Hatırlatma dozu ne zaman yapılır?

Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından Aşı olmak isteyenler için 'hatırlatma dozu' randevusu açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevu E-nabız sistemine tanımlandı.

Hatırlatma dozu randevuları için Biontech, Sinovac ve Turkovac aşıları erişime açıldı. E-nabız sistemine tanımlanan aşılar bugünden itibaren randevu alınıp olunabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına bağlı koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini belirterek, "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz.

Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" demişti.