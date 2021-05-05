Hava kirliliği, yaşlı erkeklerde hafıza bozukluğuna yol açıyor

ABD merkezli yapılan araştırmada yaş ortalaması 69 olan erkekler incelendi. Hava kirliliğine maruz kalanların konuşma akıcılığı ve kelime hafızasının olumsuz etkilendiği bildirildi.

Günlük yaşamı tehdit eden hava kirliliğiyle ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Hava kirliliğindeki ani artışlara sadece birkaç hafta bile maruz kalmanın, yaşlı erkeklerin net düşünme ve konuşma becerilerini bozabildiği ortaya çıktı.

1000 ERKEK İNCELENDİ

Columbia Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, Boston'da yaş ortalaması 69 olan yaklaşık 1000 erkek incelendi.

Erkeklerin bilişsel yeteneklerinin testten önceki 28 günde hava kirliliğindeki ani artışların ardından düştüğü keşfedildi.

KONUŞMA VE HAFIZA ETKİLENİYOR

Independent'ın aktardığına göre, daha yüksek seviyelerde PM2.5'e (ince partikül) maruz kalanların konuşma akıcılığı, kelime hafızası ve sayı hatırlama gibi görevlerde daha kötü performans gösterme eğiliminde olduğu kaydedildi.

PM2.5, genellikle trafik dumanı, yakıt yakma ve orman yangınlarından kaynaklanan partikül kirliliği olarak biliniyor.

ÇİN'DE YAPILAN ARAŞTIRMA

Söz konusu farklılığın, kirlilik seviyeleri Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 10 mikrogram olarak belirlediği güvenlik eşiğinin altında kaldığında bile görüldüğü aktarıldı.

2018'de gerçekleştirilen Çin merkezli bir çalışmaya göre, zehirli hava tüm yaş gruplarında ortalama bir yıllık eğitime eşdeğer bilgi azalmasına yol açabiliyor. En kötü etkileri ise 64 yaşından büyüklerde hissedilebiliyor.

"SAĞLIĞI BOZMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Columbia’nın Çevre Sağlığı Bilimleri Bölümü Başkanı ve 1000 erkek üzerindeki araştırmanın kıdemli yazarı Andrea Baccarelli, "Emisyonlarla ilgili düzenlemelere rağmen, hava kirliliğindeki kısa vadeli artışlar sık sık devam ediyor ve genellikle tehlikeli olarak kabul edilen seviyelerin altındaki seviyeler de dahil olmak üzere sağlığı bozma potansiyeline sahip." dedi.