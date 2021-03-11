Havlıcan nedir, nasıl tüketilir? Havlıcanın faydaları nelerdir?

Tedavi yöntemlerinde bitkilerin tercih edilmesi özellikle pandemi döneminde büyük bir artış gösterdi. Peki uzun zamandır bir mutfak baharatı ve tıbbi bitki olarak kullanılan havlıcan nedir?

İlk duyulduğunda ismi garip gelse de havlıcan vücuttaki birçok rahatsızlığa iyi gelecek faydalara sahip bir bitkidir.

Genel olarak ilaç yapımında, kemik ağrılarında ve sindirim rahatsızlıklarında kullanılan havlıcan, ülkemizde de son yıllarda revaçta olan bitkiler arasındadır.

Bağışıklık sistemini güçledirmekten kan dolaşımının düzenlenmesine, sperm sayısının artırılmasından sindirime kadar onlarca faydası olan havlıcan bitkisi nedir? Havlıcan nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir?

HAVLICAN NEDİR?

Zencefilgillerden gelen bir kök bitkisi olan havlıcan, kokulu çiçekleri olan, otsu ve tropikal bir bitki türüdür.

Çin zencefili olarak da bilinen havlıcan tropikal ülkelerde baharat ve çay olarak tüketilir. 130 cm’ye kadar uzayan bir bitki olan havlıcan ağacından elde edilir.

Havlıcan, insan sağlığına büyük katkı sağlayan bir bitkidir. Ülkemizde bu bitkinin kök kısmını bulmak oldukça kolaydır. Ancak yeşil yapraklarını ve gövde kısmını bulmak biraz daha zahmetli olabilir.

Vücudu çeşitli kötü atık ve toksinlerden temizleyen ve şifa veren havlıcanın tüketimine özen göstermeniz tavsiye edilir.

HAVLICANIN FAYDALARI NELERDİR?

Havlıcanda bulunan zengin özler romatizma ağrılarını hafifletir. Bal ile karıştırılıp içilen havlıcan kısa sürede romatizma ağrılarının dinmesini sağlayacaktır.

Havlıcanın bilinen bir diğer faydası ise idrar kaçırmalarına yöneliktir. 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırılan havlıcan idrar kaçırmayı önemli ölçüde azaltır.

Isırgan otu, keten tohumu ve havlıcan bitkisi ile karıştırılıp macun kıvamına getirilip yenilmesi kısa sürede vücuda enerji verir.

Ihlamur ile kaynatıldığında iyi bir balgam söktürücü olan havlıcan bitkisi, kış aylarında oluşabilen balgamın boğazdan kolayca atılmasına yardımcı olur.

Mide ekşimesi ve mide yanması bazen yediğimiz bir yemekten olabilir ya da mide asidinin fazlalığı sonucu oluşabilir. Havlıcan bitkisi mide yanmalarının azalmasına yardımcı olur.

Havlıcan öksürüğe ve göğüs hastalıklarının geçmesine yardımcı olur.

Sinir sistemini güçlendirici etkisi vardır.

Ağız kenarında oluşan yara ya da uçuğun geçmesini sağlar.

Bağışıklığı güçlendirir, zekâyı kuvvetlendirir.

Ağız kokusunu giderir.

Mantar hastalıklarının geçmesini sağlar.

HAVLICAN NASIL TÜKETİLİR?

Havlıcan, taze olarak yemeklerin içine rendelenerek tüketilir. Ama tıpkı zencefil gibi acı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle az miktarda kullanılması önerilir.

Bunun dışında toz havlıcan bal ve süt gibi ürünlerle karıştırılarak macun kıvamında da tüketilebilir.

Son olarak havlıcan bitki çayı şeklinde de tüketime uygun bir bitkidir.

Yarım parça havlıcan 2 bardak sıcak suyun içine eklenir ve demlenmesi beklenir. Demlendikten sonra süzülür ve havlıcan çayı içmeye hazırdır.