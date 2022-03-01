Hayat kurtaran ilk yardım: Heimlich manevrası

Heimlich manevrasının hayat kurtarıcılığına değinen Dr. Banu Bal Çermik, bebek ölümlerinin nedenlerinin 5’inci sırasında solunum yoluna yabancı cisim kaçması olduğunu söyledi.

Solunum yoluna yabancı cisim kaçması, bebek ölümleri nedeni arasında 5’inci sırada geliyor…

Özellikle 1 yaş altı çocukların yabancı cisimleri ağızlarına götürme ve yutma eğilimleri, Heimlich manevrasının önemini artıran konular arasında. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Banu Bal Çermik, Heimlich manevrasının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“CİSİM GÖRÜLÜYORSA SERÇE PARMAKLA ÇIKARTILMAYA ÇALIŞILMALI”

Dr. Çermik, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle 1 ile 2 yaş arası çocuklarda yabancı cisim yutma ve buna bağlı solunum sorunları oldukça sık gözlemlenir. 1 yaş altında çocuklarda solunum yoluna kaçan yabancı cisim bebek ölüm nedenleri arasında 5. sıradadır. Solunum yollarına sıklıkla kaçan yabancı cisimler çekirdek, fındık, fıstık, leblebi, kuru üzüm gibi kuru yemişler, tam çiğnenmemiş besinler ve küçük oyuncak parçalarıdır."

Solunum sistemine kaçan yabancı cisimlerin, büyüklüğüne, şekline, çocuğun yaşına göre kısmi tıkanma ile öksürme, nefes darlığı, hırıltı ve tam tıkanma ile morarma ve ani solunum durması gibi hayati sonuçlara yol açabileceğini belirten Çermik, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Böyle bir duruma tanık olunduğunda bebek veya çocuğun ağız içi kontrol edilip cisim görülüyorsa serçe parmakla çıkartılmaya çalışılmalı, çocuk nefes alabiliyorsa sakince derin öksürüklere izin verilmeli, solunum durması söz konusuysa Heimlich manevrası ile yabancı cisim çıkarılmaya çalışılmalıdır.

HEIMLICH MANEVRASI YAPILIŞI

Heimlich manevrası bebeklerde, kol ile desteklenerek yüzüstü diz üzerine yatırılarak iki kürek kemiği arasına 5 kez ileri doğru süpürme tarzında vurarak sonra ağız içi kontrol edilerek yapılır. Cisim çıkmadıysa bu kez sırtüstü kola yatırılan bebeğin göğüs kemiği ile göbek arasına 2 parmak ile süpürme şeklinde 5 kez bası yapılır. Bu işlem yabancı cisim çıkana ya da bebek bilincini kaybedene kadar devam ettirilir. Büyük çocuklarda ise ayakta durabiliyorsa arkasından göğüs kafesi ile göbek arasındaki boşluğa yumruk yapılmış bir el diğer elle tutularak yukarı ve içe doğru bastırarak 5 kez denenmelidir. Çocuk ayakta duramıyorsa sert bir zemine sırtüstü yatırılıp aynı bölgeye basılarak yapılır. Bu sırada ortamdaki diğer kişiler tarafından 112 acil servis aranmalıdır.”

“KÜÇÜK ÇOCUKLAR BESLENİRKEN MUTLAKA GÖZETİM ALTINDA OLMALIDIR”

Çermik, tehlikeli besinlerin ve küçük parçalı cisimlerin 3 yaşın altındaki çocuklara verilmemesine dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, "Küçük çocuklar beslenirken mutlaka gözetim altında olmalıdır. Ancak bir boğulma durumuna her zaman hazırlıklı olmanın ve Heimlich manevrası ve temel ilk yardım konusunda bilgileri gerek yazılı, gerek sözel kaynaklardan edinmenin hayat kurtarıcı olacağını unutmamak gerekir." dedi.