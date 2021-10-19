Hayatı kabusa çeviren mide bulantısından kurtulmanın yolları

Hafif ya da şiddetli mide bulantıları hayatımızı olumsuz anlamda etkilerken, bunun tek sebebi hamilelik olmayabilir. Peki, Mide bulantısı nasıl geçer, mide bulantısından kurtulmanın yolları nelerdir?

Mide bulantısı hayatımızı olumsuz anlamda etkileyebilir ve hiç ummadığımız anlarda kendisini gösterebilir.

Bunun sebebi bazen hamilelik olabilir bazen ise sebebini almak için bir uzmana başvurmak gerekebilir.

Mide bulantısına sebebiyet veren birden fazla etken olabilir ve bu etkenleri bulup yok etmek oldukça önemlidir.

Gebelik dışında gıda zehirlenmesi, migren, stres, heyecan, korku, depresyon gibi etkenler mide bulantısına davetiye çıkarabilir.

Bunlar dışında da aşırı alkol ve sigara kullanımı, araç tutması, vertigo ve benzer türden hastalık mide bulantısı yapabilir.

Bunun akabinde sık sık mide bulantısı yaşayanlar ve çare bulmak isteyenler ise "Mide bulantısı nasıl geçer, mide bulantısından kurtulmanın yolları nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Mide bulantısı nasıl geçer, mide bulantısından kurtulmanın yolları nelerdir? İşte detaylar...

MİDE BULANTISINDAN KURTULMANIN YOLLARI

UZANMAK YA DA RAHAT BİR POZİSYONDA OTURMAK

Mide bulantınız başladığı andan itibaren gözlerinizi kapatın ve biraz uzanın. Eğer bulantıyla birlikte baş dönmesi başladıysa, hareket etmemek daha iyi olacaktır.

Bir süre sabit kalmak hem mide bulantısına hem de mide bulantısıyla beraber gelen baş ağrısına iyi gelecektir.

AÇIK HAVADA YÜRÜYÜŞ YAPMAK

Uzandığınız halde mide bulantınız geçmediyse açık alanda yürüyüş yapmak iyi gelebilir.

Mide bulantınız başladığı zaman açık havaya çıkın ve yavaş hareketlerle, derin nefes alarak yürüyüş yapın. Bu size ve mide bulantınıza çok iyi gelecektir.

TUZLU YİYECEKLER TÜKETMEK

Mide bulantısına tuzlu yiyecek ve içecekler çok iyi gelir. Mideniz bulanmaya başladığı andan itibaren kraker, leblebi ya da tost yiyebilirsiniz. Ayran içmekte mide bulantısının en iyi ilaçlarından birisidir.

KOLONYA KOKLAMAK

Mide bulantınız başladığında kolonya koklamak ve biraz ellerinize sürmek iyi gelebilir.

İyi bir koku midenize ve size rahatlamanız için yardımcı olacaktır. Ancak bu tarz kokulara alerjiniz varsa doğru bir seçim olmayabilir.

REZENE VE PAPATYA ÇAYI

Mide bulantısı şikayetini girmek için çaylardan yararlanılır. Bu çaylar arasında rezene ve papatya yer alıyor. Bu iki çayı içmek midenize iyi gelebilir. İçine biraz bal koyarak, tatlandırabilirsiniz.

PATATES YEMEK

Bulantıyı bastırmak adına yaygın olarak tercih edilen bir diğer yöntem ise patatestir. Aşırıya kaçmadan, yeterli miktarda haşlanmış patates tüketmek bulantının hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

NANE VE LİMON

Grip dahil olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen nane-limon ikilisi, mide bulantısını rahatlatıyor.

Nane ve limonun kabuğu ile beraber hazırlanan çay, midenizi rahatlatacaktır.