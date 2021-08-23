En ciddi rahatsızlığı bile zamanında yakaladığınızda, tedavi olma şansınız vardır. Koronavirüs korkusunun sizi muayenelerden uzak tutmasına izin vermeyin ve hastalık işaretlerinin farkında olun.

Koronavirüs salgını ile dolup taşan hastaneler ile bekleme odasında enfekte oldukları için doktora gitmekten korkan insanların birleşimi, çok büyük bir sağlık sorunu fırtınasını yarattı.

İnsanlar evde kaldığı için birçok ciddi hastalığa teşhis konulamıyor. Ve bir doktora görünebildiklerinde hastalığın daha ileri aşamasında oluyorlar ve bu da onların daha kötü bir duruma sahip olmalarına neden oluyor.

2020 yılı boyunca önceki yıllara göre özellikle ciddi hastalık tespitlerinin tüm dünyada büyük miktarlarda yapılamadığı tahmin ediliyor.

KORONAVİRÜSTEN SONRA PEŞİMİZDEN GELEN DİĞER "DALGA"

Doktorlar, koronavirüsten kaynaklanan baskı hafiflediğinde, diğer hastalıkların teşhisindeki gecikmeden kaynaklanan sorunların ortaya çıkmasından ve tedavisi daha zor olacak başka bir vaka 'dalgası' olacağından korkuyorlar. Uzmanlar, daha düşük bir tanı oranıyla, tümörlerin daha ileri aşamalarda tespit edilebileceği konusunda endişeleniyorlar.

Bir yumru, görünümünü değiştiren bir ben, ağızda iyileşmeyen bir yara gibi değişiklikler fark ederseniz, doktora gidin. Kararınızı verebilmeniz için, evde yapabileceğiniz kolay kontroller içeren bu "anti-panik kılavuzu"nu hazırladık.

İşte hayatınızı kurtarabilecek çok basit 6 sağlık muayenesi:

1. KALBİNİZ NASIL?

Evde tansiyonunuzu düzenli olarak ölçmek ve belirli semptomları dikkate almak, kalbinizin risk altında olup olmadığı konusunda size fikir verebilir.

Nasıl yapmalısınız? İdeal olarak, sabahları aç karnına ölçüm yapın. Rahatlamak için önce oturun. Sırtınızı desteklemelisiniz, bacaklarınızı çaprazlamamış ve kolunuz desteklenmiş ve kalp seviyesinde olmalıdır. Değerler 14/9 cm/Hg'ye eşit veya daha büyükse yüksektir ve bu sık sık oluyorsa kalp problemlerinden kaynaklanıyor olabilir.

Göz kapaklarınızda küçük sarı yumrular var mı? Kan kolesterolünün fırladığını gösterebilir. Kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olduğundan doktorunuza danışın.

Mide ekşimesi ve çarpıntı hissediyor musunuz? Ayrıca sırt veya omuz ağrısı, soğuk ter, göğüste ve göğüs kafesi arkasında basınç veya bıçak saplanması, mide bulantısı, boğulma hissi… Kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz çünkü bunlar en sık görülen semptomlardır. Hemen 112'yi arayın.

2. SİFONU ÇEKMEDEN ÖNCE KONTROL EDİN

Dışkılarımızı belli bir sıklıkta kontrol etmeliyiz çünkü sağlığımız ve özellikle hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen ikinci tümör olan kolon kanseri hakkında bize birçok ipucu verebilirler. Erken evrelerde tespit edilirse vakaların yüzde 90'ının tedavi edilebileceğini düşünün.

Neden dışkıyı kontrol etmelisiniz? Çünkü bağırsak alışkanlıklarınızdaki bir değişiklik veya belirli bir süre boyunca dışkınızın şekli veya boyutunda bir değişiklik kolon kanseri belirtileri olabilir.

Sizi ne uyarmalı? Dışkılarınızın bir kalem gibi ince olması, normalde iyi huylu olan ancak kötü huylu olabilen poliplerin varlığına bağlı olabilir. Ayrıca bu poliplerden dolayı dışkıda kan olabileceğine işaret ettiği için siyahımsı bir renge sahip olmaları veya siyah kısımlara sahip olmaları.

3. İDRARINIZIN RENGİNE BAKIN

Ve idrarınızın rengi size böbreklerinizin veya karaciğerinizin sağlığı hakkında birçok ipucu verir. Hayatı tehdit edici olmayabilir, ancak doktorunuzu görmeniz için bir nedendir.

Nelere dikkat etmeli? Pancar veya boya vb. gibi idrara renk verebilecek yiyecekler yemediyseniz ve kırmızımsı veya koyu kahverengi bir idrara sahipseniz, doktorunuzdan randevu alın. Bu belirtiye sarı gözler, yorgunluk gibi başka sorunlar da eşlik edebilir.

4. İYİ NEFES ALIYOR MUSUNUZ?

Akciğerlerimizin durumunu bilmek sadece koronavirüs nedeniyle değil, son yıllarda artan akciğer kanserinin tespiti için de önemlidir.

Peki, nasıl değerlendireceğiz? Nefesinizi tutarak, ideal olarak su altında, prensip olarak, yarım dakikadan fazla dayanabilirseniz, ciğerleriniz sağlıklıdır.

Sesiniz kısık ve bunun herhangi bir nedeni yok mu? Eğer ses kısıklığınız için bir neden yoksa, iki haftadan uzun süren ses kısıklıkları gırtlak kanserinin bir belirtisi olabilir.

Kan oksijen seviyeniz nasıl? Oksijen seviyesi düşükse, sadece solunum sistemi hastalıklarına değil, aynı zamanda kalp problemlerine de bağlı olabileceğinden doktorunuza danışmalısınız. Kan oksijen seviyelerini genel olarak dışarıdan gösterebilecek iki şey var: Birincisi, tırnakların hiçbir sebep olmadan mavi veya mor görünmesidir. Bir diğeri, parmakların uçta daha kalın bir yol benimsemesidir.

5. GÖĞSÜNÜZÜ DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİN

Meme kanseri özellikle kadınlar arasında oldukça yaygındır ancak erkeklerde de görülebilir. Ne kadar erken tespit edilirse o kadar iyidir, bu nedenle ayda bir kez göğüslerinizi kontrol etmeniz önemlidir.

Yumuşak ve hareketli: Genellikle bir yağ yığınıdır. Kötü huylu bir tümörden farklıdır çünkü kötü huylu tümörler serttir ve deride sabit kalır.

Kapalı oluşum: Cildin altında fark edersiniz ve büyümesi genellikle yavaştır, her zaman olmasa da bazen daha hızlıdır. Genellikle bir kistten kaynaklanır, ancak bir tümörle karıştırılabilir, bu nedenle danışmak daha iyidir.

Sert ve yuvarlak: Genellikle bir fibroadenom olmasına ve çok fibrokistik meme yapısında olan kadınlarda yaygın olmasına rağmen, kötü huylu bir tümör ile karıştırılabileceğinden, bir doktora danışmak daha iyidir.

Çeşitli ve düzensiz: Ffark edebileceğiniz şey onların bezleri ve kanallarıdır.

Uzun zamandır iltihaplı mı? Göğüslerin kısa süreliğine şişmiş olması normaldir. Ancak bu şişlik hissi bütün ay sürerse, mutlaka bir doktora danışın. Nadir fakat çok agresif bir kanser türünün ilk belirtisi olabilir. Bu şişliğe kızarıklık, kaşıntı, yanma veya ağrı da eşlik edebilir.

6. CİLDİNİZİ KONTROL EDİN

Cilt kanseri görülme sıklığı artıyor. Her yıl, en yaygın biçimlerinden biri olan bazal hücreli karsinom vakası daha fazla teşhis ediliyor. Bu nedenle düzenli olarak çillerimizi ve benlerimizi kontrol etmek, olası cilt tümörlerini tespit etmek için bir rehberdir.

Asimetrik: Cildinizdeki benlerin asimetrik olması ilk uyarı işaretidir.

Kenarlar: Cilt kanserini gösteren leke veya benler pürüzlü veya kötü tanımlanmış kenarlara sahiptir.

Renk: Benin rengi bir bölgeden diğerine değiştiğinde şüphelenin. Bronzdan siyaha geçebilir veya beyaz, kırmızı veya mavi olabilir.

Benin çapı: Hızlı büyüme de genellikle kötü bir semptomdur.

Hiçbir parçayı kaçırmayın... Baştan başlayın, gövdeden devam edin ve arkadan devam edin. Bu alan, eğer başka birinin yardımına sahip değilseniz, iki ayna kullanarak kontrol edilebilir. Kolları ve bacakları bitirin. Ayrıca kulak arkasını ve kafa derisini de kontrol edin.

KONTROLLER NEDEN ÖNEMLİ?

Çünkü ciddi hastalıkların erken teşhisi, bunların üstesinden gelebilmenin anahtarıdır.

İnmelerin yüzde 30'unun acil servise geç gitme nedeniyle sakat bırakan izler bıraktığı bilinmektedir. Oluştuktan 4 saat önce gidilse iz bırakmayabilir ancak 8 saat sonra beyin hasarı geri dönülmez olabilir.

Başlangıç ​​aşamasında tespit edilen meme kanserlerini iyileştirme şansı neredeyse yüzde 100'dür.

Erken evrelerde tespit edilen kolon kanseri vakalarının yüzde 90'ı tedavi edilebilir.

Akciğer kanserinin yüzde 92'si erken teşhis edilirse tedavi edilir.