Güney Anadolu bölgesinde yetişen ve alternatif tıpta kullanılan bir bitki olan hayıt tohumunun özellikle kadınların adet ve menopoz dönemlerindeki hormonal bozuklukları dengeleyici bir etkisi bulunur.

Tane karabibere benzeyen küçük siyah tohumlara sahip olan hayıt tohumu, mineçiçeği familyasından bir bitkidir. Kayalık alanlarda, deniz bölgesinde ve potasyum açısından zengin minerale sahip topraklarda yetişmektedir.

Ülkemizde genellikle Güney Anadolu bölgesinde kış aylarında yapraklarını döken ve yaz aylarında mor çiçek açan, lavantaya benzeyen bir bitki türü olan hayıt tohumu, kurutulmuş ve öğütülmüş haliyle tüketilebilmektedir. Çay olarak da tüketilebilen hayıt tohumu, alternatif tedavi açısından antik Yunan dönemine kadar uzanmaktadır.

Oldukça hoş bir kokuya sahip olması nedeniyle kozmetik ürünlerde kullanılan doğal bitki kaynağıdır. Özellikle arıların bu bitkinin polenlerinden yaptıkları bal, başta kanser ve türevleri için önemli bir savunma sağlamakta ve bağışıklık sistemini ciddi oranda güçlendirmektedir.

Peki, adı Homeros'un İlyada Destanı'nda namus simgesi olarak geçen hayıt tohumu nedir, faydaları nelerdir? Hayıt tohumu neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

HAYIT TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Doğal bir ilaç olarak görülen ve özellikle kansere karşı ciddi bir savunma mekanizması oluşturan hayıt tohumununkökleri, ip boyama sektöründe oldukça önemlidir.

Özellikle kadınların adet ve menopoz dönemlerindeki hormonal bozuklukların dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Dünya çapında bilinen ve en önemli doğal besin kaynakları arasında yer alan hayıt tohumu, önemli mineral ve vitamin kaynağıdır. Azot ve fosfor açısından oldukça zengin mineral kaynağına sahip olan hayıt tohumu, fosfor ve potasyum açısından da zengindir.

Hayıt tohumunun faydaları şu şekildedir:

Anne sütünü arttırıcı bir etkisi bulunur.

Stres ve depresyon gibi problemlerin önüne geçer.

Menopoz döneminde yaşanacak durumun şiddetini azaltır.

Aşırı sıvı kaybını önler.

Vücudun kötü kokmasını engeller.

Çikolata kisti ve benzeri gibi kadın hastalıkları için iyi geldiği bilinir.

Zehirli hayvanların sokmalarına karşı panzehir etkisi bulunur.

Bağırsaktaki parazitler ile ishal yaşandığı zaman bunların atılmasına olanak tanır.

Regl dönemlerinde yaşanan ağrı ve acıları azaltır.

Cilt sağlığını korur.

Sivilce ve aknelere karşı koruma sağlar.

Hazımsızlığı önler.

Sindirim sisteminin daha etkin çalışmasına yardımcı olur.

Prostat kanseri gibi problemlerin oluşumunu önler.

Hücre yenilenmesine katkı sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cinsel isteksizliğe yardımmcı olur.

HAYIT TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Hayıt tohumu pek çok farklı şekilde kullanılabilmektedir. Bu bitkiden toplanan yaprak ve tohumlar kurutularak değerlendirilmektedir. Farklı sektörlerde özel olarak işlenen hayıt tohumu, ter kokusunun ve bazı kötü kokuların önüne geçebilmek için kozmetik alanında değerlendirilmektedir.

Hayıt Tohumu ve Bal Karışımı: Arıların hayıt bitkisi üzerinden aldıkları polenler ile ürettikleri bal, bronş ve boğaz iltihapları ile beraber karaciğerin temizlenmesi konusunda oldukça etkilidir. Bir kavanoz bal ile 5 yemek kaşığı dövülmüş hayıt tohumunu karıştırın. Bu karışımı bir gün boyunca serin bir yerde tutun. Daha sonra gönül rahatlığıyla tüketin.

Hayıt tohumu çayı: Hayıt tohumunu havanda hafifçe ezin ve kaynar suya dökün. 10-15 dakika demlenmesini bekleyin. Süzdükten sonra tüketebilirsiniz. Menopoz döneminde kullanmak isteyenler, sabah ve akşamları olmak üzere günde 2 kere, kısırlık tedavisi için kullanmak isteyenler ise 3 ay bpyunca sabah ve akşamları birer bardak içmek tavsiye edilir.