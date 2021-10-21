Hem de ödüllü! Kadın mucitten erkeklere özel doğum kontrol cihazı

Hem de ödüllü! Kadın mucitten erkeklere özel doğum kontrol cihazı

Doğum kontrol denilince akıllarda hep kadınlar belirse de bu sefer ki yöntem erkeklere özel... Bilim insanı Rebecca Weiss, spermleri ultrason dalgalarıyla donduran bir "testis banyosu" geliştirdi.

Doğum kontrol yöntemlerinin sadece kadınlar için geçerli olduğu algısı yıkılıyor...

Uzmanlar, spermleri ultrason dalgalarıyla donduran bir “testis banyosu”nun erkek doğum kontrolünde devrim yaratabileceğini umuyor.

Alman bilim insanı Rebecca Weiss tarafından tasarlandı.

Kansere yakalanan Weiss bir daha hormon takviyesi alamayacağını anlayınca böyle bir cihaz geliştirmeye karar verdi. Bugüne kadar, ultrason dalgası teknolojisi insanlarda yerine hayvanlarda doğum kontrol yöntemi olarak denenmişti.

Weiss’in buluşu ile ilk kez insanlar üzerinde de kullanılabilecek.

SPERM HAREKETLİLİĞİNİ ÖNLÜYOR

Weiss tarafından geliştirilen yeni cihaz cinsel ilişki öncesinde kullanılıyor.

Tası andıran cihaz, testis boyuna göre ayarlanabilirken, içerisine su dolduruluyor. Testisin cihaza yerleştirilmesi sonucu sperm dondurulurken, hareketliliği yumurtayı dölleyemeyecek şekilde geçici süreliğine durdurulmuş oluyor.

ÖDÜLLENDİRİLDİ

Şu an klinik deney aşamasında olan cihazı için mucidi Rebecca Weiss'e 'Dyson Ödülü' verildi.

ERKEKLERİN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Prezervatifler ve vasektomi şu anda erkekler için sadece iki doğum kontrol yöntemi iken, kadınlara özel 12 adet kontraseptif var.

Erkekler için bir hapla ilgili devam eden araştırmalar olmasına rağmen, henüz onay almış bir hap mevcut değil.