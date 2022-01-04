Hem grip, hem korona! İlk 'Flurona' vakası görüldü: İşte belirtileri...

Hem grip, hem korona! İlk 'Flurona' vakası görüldü: İşte belirtileri...

Omicron vakaları endişe yaratmaya devam ederken hem koronavirüs hem de gribin aynı anda bulunduğu ilk vaka tespit edildi. İsrail'de görülen bu vakaya 'flurona' adı verildi.

Koronavirüs, delta ve omicron varyantlarının ardından yeni bir tehlike ise gündemde...

İsrail'de hamile bir kadında aynı anda influenza ve koronavirüs tespit edildi ve ülkenin 'flurona'ya yakalanan ilk hastası oldu.

Flurona, adını koronavirüs ve Türkçesi 'grip' olan 'flu' isimlerinden aldı.

FLURONA BELİRTİLERİ

Yerel medyaya göre hamile kadının hafif semptomlarla hastalığı atlattığı ve nefes almada sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

Hastayla ilgilenen doktorlardan Arnon Vizhnitser, hastanın iki testinin de pozitif çıktığını ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu ifade etti. Vizhnitser "Gripli hamile kadınları giderek daha fazla görüyoruz. Doğumda ateşi çıkan bir kadınla ilgilenmek kesinlikle büyük bir zorluk" diye ekledi

Flurona vakasına Türkiye'de rastlanılmadı.