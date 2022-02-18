Kalp krizi ve felç gibi hayatı tehdit eden hastalıkların haricinde küçük görünebilen birçok farklı belirti acil yardım gerektirebilir. İşte bir uzmana görünmeniz gerektiğini gösteren belirtiler.

Kimse her belirtide hemen doktoru arayan biri olmak istemez, ancak bazen mümkün olan en kısa sürede yardım istemek önemlidir ve doktorunuz kesinlikle daha sonra şikayet etmektense zamanında tepki vermenin daha iyi olduğunu size tavsiye edecektir.

Bu, özellikle bazı belirtiler için geçerlidir ve bazen önemsiz gibi görünseler de aslında çok tehlikeli olabilirler.

Bazı hastalıkları olan kişiler, yeni belirtilerin ortaya çıktığını fark ettiklerinde mümkün olan en kısa sürede doktorlarını ziyaret etmelidirler. Örneğin, kronik akciğer hastalığı olan kişiler nefes darlığı yaşamaya başladığında hemen bir doktora görünmelidir. Ateşi olan bağışıklık sistemi zayıf bir kişi de hemen bir uzmana gitmelidir.

Özellikle kronik rahatsızlıkları olan kişiler, yeni veya değişen belirtiler hakkında doktorlarıyla önceden konuşmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 10 BELİRTİ

İşte hemen bir doktora görünmeniz gerektiğini gösteren 10 belirti.

Yüksek Ateş

Sürekli yüksek ateş, birçok farklı sağlık sorununun göstergesi olabilir ve ciddi bir bakteriyel enfeksiyon veya zatürre gibi tehlikeli sonuçlardan kaçınmak için bir doktora görünmek önemlidir.

Gözde Oluşan Ani Ağrı

Bu tür ağrı, bulaşıcı ve tedavi gerektiren bir konjonktivit belirtisi olabilir, ancak enfeksiyondan daha ciddi bir komplikasyonu da gösterebilir.

Görme Kaybı

Diyabet, hipertansiyon veya yüksek kolesterol gibi belirli sağlık sorunlarına sahip kişilerde görme kaybı, bu tür hastalıkların durumunun kötüleşmesinin sonucudur. Bu tür hastalıkların haricinde görme kaybı, multipl skleroz gibi daha ciddi bir hastalığın gelişiminin bir işareti olabilir.

Şiddetli Omuz Ağrısı

Bu bir kalp krizi belirtisi olabilir ve özellikle ağrı şiddetli ve yayılıyorsa ciddiye alınmalıdır.

Akciğerlere Yayılan Boğaz Ağrısı

Bu size sadece basit bir boğaz ağrısı gibi gelebilir ancak ağrı göğüs çevresinden başlayıp boğaza doğru devam ederse, kalp probleminin bir belirtisi olabilir ve acil yardım gerekebilir.

Sebep Olmadan Solunumun Hızlanması

Bu büyük bir uyarı işaretidir ve bir astım semptomu olabilse de akciğerlerdeki pıhtı veya kalp problemlerinden de kaynaklanabilir.

Sebep Olmadan Aşırı Terleme

Görünür bir sebep olmadan aşırı terleme yüksek ateş belirtisi olabileceği gibi kalp krizi, pulmoner emboli veya aritmi belirtisi de olabileceğinden mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Boyun Tutulması ve Baş Ağrısı

Baş ağrısı olmayan bir boyun tutulması genellikle bir kas spazmından kaynaklanır. Ancak bu belirtiye ışığa duyarlı bir baş ağrısı eşlik ediyorsa, bu bir beyin enfeksiyonu olabilir.

Yanıklar

Yanığın ciddiyetini hemen değerlendirmek çok zordur, basit görünebilir ancak çok ciddi bir yanık olabilir. Yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek için hemen bir doktora başvurulmalıdır.

Göğüs Ağrısı

Bu bir kalp krizi, pulmoner emboli, aritmi ve pnömoni belirtisi olabilir. Tansiyonunuz normal olsa bile bu belirtiyi mutlaka ciddiye almalı ve bir uzmana başvurmalısınız.