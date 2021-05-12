Hemşireler: Artık nefes almak istiyoruz

12 Mayıs Hemşireler Gününü koronavirüs ile mücadeleye devam ederek geçirecek olan hemşireler, çok yorulduklarını ve artık nefes almak istediklerini söylediler.

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesinde en ön safta yer alan hemşirelerin zorlu mesaisi sürüyor.

İzmir’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev alan hemşireler, zor koşullarda salgınla mücadele ediyor.

"KORUYUCU EKİPMANLARI SAATLERCE ÇIKARAMIYORUZ"

Salgının biteceği günü iple çektiklerini belirten hemşireler, koruyucu kıyaferlerini saatlerce üzerlerinden çıkaramadıklarını ifade etti.

Koronavirüs Yoğun Bakım Servisinde görevli hemşire Nazan Arslan, pandemi sürecinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yorulduğunu belirtti.

Tedbirlere uyulmamasının iş yüklerini arttırdığını vurgulayan Arslan, bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

“MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM”

Tüm zor şartlara rağmen mesleğini çok sevdiğini belirten Hemşire Nazan Arslan, "Hastalara yardım etmek için hemşire oldum. İyi ki bu mesleği seçmişim." ifadelerini kullandı.

Pandemi Hastanesinde görevli Serap Alageyik, salgın sürecinde birçok hemşirenin hayatını kaybettiğini söyledi.

“NEFES ALMAK İSTİYORUZ”

Çok yorulduklarını ve artık nefes almak istediklerini vurgulayan Alageyik, “Hem anne hem hemşire hem sağlık çalışanı olarak çok yorulduk. Bizim de artık tatile ihtiyacımız var, dinlenmek istiyoruz. Herkes dikkat etmeli. Bu hastalığın genci yaşlısı yok. Koronavirüs salgını nedeniyle iş yükümüz çok arttı. Ben salgının başından bu yana iki kez koronavirüs'e yakalandım. Evimde karantina altına alındım. Benim için çok zor bir süreçti ama atlatarak mesaime geri döndüm." diye konuştu.

Yoğun bakımda son bir yıldır koronavirüs ile savaş verdiğini belirten Hemşire Ceyda Can, yıllardır büyük mutlulukla yaptığı mesleğini çok sevdiğini söyledi.

“İNSANLARA YOĞUN BAKIMLARI GÖSTERMEK LAZIM”

Hemşire Can, insanlara duyarlı olmaları için yoğun bakımdaki süreci göstermek gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz her gün onların gelmek istemediği hastanelere gelip mesai yapıyoruz ama onlar ısrarla dışardalar. Kovid hastaları yoğun bakımlarda nefes alamıyor, biz buna şahidiz. İnsanlara bu süreci göstermek lazım ki tedbirlere uyarak evlerinden çıkmasınlar.”